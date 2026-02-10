हीरो विडा उबेक्स इलेक्ट्रिक बाइक के डिजाइन का भारत में पेटेंट कराया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 10, 2026
हाइलाइट्स
- पेटेंट तस्वीरों में विडा उबेक्स निर्माण के लिए तैयार दिख रही है
- बड़ी बैटरी पैक अच्छी रेंज का संकेत देती है
- फिलहाल कोई खासियतें या लॉन्च की समयसीमा उपलब्ध नहीं है
हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड, विडा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रवेश करने की तैयारी में है. कंपनी ने विडा उबेक्स के उत्पादन-स्तरीय वैरिएंट के लिए डिज़ाइन पेटेंट दाखिल किए हैं, जिसे EICMA 2025 में एक कॉन्सेप्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया था. पेटेंट की तस्वीरों से विडा उबेक्स एक आक्रामक नेकेड बाइक लुक वाली शहरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रतीत होती है, जो सड़कों पर चलने के लिए डिज़ाइन की गई है.
यह भी पढ़ें: हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज़ कंट्रोल के साथ रु.1.34 लाख में हुई लॉन्च
डिजाइन पेटेंट से यूबेक्स की स्पोर्टी नेकेड बाइक की आकृति और कुछ खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स का पता चलता है. बाइक में एक प्रोजेक्टर हेडलाइट है जिसके चारों ओर एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट और टर्न इंडिकेटर लगे हैं. हेडलाइट हाउसिंग का आकार और डिजाइन समकालीन और आधुनिक दिखता है, साथ ही इसका गढ़ा हुआ "टैंक" सेक्शन और स्प्लिट सीट भी. हैंडलबार सपाट और चौड़ा है, जो सीधी राइडिंग मुद्रा का संकेत देता है, जबकि पेटेंट से पता चलता है कि फ्रंट सस्पेंशन पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क सेटअप है, न कि कॉन्सेप्ट में प्रदर्शित यूएसडी.
उबेक्स में दोनों सिरों पर अलॉय व्हील लगे हैं, साथ ही आगे और पीछे डिस्क ब्रेक भी हैं। फ्रेम के निचले हिस्से में एक बड़ी बैटरी लगी है, जो संभवतः एक हाई-रेंज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होने का संकेत देती है. मोटर बैटरी के ठीक पीछे, बीच में लगी होने की उम्मीद है, जबकि ट्रेलिस स्विंगआर्म को कॉन्सेप्ट मॉडल से लिया गया है. पावर चेन ड्राइव के माध्यम से पिछले पहिये तक पहुंचाई जाएगी. एक बड़ा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, जो संभवतः TFT होगा.
अभी तक केवल डिज़ाइन पेटेंट ही उपलब्ध हैं और खासियतों और रेंज के बारे में कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है. हालांकि, डिज़ाइन पेटेंट दाखिल करना इस बात का संकेत है कि विडा उबेक्स लगभग तैयार है, लेकिन अभी तक इसकी लॉन्च तिथि की पुष्टि नहीं हुई है.
