भारत में 4 सबसे महंगी मैनुअल कारें

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
रेनो बोरियलस्कोडा एन्याक iVस्कोडा 7S कॉन्सेप्टकिया ईवी2
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यूबेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएसए स्क्रैम्बलर 650बजाज
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में 4 सबसे महंगी मैनुअल कारें

तो यहां कुछ उल्लेखनीय मैनुअल कारें हैं, जो अभी भी चलन में हैं, और उनकी कीमत के अनुसार सूचीबद्ध हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 21, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • अब कोई भी प्रीमियम कार निर्माता मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार नहीं बेचता
  • यहां तक ​​कि परफॉर्मेंस सुपरकार भी पूरी तरह से ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन तक ही सीमित हैं
  • मैनुअल गियरबॉक्स अब किफायती सेगमेंट की कारों तक ही सीमित रह गए हैं

ऐसे दौर में जब "गाड़ी चलाना" एक नीरस और उबाऊ अनुभव बनता जा रहा है, ऑटोमोबाइल जगत में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मैनुअल गियरबॉक्स को छोड़ने को तैयार नहीं है. अधिकांश कार खरीदारों के लिए, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की रोजमर्रा की परेशानी से मुक्ति दिलाता है. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए मैनुअल गियरबॉक्स उनकी कार से एक तरह का संवाद है.

 

तो यहां कुछ उल्लेखनीय मैनुअल कारें हैं जो अभी भी चलन में हैं, जिन्हें कीमत के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है.

 

1.लोटस एमिरा

2026 Lotus Emira 1

आज भारत में आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध सबसे महंगी मैनुअल कार लोटस एमिरा है. अपनी तरह की आखिरी कार होने के नाते, सुपरचार्ज्ड V6 वेरिएंट वाली एमिर्रा 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. इसकी ताकत लगभग 405bhp और टॉर्क 430Nm है. लगभग रु.2-2.2 करोड़ की कीमत वाली यह कार मैनुअल गियरबॉक्स को जीवित रखने के लिए एक बड़ा निवेश है.

 


2. पोर्श 911 (स्पेशल कस्टमाइजेशन प्रोग्राम)

Porsche 911 Turbo S 2026 HD 1cfe1f7e1c050f6aadba24286c8ce18c6fcb35bdb

ड्राइवर कारों की कोई भी सूची पोर्श के उल्लेख के बिना अधूरी है. लेकिन भारत में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पोर्श का रिश्ता थोड़ा जटिल है. फिलहाल, आपको केवल पीडीके (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स वाली पोर्श ही मिल सकती है – जो निस्संदेह किसी भी इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ है – लेकिन कुछ "टूरिंग" और "जीटी" मॉडल भी हैं जिन्हें ग्राहक ऑर्डर कर सकते हैं. ये मुख्यधारा के मॉडल नहीं हैं, लेकिन पोर्श के कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम के ज़रिए इन्हें मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी लिया जा सकता है. इनकी कीमत रु.3 करोड़ से ज़्यादा है, और ज़रूरी विकल्प जोड़ने पर अक्सर रु.4-5 करोड़ तक पहुँच जाती है.

 

3. बीएमडब्ल्यू M2

BMW M2 M Performance Track Kit

बीएमडब्ल्यू ने अपनी लगभग पूरी एम लाइनअप में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को शामिल कर लिया है, लेकिन एम2 अभी भी खास है. यह कॉम्पैक्ट है, रियर-व्हील ड्राइव है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ खरीदा जा सकता है. और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग रु.1.05 करोड़ है. इसलिए, यह निस्संदेह इस कीमत में, मैनुअल परफॉर्मेंस की दुनिया में प्रवेश करने का एक बेहतरीन विकल्प है. ड्राइविंग के दौरान भी यह एक दमदार कार है.

 

4.टोयोटा फॉर्च्यूनर

लोटस और बीएमडब्ल्यू से टोयोटा पर आना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन भारतीय सड़क के हिसाब से यह एक सच्चाई है कि जर्मनी/ब्रिटेन/जापानी कार निर्माताओं की कोई भी प्रीमियम कार भारत में (या विश्व स्तर पर भी) मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध नहीं है. स्पोर्ट्स कारों के अलावा, सबसे महंगी मैनुअल "वर्कहॉर्स" टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जो अब सस्ती नहीं रही, इसकी कीमत लगभग रु.51 लाख तक पहुंच जाती है. हालांकि फॉर्च्यूनर को लग्जरी या परफॉर्मेंस से नहीं जोड़ा जाता, फिर भी यह मैनुअल गियरबॉक्स के मामले में सबसे बेहतरीन विकल्प है. हिमालय की यात्रा करने वालों या ग्रामीण इलाकों में गाड़ी चलाने वालों के लिए, जब सड़क खराब होने लगती है, तो भरोसेमंद और नियंत्रण के मामले में फॉर्च्यूनर मैनुअल आज भी सबसे बढ़िया विकल्प है.

 

# manual gearbox# manual transmission# performance car# automatic cars# manual cars in India# expensive manual cars in India# Upcoming Cars# Auto Industry# Features# Cars# Auto Industry
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा एक्सयूवी700,
    2022 महिंद्रा एक्सयूवी700
    AX7 7 STR | 35,001 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 17.38 लाख
    ₹ 36,755/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 टोयोटा गलांज़ा,
    2020 टोयोटा गलांज़ा
    V | 64,370 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.71 लाख
    ₹ 12,069/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI AGS BS IV | 75,735 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.95 लाख
    ₹ 8,349/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो,
    2024 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सो
    STD | 36,192 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.51 लाख
    ₹ 10,091/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz(O) | 90,327 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.37 लाख
    ₹ 7,540/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा सिटी,
    2015 होंडा सिटी
    V | 81,159 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.08 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 50,086 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.16 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2018 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI | 68,212 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 3.58 लाख
    ₹ 8,013/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 होंडा अमेज़,
    2023 होंडा अमेज़
    E BS IV | 12,309 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.01 लाख
    ₹ 15,690/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta | 60,993 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 4.96 लाख
    ₹ 11,099/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मर्सिडीज-बेंज ने बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक सी-क्लास को पेश किया है, जो नई जीएलसी ईवी के साथ अपने आधार को साझा करती है और 762 किमी की दावा की गई रेंज, 480 बीएचपी की ताकत और 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग देती है.
    मर्सिडीज-बेंज की इलेक्ट्रिक सी-क्लास हुई पेश, 762 किमी तक की रेंज का दावा
  • फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की है कि उसकी नई 4 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी कई पावरट्रेन तकनीकों के साथ आएगी ताकि खरीदारों के एक व्यापक वर्ग को आकर्षित किया जा सके.
    रेनॉ ब्रिज्जर एसयूवी को 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक इंजन विकल्पों के साथ किया जाएगा पेश
  • फोक्सवैगन ने अपडेटेड स्टाइलिंग, प्रीमियम कैबिन, बेहतर तकनीक और 630 किमी तक की दावा की गई रेंज के साथ नई ID.3 Neo को पेश किया है.
    फोक्सवैगन ID.3 निओ नए डिजाइन, बेहतर कैबिन लेआउट और 630 किमी की रेंज के साथ हुई पेश
  • JCW मॉडल अपने साथ कुछ दिखने में स्टाइलिंग बदलाव लेकर आता है.
    2026 मिनी कूपर कन्वर्टिबल JCW पैक की बुकिंग भारत में हुई शुरू
  • विनफास्ट अपनी विनफास्ट VF MPV 7 के साथ भारत के तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, जो किआ कारेंज क्लैविस ईवी, महिंद्रा XEV 9S और BYD ईमैक्स 7 को टक्कर देगी. आइए देखते हैं कि कागज़ पर ये गाड़ियाँ कैसी दिखती हैं.
    विनफास्ट MPV 7 बनाम प्रतिद्वंद्वी: किआ क्लैविस ईवी, बीवाईडी ई-मैक्स 7 और महिंद्रा XEV 9S
  • मर्सिडीज-बेंज ने बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक सी-क्लास को पेश किया है, जो नई जीएलसी ईवी के साथ अपने आधार को साझा करती है और 762 किमी की दावा की गई रेंज, 480 बीएचपी की ताकत और 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग देती है.
    मर्सिडीज-बेंज की इलेक्ट्रिक सी-क्लास हुई पेश, 762 किमी तक की रेंज का दावा
  • फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की है कि उसकी नई 4 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी कई पावरट्रेन तकनीकों के साथ आएगी ताकि खरीदारों के एक व्यापक वर्ग को आकर्षित किया जा सके.
    रेनॉ ब्रिज्जर एसयूवी को 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक इंजन विकल्पों के साथ किया जाएगा पेश
  • फोक्सवैगन ने अपडेटेड स्टाइलिंग, प्रीमियम कैबिन, बेहतर तकनीक और 630 किमी तक की दावा की गई रेंज के साथ नई ID.3 Neo को पेश किया है.
    फोक्सवैगन ID.3 निओ नए डिजाइन, बेहतर कैबिन लेआउट और 630 किमी की रेंज के साथ हुई पेश
  • JCW मॉडल अपने साथ कुछ दिखने में स्टाइलिंग बदलाव लेकर आता है.
    2026 मिनी कूपर कन्वर्टिबल JCW पैक की बुकिंग भारत में हुई शुरू
  • विनफास्ट अपनी विनफास्ट VF MPV 7 के साथ भारत के तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, जो किआ कारेंज क्लैविस ईवी, महिंद्रा XEV 9S और BYD ईमैक्स 7 को टक्कर देगी. आइए देखते हैं कि कागज़ पर ये गाड़ियाँ कैसी दिखती हैं.
    विनफास्ट MPV 7 बनाम प्रतिद्वंद्वी: किआ क्लैविस ईवी, बीवाईडी ई-मैक्स 7 और महिंद्रा XEV 9S
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें