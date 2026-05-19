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AWD बनाम 4WD: मुख्य अंतर, उपयोग के उदाहरण और आपको वास्तव में कौन सी खरीदनी चाहिये

हालांकि फोर-व्हील ड्राइव (4WD या 4x4) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता रहा है, लेकिन इन दोनों प्रणालियों के उपयोग के अलग-अलग मामले हैं और साथ ही कुछ मूलभूत अंतर भी हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

    क्वाट्रो, 4मैटिक, 4x4, ई-फोर, 4मोशन, ऑलग्रिप... ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आजकल ब्रांड अपने फोर-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम की मार्केटिंग के लिए करते हैं. हालांकि इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, फिर भी इन दोनों ड्राइवट्रेन तकनीकों में स्पष्ट अंतर मौजूद हैं.

     

    ऑल व्हील ड्राइव

    AWD

    इन दोनों सिस्टम में से, ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम पिछले कुछ दशकों में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है, खासकर विश्व रैली में कुख्यात ऑडी क्वाट्रो द्वारा इसे लोकप्रिय बनाए जाने के बाद से. हालांकि यह 4x4 सिस्टम के समान है क्योंकि यह चारों पहियों को ताकत दैता है, आधुनिक AWD सिस्टम अधिक जटिल हो गई हैं और इनमें डिफरेंशियल, विस्कस कपलिंग और मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है ताकि एक ऐसा ड्राइवट्रेन बनाया जा सके जो सड़क और कच्ची पगडंडियों पर अधिकतम कर्षण दे, और ड्राइवर को वाहन को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता न हो.

    Image6 audiquattrogroup4rally 1000x600

    इस सिस्टम की कार्यप्रणाली विभिन्न परिस्थितियों में अधिकतम ट्रैक्शन बनाए रखने पर आधारित है, और यहीं पर डिफरेंशियल, विस्कस कपलिंग और मल्टीप्लेट क्लच काम आते हैं. आधुनिक AWD सिस्टम न केवल टायरों की ग्रिप के आधार पर फ्रंट और रियर एक्सल के बीच पावर को समान रूप से विभाजित करने में सक्षम हैं, बल्कि व्हील स्लिप को कम करने के लिए प्रत्येक पहिये के बीच व्यक्तिगत रूप से भी पावर विभाजित करते हैं. इससे तेज़ गति पर भी अधिकतम रोड ग्रिप सुनिश्चित होती है.

    Nissan GT R R32 Godzilla 1

    कुछ सिस्टम पार्ट टाइम काम करते हैं, जो एक ही एक्सल को ताकत सप्लाई को प्राथमिकता देती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ही दूसरे पहियों को ताकत मिलती है. इसका एक रोचक उदाहरण निसान की R32 स्काईलाइन GT-R की ATTESA-ETS सिस्टम था, जो मुख्य रूप से पिछले पहिए को ताकत देता था, जब तक कि सिस्टम को सामने के पहियों को ताकत भेजने की आवश्यकता महसूस न हो.

     

    यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने खारकोडा स्थित अपने दूसरे प्लांट में वाहनों का निर्माण शुरू किया

     

    यूज़ केसेस

    BMW X3 x Drive20d M Sport Shadow Edition Launched In India Priced At Rs 74 9 Lakh 2

    आजकल, फोर व्हील ड्राइव वाली अधिकांश एसयूवी में प्रॉपर 4x4 सिस्टम की जगह ऑल व्हील ड्राइव का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज्यादातर एसयूवी का इस्तेमाल पक्की सड़कों और बजरी वाली सड़कों पर ही होता है. ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम कुछ हद तक ऑफ-रोड इस्तेमाल को संभाल सकता है, हालांकि यह पारंपरिक 4x4 सिस्टम जितना मजबूत नहीं होता और किसी बेहद कठिन रास्ते पर इसकी सफलता सीमित ही रहेगी. लेकिन कुल मिलाकर, यह सिस्टम सीमित ऑफ-रोडिंग और ऑन-रोड इस्तेमाल के लिए बहुत उपयुक्त है.

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    सेडान और हैचबैक कारों में भी ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) की सुविधा मिलती है, उदाहरण के तौर पर फोक्सवैगन की 4मोशन तकनीक वाली सेडान और हैचबैक, मर्सिडीज की 4मैटिक तकनीक वाली सेडान और BMW की xDrive तकनीक वाली कारें. आजकल, AWD को हाई-परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जिससे गाड़ी न केवल सुरक्षित होती है, बल्कि चलाने में भी आसान हो जाती है, और 1000 bhp से अधिक ताकत वाली सुपरकारों के युग में ट्रैक्शन की सीमा का उल्लंघन नहीं होती.

     

    4 व्हील ड्राइव

    Toyota Great 4x4 Expedition 2

    फोर व्हील ड्राइव सिस्टम, AWD से दशकों पुरानी है; ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग 1900 के दशक की शुरुआत से ही कारों में किया जा रहा है. फोर व्हील ड्राइव प्रणाली की कार्यप्रणाली AWD के समान है, जिसमें परंपरागत रूप से डिफरेंशियल के साथ एक ट्रांसफर केस का उपयोग किया जाता है ताकि पहियों पर अधिकतम टॉर्क पैदा हो सके और वाहनों को दुर्गम और खतरनाक रास्तों से बाहर निकाला जा सके.

     

    आधुनिक सिस्टम को AWD सिस्टम में देखी जाने वाली कुछ तकनीकों से लाभ हुआ है, जो कर्षण के आधार पर अलग-अलग पहियों को घूमने या लॉक करने की अनुमति देती हैं, हालांकि AWD के विपरीत, ताकत आगे और पीछे के पहियों के बीच समान रूप से बंटती है. ट्रांसफर केस में आमतौर पर 2-स्पीड गियरबॉक्स होता है, जिससे उपयोगकर्ता गति या अधिकतम टॉर्क - या चार हाई और चार लो (लो रेंज) के बीच चयन कर सकते हैं.

    Maruti Suzuki Jimny Interior 4x4 lever

    आधुनिक 4x4 सिस्टम दो प्रकार के होते हैं: पार्ट-टाइम 4x4, जैसे महिंद्रा थार में, और परमानेंट 4x4, जैसे टोयोटा लैंड क्रूज़र में. पहले प्रकार में एसयूवी आमतौर पर टू-व्हील ड्राइव वाहन के रूप में चलती है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को आगे के पहियों को सक्रिय करने के लिए एक स्विच दबाना या लीवर खींचना पड़ता है. दूसरे प्रकार में सिस्टम स्थायी रूप से सक्रिय रहता है, और ड्राइवर आवश्यकता पड़ने पर डिफरेंशियल को लॉक कर सकते हैं या लो रेंज में जा सकते हैं.

     

    यूज़ केसेस

    फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम (AWD) कठिन ऑफ-रोडिंग के लिए आदर्श हैं और जीप रैंगलर, टोयोटा लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास जैसी मजबूत ऑफ-रोडिंग पर केंद्रित गाड़ियों में वैश्विक बाजारों में लंबे समय से लोकप्रिय हैं, जबकि महिंद्रा थार इसका एक और उदाहरण है. AWD की तुलना में, 4x4 गाड़ियां कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं, जिससे ये उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त वाहन बन जाती हैं जो अक्सर ऑफ-रोड ट्रेल्स पर जाते हैं, या ग्रिड से दूर कैंपिंग करते हैं, या सीमित या खतरनाक सड़क संपर्क वाले क्षेत्रों में आपातकालीन सर्विस के लिए उपयोगी होती हैं.

    MG GLOSTER BLACKSTORM DETAIL 4 WD ADAS BADGE


    हालांकि, इसके बावजूद, कई आधुनिक 4x4 मॉडल अपने एडब्ल्यूडी मॉडलों की तरह ही खास शहरी एसयूवी बन गए हैं.

     

    आपको कौन सा चुनना चाहिए?

    वर्तमान स्थिति में, भारतीय बाज़ार में अधिकांश 4x4 वाहन पारंपरिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित हैं - एक मजबूत, भारी, लैडर-फ्रेम एसयूवी जिसमें इतने मजबूत आंतरिक पुर्जे होते हैं कि वह लगभग हर तरह की चुनौती का सामना कर सके. वहीं, ऑल-व्हील ड्राइव कार आरामदायक और आलीशान होती हैं, जो सीमित ऑफ-रोड उपयोग के लिए तो उपयुक्त हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोगों को आराम से और बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं. AWD का उपयोग हाई-परफॉर्मेंस वाली कारों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जिससे ट्रैक्शन की सीमाओं को दूर किया जा सके.

     

    तो आखिर में सवाल यह उठता है कि आपको क्या चुनना चाहिए? ज्यादातर स्थितियों में, एक AWD SUV ही काफी होती है. आधुनिक AWD सिस्टम अधिकांश सड़क स्थितियों को संभालने में सक्षम है, और चूंकि आजकल की SUVs ऑफ-रोडिंग के लिए सिर्फ बजरी वाली सड़कों पर ही चलती हैं, इसलिए भारी 4x4 हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपको ऑफ-रोडिंग का शौक है, यानी ऐसी जगहों पर जाना जहां सड़कें न हों, तो 4x4 आपके लिए सबसे उपयुक्त है.

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