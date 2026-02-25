जियो-बीपी ने एक्टिव टेक्नोलॉजी से लैस पेट्रोल को पेश किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 25, 2026
हाइलाइट्स
हाल ही में गोवा में संपन्न हुए भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में जियो-बीपी ने 'एक्टिव' तकनीक से युक्त पेट्रोल को पेश किया. यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समर्थित देश की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) के संयुक्त उद्यम जियो-बीपी ने इस प्रदर्शनी में अपने पेट्रोल के निर्माण और परीक्षण प्रक्रिया को प्रदर्शित किया. कंपनी का दावा है कि यह ईंधन वाहनों को प्रति वर्ष 100 किलोमीटर तक अधिक दूरी तय करने में मदद करता है, और इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से अधिक नहीं है.
जियो-बीपी के अनुसार, एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल एडवांस एडिटिव्स से तैयार किया गया है जो इनलेट वॉल्व और इंजन के अन्य महत्वपूर्ण पार्ट्स पर जमाव को साफ करने और रोकने में मदद करता है. कंपनी का कहना है कि इंजन के आंतरिक पार्ट्स को साफ रखकर, यह ईंधन वाहनों को लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद करता है. भारत में वाहनों के औसत उपयोग के आधार पर, इससे सालाना 100 किलोमीटर तक की अतिरिक्त दूरी तय की जा सकती है.
परंपरागत प्रीमियम ईंधनों के विपरीत, जिनकी कीमत अक्सर अधिक होती है, जियो-बीपी का एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल सामान्य पेट्रोल की तरह ही कुशल है. कंपनी का कहना है कि इससे एडवांस ईंधन के लाभ अधिक सुलभ हो जाते हैं, जिससे ग्राहक बिना अधिक खर्च किए अपने इंजनों की देखभाल कर सकते हैं.
अपने दावे को पुष्ट करने के लिए, जियो-बीपी ने कोयंबटूर के कोस्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किए गए एक परीक्षण का हवाला दिया. एक ही कंपनी और मॉडल की दो मोटरसाइकिलें चुनी गईं, जिनका पहले से उपयोग लगभग समान था और उनमें आंतरिक जमाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक को नियंत्रण समूह के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरी को वास्तविक परिस्थितियों में 4,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक एक्टिव टेक्नोलॉजी पेट्रोल पर चलाया गया.
टैस्टिंग के बाद, बोरस्कोप द्वारा निरीक्षण किया गया. कंपनी के अनुसार, परीक्षण के बाद किए गए बोरस्कोप निरीक्षणों से पता चला कि एक्टिव टेक्नोलॉजी से लैस पेट्रोल पर चलने वाले इंजन में इनलेट वॉल्व स्पष्ट रूप से साफ थे और जमाव में कमी आई थी.
जियो-बीपी का कहना है कि यह फ़ॉर्मूला बीपी के वैश्विक ईंधन अनुसंधान पर आधारित है और भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों में इसका परीक्षण किया जा चुका है. कंपनी ने दोहराया कि ईंधन की कीमत सामान्य पेट्रोल के बराबर है, जिससे यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत होता है, न कि अधिक लागत वाले विकल्प के रूप में. एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला ईंधन पेट्रोल और डीजल दोनों वाहनों के लिए उपलब्ध है.
जियो-बीपी एक एडिटिवाइज्ड डीजल वेरिएंट भी पेश करता है जो 4.3% तक अधिक माइलेज दे सकता है. जियो-बीपी मोबिलिटी स्टेशनों पर एक्टिव टेक्नोलॉजी वाले ईंधन स्टैंडर्ड ईंधन के रूप में उपलब्ध हैं. जियो-बीपी के अनुसार, इसके साथ ही इसका व्यापक उद्देश्य ग्राहकों के लिए एडिटिवाइज्ड ईंधन के लाभों को एक प्रीमियम अपग्रेड के बजाय एक नया मानक बनाना है.
