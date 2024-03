एथर ने नए वीडियो में रिज़्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर की टचस्क्रीन की झलक दिखाई

जैसे ही यह अपनी दूसरी मॉडल लाइन पेश करने के लिए तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक दोपहिया स्टार्टअप एथर एनर्जी ने रिज़्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक नया टीज़र जारी किया है. छोटी क्लिप नए एथर मॉडल की वॉटर-वैडिंग टैस्टिंग से गुजरती हुई दिखाती है, और इसके डैशबोर्ड की एक छोटी लेकिन धुंधली झलक मिलती है, जो उसी 7.0-इंच रंगीन टचस्क्रीन को शामिल करती प्रतीत होती है जो एथर 450 लाइनअप पर समय के साथ विकसित हुई है. एथर के सह-संस्थापक स्वप्निल जैन के अनुसार, रिज़्टा ने टैस्टिंग के दौरान 400 मिमी पानी का सामना किया.

#AtherRizta and its IP67 rated battery pack are set to make a BIG SPLASH at #AtherCommunityDay24 on April 6.

Here's a Rizta cruising through 400 mm of water. Safe to say your new family scooter is puddle-proof.#Ather #Battery #WaterResistant pic.twitter.com/PHWBzpFyj7

— Swapnil Jain (@swapniljain89) March 19, 2024