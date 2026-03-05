क्या यह विडा वीएक्सजेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है?

हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर डिवीजन विडा इस साल के अंत तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी में है. विडा उबेक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के पेटेंट डिजाइन सामने आने के एक महीने से भी कम समय में, लगभग निर्माण के लिए तैयार विडा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भारत के राजस्थान में कहीं परीक्षण करते हुए देखा गया है.

इसकी खासियत यह है कि नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का टेस्ट मॉडल आगामी विडा VXZ का प्रतीत होता है, न कि यूबेक्स का. विडा VXZ के डिजाइन पेटेंट भी फाइल किए जा चुके हैं, और टेस्ट मॉडल का आकार और बनावट हाल ही में सामने आई पेटेंट छवियों में दिखाई गई VXZ के डिजाइन से काफी मिलती-जुलती है.

यह भी पढ़ें: हीरो विडा उबेक्स इलेक्ट्रिक बाइक के डिजाइन का भारत में पेटेंट कराया

फिलहाल, विडा के पास स्कूटर मॉडल हैं, और तस्वीरों से पता चलता है कि VXZ में पारंपरिक पेट्रोल मोटरसाइकिल जैसी बनावट और अनुपात हैं. इसका पूरा आकार एक एंट्री-लेवल नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल जैसा है, न कि कम्यूटर मोटरसाइकिल जैसा. माना जाता है कि VXZ, जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ साझेदारी का उत्पाद है, जिसमें एक आकर्षक LED हेडलाइट, मजबूत बॉडी पैनल, स्प्लिट-सीट सेटअप और एक सपाट, चौड़ा हैंडलबार है.

फिलहाल, VXZ के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.. टेस्ट मॉडल के प्रीमियम लुक और फील को देखते हुए, Vida VXZ को एक स्पोर्टी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया जा सकता है, जो मास मार्केट के बजाय एक प्रीमियम मॉडल होगा. परफॉर्मेंस के मामले में, VXZ से 150-200 सीसी पेट्रोल मोटरसाइकिलों को टक्कर देने की उम्मीद है, जो परफॉर्मेंस, डायनामिक्स और रेंज का संतुलित मिश्रण पेश करेगी. इसमें फास्ट चार्जिंग क्षमता, प्रीमियम फीचर्स और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी होने की उम्मीद है.

अभी तक इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि विडा VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कब लॉन्च होगी. हमारा अनुमान है कि 2026 के अंत में विडा VXZ की घोषणा करेगी, जिसके बाद विडा उबेक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी लॉन्च की जाएगी.