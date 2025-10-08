जीप कंपस का ट्रैक एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.26.78 लाख

जीप इंडिया ने अपनी रेंज में एक और स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जो इस बार पूरी तरह से फीचर लोडेड कंपस पर आधारित है. नए कंपस ट्रैक एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत रु.26.78 लाख है और यह एसयूवी के फुल-किट मॉडल एस वैरिएंट पर आधारित है. इस स्पेशल एडिशन में स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान बनाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, हालाँकि इसमें कोई अतिरिक्त फीचर्स नहीं हैं. इस स्पेशल एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड कंपस मॉडल एस से लगभग रु.27,000 ज़्यादा है.

मॉडल 2.0D मैनुअल 2.0D ऑटोमेटिक 2.0D ऑटोमेटिक 4x4 जीप कंपस ट्रैक एडिशन रु.26.78 लाख रु.28.64 लाख रु.30.58 लाख

सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं

कैबिन की बात करें तो, कंपस ट्रैक एडिशन में एडिशन-खास डिकल्स और बैजिंग के साथ-साथ ग्रिल में पियानो ब्लैक इन्सर्ट भी दिए गए हैं. इस स्पेशल एडिशन एसयूवी में बेज हाइलाइट्स वाले 18-इंच के ब्लैक-फिनिश्ड व्हील्स दिए गए हैं.

कैबिन की बात करें तो, ट्रैक एडिशन में नए टुपेलो लेदरेट सीट कवर और गहरे रंग की क्रोम डिटेलिंग दी गई है. इस एडिशन की खासियत सीटों, दरवाजों और डैशबोर्ड पर कंट्रास्ट बेज रंग की सिलाई और नए फ्लोर मैट हैं. फीचर्स की बात करें तो, आपको स्टैंडर्ड कंपस मॉडल S के सभी फीचर्स मिलते हैं, जैसे 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और भी बहुत कुछ.

मैकेनिकल तौर पर, कंपस ट्रैक एडिशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 168 बीएचपी और 350 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस है. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में फोर-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.

भारतीय बाजार में कंपस को टाटा हैरियर और ह्यून्दे टूसॉन जैसी कारों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.