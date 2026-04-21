भारत में 4 सबसे महंगी मैनुअल कारें
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 21, 2026
हाइलाइट्स
- अब कोई भी प्रीमियम कार निर्माता मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार नहीं बेचता
- यहां तक कि परफॉर्मेंस सुपरकार भी पूरी तरह से ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन तक ही सीमित हैं
- मैनुअल गियरबॉक्स अब किफायती सेगमेंट की कारों तक ही सीमित रह गए हैं
ऐसे दौर में जब "गाड़ी चलाना" एक नीरस और उबाऊ अनुभव बनता जा रहा है, ऑटोमोबाइल जगत में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मैनुअल गियरबॉक्स को छोड़ने को तैयार नहीं है. अधिकांश कार खरीदारों के लिए, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की रोजमर्रा की परेशानी से मुक्ति दिलाता है. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए मैनुअल गियरबॉक्स उनकी कार से एक तरह का संवाद है.
तो यहां कुछ उल्लेखनीय मैनुअल कारें हैं जो अभी भी चलन में हैं, जिन्हें कीमत के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है.
1.लोटस एमिरा
आज भारत में आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध सबसे महंगी मैनुअल कार लोटस एमिरा है. अपनी तरह की आखिरी कार होने के नाते, सुपरचार्ज्ड V6 वेरिएंट वाली एमिर्रा 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. इसकी ताकत लगभग 405bhp और टॉर्क 430Nm है. लगभग रु.2-2.2 करोड़ की कीमत वाली यह कार मैनुअल गियरबॉक्स को जीवित रखने के लिए एक बड़ा निवेश है.
2. पोर्श 911 (स्पेशल कस्टमाइजेशन प्रोग्राम)
ड्राइवर कारों की कोई भी सूची पोर्श के उल्लेख के बिना अधूरी है. लेकिन भारत में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पोर्श का रिश्ता थोड़ा जटिल है. फिलहाल, आपको केवल पीडीके (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स वाली पोर्श ही मिल सकती है – जो निस्संदेह किसी भी इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ है – लेकिन कुछ "टूरिंग" और "जीटी" मॉडल भी हैं जिन्हें ग्राहक ऑर्डर कर सकते हैं. ये मुख्यधारा के मॉडल नहीं हैं, लेकिन पोर्श के कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम के ज़रिए इन्हें मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी लिया जा सकता है. इनकी कीमत रु.3 करोड़ से ज़्यादा है, और ज़रूरी विकल्प जोड़ने पर अक्सर रु.4-5 करोड़ तक पहुँच जाती है.
3. बीएमडब्ल्यू M2
बीएमडब्ल्यू ने अपनी लगभग पूरी एम लाइनअप में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को शामिल कर लिया है, लेकिन एम2 अभी भी खास है. यह कॉम्पैक्ट है, रियर-व्हील ड्राइव है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ खरीदा जा सकता है. और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग रु.1.05 करोड़ है. इसलिए, यह निस्संदेह इस कीमत में, मैनुअल परफॉर्मेंस की दुनिया में प्रवेश करने का एक बेहतरीन विकल्प है. ड्राइविंग के दौरान भी यह एक दमदार कार है.
4.टोयोटा फॉर्च्यूनर
लोटस और बीएमडब्ल्यू से टोयोटा पर आना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन भारतीय सड़क के हिसाब से यह एक सच्चाई है कि जर्मनी/ब्रिटेन/जापानी कार निर्माताओं की कोई भी प्रीमियम कार भारत में (या विश्व स्तर पर भी) मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध नहीं है. स्पोर्ट्स कारों के अलावा, सबसे महंगी मैनुअल "वर्कहॉर्स" टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जो अब सस्ती नहीं रही, इसकी कीमत लगभग रु.51 लाख तक पहुंच जाती है. हालांकि फॉर्च्यूनर को लग्जरी या परफॉर्मेंस से नहीं जोड़ा जाता, फिर भी यह मैनुअल गियरबॉक्स के मामले में सबसे बेहतरीन विकल्प है. हिमालय की यात्रा करने वालों या ग्रामीण इलाकों में गाड़ी चलाने वालों के लिए, जब सड़क खराब होने लगती है, तो भरोसेमंद और नियंत्रण के मामले में फॉर्च्यूनर मैनुअल आज भी सबसे बढ़िया विकल्प है.
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अपकमिंग कार्स
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 25, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 27, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 5, 2026
- जिन्नेसिस जीवी एटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 10, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
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