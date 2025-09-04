350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी बढ़कर 40% हुआ

भारत में त्योहारों का मौसम बस आने ही वाला है — एक ऐसा समय जब वाहनों की बिक्री में आमतौर पर तेज़ वृद्धि देखी जाती है — सरकार ने एक बड़े बदलाव की घोषणा की है जो दोपहिया वाहन बाज़ार को नया रूप दे सकता है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, दोपहिया वाहनों के लिए नई कर दरें लागू की गई हैं, जो प्रवेश स्तर और प्रीमियम दोनों ही सेग्मेंट को प्रभावित करेंगी, हालाँकि अलग-अलग तरीकों से.

सबसे पहले, 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें और स्कूटर अब ज़्यादा किफ़ायती हो गए हैं, क्योंकि जीएसटी दर 28% से घटकर 18% हो गई है. इस बड़ी गिरावट से लोकप्रिय कम्यूटर और मध्यम सेग्मेंट के दोपहिया वाहनों की (एक्स-शोरूम) और इसलिए ऑन-रोड कीमतें कम होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी

अगर आप 350 सीसी से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलें जैसे केटीएम 160, 200 या 250, रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी रेंज, या टीवीएस की पूरी रेंज खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस टैक्स कटौती का मतलब है संभावित बचत. इससे बजट सेगमेंट में बिक्री भी बढ़ सकती है, जो पहले से ही भारतीय मोटरसाइकिल बाजार की रोज़ी-रोटी का जरिया बना हुआ है.

लेकिन ऊपर बताई गई क्षमता से ज़्यादा क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए स्थिति अलग है. 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों को 40% के नए जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है, जो पहले लगभग 31% (जिसमें सेस भी शामिल है) की प्रभावी दर से ज़्यादा है. इस बढ़ोतरी से प्रीमियम और परफॉर्मेंस बाइक्स पहले से ज़्यादा महंगी हो सकती हैं.

उदाहरण के लिए, केटीएम की 390 रेंज, रॉयल एनफील्ड की 450cc या 650cc लाइनअप और ट्रायम्फ की 400cc बाइक्स अब महंगी हो सकती हैं. यहाँ तक कि अपेक्षाकृत सस्ती परफॉर्मेंस बाइक्स, जो पहले से ही मूल्य और विलासिता के बीच की कड़ी में उलझी हुई थीं, अब कई महत्वाकांक्षी बाइकर्स के लिए और महंगी हो सकती हैं.

इसका प्रभाव सबसे अधिक प्रवेश स्तर के प्रीमियम खरीदारों के बीच दिखाई देने की उम्मीद है, जो ग्राहक कम्यूटर से प्रीमियम दोपहिया वाहन में अपग्रेड करने के लिए अपने बजट को बढ़ा रहे थे,

इसके अलावा, यह बदलाव भारत में अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है. हार्ली-डेविडसन, ट्रायम्फ और बीएमडब्ल्यू जैसे ब्रांड, जिन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा किफायती मॉडल पेश किए हैं, इस सेगमेंट में बिक्री में गिरावट का सामना कर सकते हैं.