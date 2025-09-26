होंडा CB350C का स्पेशल एडिशन रु.2.02 लाख में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- CB350C का स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ
- होंडा CB350 मॉडल का नाम बदलकर CB350C बैज रखेगी
- मोटरसाइकिल पर पेश किए गए दो वेरिएंट से अधिक कीमत
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने CB350C स्पेशल एडिशन को रु.2.02 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) में लॉन्च कर दिया है. स्टैंडर्ड CB350 पर आधारित इस स्पेशल एडिशन में नए ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन बैज के रूप में स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. आगे चलकर, होंडा बेस CB350 मॉडल्स का नाम बदलकर CB350C बैज रखेगी.
CB350C स्पेशल एडिशन दो रंगों में उपलब्ध है: रेबेल रेड मेटैलिक और मैट ड्यून ब्राउन. दोनों ही वैरिएंट में फ्यूल टैंक के साथ-साथ आगे और पीछे के फेंडर पर धारीदार ग्राफिक्स दिए गए हैं. स्प्लिट सीट को चुने गए रंग के आधार पर टैन या काले रंग में फ़िनिश किया गया है, जबकि पिलियन ग्रैब रेल को मानक मॉडल में दिखने वाले काले रंग की बजाय क्रोम फ़िनिश दिया गया है.
यह भी पढ़ें: GST 2.0: होंडा CB650R और CBR650 की कीमतें रु.76,000 तक बढ़ीं
फीचर सेट समान है और इसमें होंडा के स्मार्टफोन वॉयस कंट्रोल के साथ एक डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-चैनल एबीएस, सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और एक असिस्ट और स्लिपर क्लच शामिल हैं.
बुकिंग शुरू हो चुकी हैं और डिलेवरी अक्टूबर के पहले हफ़्ते से शुरू होने की उम्मीद है. रु.2.02 लाख की कीमत वाली CB350C स्पेशल एडिशन होंडा की CB350 लाइन-अप में DLX (रु.1.97 लाख) और DLX प्रो (रु.2 लाख) से ऊपर है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय होंडा मॉडल्स
- होंडा सीबी यूनिकॉर्न 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.07 - 1.17 लाख
- होंडा एक्टिवा 6जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,279 - 93,404
- होंडा सीबी शाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 76,347 - 87,768
- होंडा एसपी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 87,473 - 91,363
- होंडा डियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 67,198 - 83,756
- होंडा एक्टिवा 125 FIएक्स-शोरूम कीमत₹ 93,536 - 97,399
- होंडा लीवोएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,325 - 85,046
- होंडा हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.36 - 1.37 लाख
- होंडा गोल्ड विंगएक्स-शोरूम कीमत₹ 44.21 - 45 लाख
- होंडा सीबी 350 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.1 - 2.13 लाख
- होंडा हाइनेस सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.05 - 2.11 लाख
- होंडा सीबी300आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.34 लाख
- होंडा सीबीआर 650आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.55 लाख
- होंडा सीबी 650आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.78 लाख
- होंडा एनएक्स200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 लाख
- होंडा XL750 ट्रांसलपएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.41 लाख
- होंडा एक्स-एडीवी 750एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.42 लाख
- होंडा यूनिकॉर्नएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 लाख
- होंडा एसपी 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.16 - 1.2 लाख
- होंडा 2025 हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.53 लाख
- होंडा शाइन 100 डीएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,359
- होंडा शाइन 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 65,518 - 67,335
- होंडा रेबल 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.78 लाख
- होंडा क्यूसी1एक्स-शोरूम कीमत₹ 95,432
- होंडा एनएक्स500एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.66 लाख
- होंडा सीबी 125 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.09 लाख
- होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.94 लाख
- होंडा सीबी300एफ फ्लेक्स ईंधनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.66 लाख
- होंडा डियो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,569 - 90,227
- होंडा एक्टिवा ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.24 - 1.6 लाख
- होंडा CBR1000RR-R Firebladeएक्स-शोरूम कीमत₹ 32.7 लाख
- होंडा सीबी750 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.7 लाख
- होंडा सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.95 - 2.12 लाख
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
