होंडा CB350C का स्पेशल एडिशन रु.2.02 लाख में हुआ लॉन्च

CB350C को कुछ अतिरिक्त ग्राफिक्स के साथ लाल और भूरे रंग में पेश किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 26, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • CB350C का स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ
  • होंडा CB350 मॉडल का नाम बदलकर CB350C बैज रखेगी
  • मोटरसाइकिल पर पेश किए गए दो वेरिएंट से अधिक कीमत

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने CB350C स्पेशल एडिशन को रु.2.02 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) में लॉन्च कर दिया है. स्टैंडर्ड CB350 पर आधारित इस स्पेशल एडिशन में नए ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन बैज के रूप में स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. आगे चलकर, होंडा बेस CB350 मॉडल्स का नाम बदलकर CB350C बैज रखेगी.

Honda CB 350 C Special Edition

CB350C स्पेशल एडिशन दो रंगों में उपलब्ध है: रेबेल रेड मेटैलिक और मैट ड्यून ब्राउन. दोनों ही वैरिएंट में फ्यूल टैंक के साथ-साथ आगे और पीछे के फेंडर पर धारीदार ग्राफिक्स दिए गए हैं. स्प्लिट सीट को चुने गए रंग के आधार पर टैन या काले रंग में फ़िनिश किया गया है, जबकि पिलियन ग्रैब रेल को मानक मॉडल में दिखने वाले काले रंग की बजाय क्रोम फ़िनिश दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0: होंडा CB650R और CBR650 की कीमतें रु.76,000 तक बढ़ीं

 

फीचर सेट समान है और इसमें होंडा के स्मार्टफोन वॉयस कंट्रोल के साथ एक डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-चैनल एबीएस, सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और एक असिस्ट और स्लिपर क्लच शामिल हैं.

Honda CB 350 C Special Edition 1

बुकिंग शुरू हो चुकी हैं और डिलेवरी अक्टूबर के पहले हफ़्ते से शुरू होने की उम्मीद है. रु.2.02 लाख की कीमत वाली CB350C स्पेशल एडिशन होंडा की CB350 लाइन-अप में DLX (रु.1.97 लाख) और DLX प्रो (रु.2 लाख) से ऊपर है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

