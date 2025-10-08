पत्रिकायूज़्ड कार्स
जीप कंपस का ट्रैक एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.26.78 लाख

स्पेशल एडिशन कंपस पूरी तरह से लोडेड मॉडल एस ट्रिम पर आधारित है और 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 8, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मानक कंपस मॉडल S से रु.27,000 ज़्यादा कीमत की है
  • परिवर्तन केवल कॉस्मेटिक सुधारों तक सीमित है
  • डीज़ल ऑटोमैटिक में 4x4 ड्राइवट्रेन का विकल्प मिलता है

जीप इंडिया ने अपनी रेंज में एक और स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जो इस बार पूरी तरह से फीचर लोडेड कंपस पर आधारित है. नए कंपस ट्रैक एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत रु.26.78 लाख है और यह एसयूवी के फुल-किट मॉडल एस वैरिएंट पर आधारित है. इस स्पेशल एडिशन में स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान बनाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, हालाँकि इसमें कोई अतिरिक्त फीचर्स नहीं हैं. इस स्पेशल एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड कंपस मॉडल एस से लगभग रु.27,000 ज़्यादा है.

 

यह भी पढ़ें: जीप कंपस और मेरिडियन ट्रेल एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.25.41 लाख से शुरू

मॉडल2.0D मैनुअल2.0D ऑटोमेटिक2.0D ऑटोमेटिक 4x4
जीप कंपस ट्रैक एडिशनरु.26.78 लाखरु.28.64 लाखरु.30.58 लाख

सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं

Jeep Compass Track Edition

कैबिन की बात करें तो, कंपस ट्रैक एडिशन में एडिशन-खास डिकल्स और बैजिंग के साथ-साथ ग्रिल में पियानो ब्लैक इन्सर्ट भी दिए गए हैं. इस स्पेशल एडिशन एसयूवी में बेज हाइलाइट्स वाले 18-इंच के ब्लैक-फिनिश्ड व्हील्स दिए गए हैं.

 

कैबिन की बात करें तो, ट्रैक एडिशन में नए टुपेलो लेदरेट सीट कवर और गहरे रंग की क्रोम डिटेलिंग दी गई है. इस एडिशन की खासियत सीटों, दरवाजों और डैशबोर्ड पर कंट्रास्ट बेज रंग की सिलाई और नए फ्लोर मैट हैं. फीचर्स की बात करें तो, आपको स्टैंडर्ड कंपस मॉडल S के सभी फीचर्स मिलते हैं, जैसे 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और भी बहुत कुछ.

Jeep Compass Track Edition 2

मैकेनिकल तौर पर, कंपस ट्रैक एडिशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 168 बीएचपी और 350 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस है. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में फोर-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.

 

भारतीय बाजार में कंपस को टाटा हैरियर और ह्यून्दे टूसॉन जैसी कारों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
  • जीप ने अपनी दो एसयूवी के लिए खास वैरिएंट पेश किया है, जिसमें मुख्य रूप से दिखने में बदलावों पर ध्यान दिया गया है.
    जीप कंपस और मेरिडियन ट्रेल एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.25.41 लाख से शुरू
  • सिग्नेचर एडिशन में लिमिटेड (O) वैरिएंट की तुलना में कई अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं.
    जीप ग्रांड चेरोकी सिग्नेचर एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.69.04 लाख
  • नई पीढ़ी की कंपस वैश्विक बाजारों में माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फुल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ 370 बीएचपी तक की क्षमता के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.
    नई जीप कंपस से उठा पर्दा, ऑल-इलेक्ट्रिक कंपस में मिलेगी 650 किलोमीटर तक की रेंज
  • इस वैरिएंट में रैंगलर को सैन्य हरे रंग में रंगा गया है तथा यह भारत भर में केवल 30 यूनिट्स तक ही सीमित है.
    जीप रैंगलर विलीज '41 एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.73.15 लाख
