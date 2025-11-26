हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज़ कंट्रोल के साथ रु.1.34 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- एक्सट्रीम 160R 4V में राइड-बाय-वायर, क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स हैं
- पावरट्रेन और चेसिस में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज़ कंट्रोल की कीमत रु.1.34 लाख है
हीरो मोटोकॉर्प ने क्रूज़ कंट्रोल और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल के साथ एक्सट्रीम 160R 4V लॉन्च कर दिया है. इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.1,34,100 है. इस तरह क्रूज़ कंट्रोल वाला यह वैरिएंट स्टैंडर्ड एक्सट्रीम 160R 4V से लगभग रु.4,500 महंगा है. एक्सट्रीम 160R 4V में अब राइड-बाय-वायर, तीन राइड मोड - रेन, रोड और स्पोर्ट्स, के साथ क्रूज़ कंट्रोल भी है. इसके अलावा, इसमें चार रंग विकल्प भी हैं, जिनमें एक नया मैट शैडो ग्रे, केवलर ब्राउन, मैट स्लेट ब्लैक और नियॉन शूटिंग स्टार शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: हीरो ने विडा VX2 गो अब 3.4 kWh बैटरी के साथ बाज़ार में उतारा , कीमत रु.1.02 लाख से शुरू
मैकेनिकल तौर पर, हीरो एक्सट्रीम 160R 4V में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 163.2 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन के साथ, जो 8,500 आरपीएम पर 16.67 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 14.6 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. हालांकि, इस नई बाइक में दिखने के मामले में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें एक बदली हुई और आक्रामक दिखने वाली एलईडी हेडलाइट, एक्सट्रीम 250R वाला एक नया रंगीन एलसीडी डिस्प्ले, और राइड मोड्स को बदलने के लिए अपडेटेड स्विचगियर शामिल हैं.
स्टैंडर्ड एक्सट्रीम 160 4V अभी भी रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है, और क्रूज़ कंट्रोल वेरिएंट में कुछ सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं. एक्सट्रीम 160R 4V का कर्ब वेट 147.5 किलोग्राम है, इसकी सीट की ऊँचाई 800 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 165 मिमी है. फ्यूल टैंक की क्षमता 12 लीटर है, और बाइक में 17 इंच के पहिये हैं, जिनमें आगे और पीछे 100/80-17 और 130/70-17 टायर लगे हैं.
सस्पेंशन का काम 37 मिमी KYB अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक द्वारा किया जाता है. एक्सट्रीम 160R 4V में 276 मिमी फ्रंट पेटल डिस्क और 220 मिमी रियर पेटल डिस्क के साथ मानक डुअल-चैनल ABS भी मिलता है. अतिरिक्त सुरक्षा फीचर के रूप में, बाइक में सेगमेंट में पहली बार पैनिक ब्रेक अलर्ट भी दिया गया है.
