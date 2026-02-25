जियो-बीपी ने एक्टिव टेक्नोलॉजी से लैस पेट्रोल को पेश किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
बीयेडी New Atto 3 EVवॉल्वो ईएम 90बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़बीयेडी सीगल
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250हीरोबेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

जियो-बीपी ने एक्टिव टेक्नोलॉजी से लैस पेट्रोल को पेश किया

इंडिया एनर्जी वीक 2026 में पेश किया गया यह फार्मूला, ग्राहकों पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के इंजनों को अधिक स्वच्छ रखने, माइलेज में सुधार करने और बेहतर प्रदर्शन देने में मदद करता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 25, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    हाल ही में गोवा में संपन्न हुए भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में जियो-बीपी ने 'एक्टिव' तकनीक से युक्त पेट्रोल को पेश किया. यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समर्थित देश की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) के संयुक्त उद्यम जियो-बीपी ने इस प्रदर्शनी में अपने पेट्रोल के निर्माण और परीक्षण प्रक्रिया को प्रदर्शित किया. कंपनी का दावा है कि यह ईंधन वाहनों को प्रति वर्ष 100 किलोमीटर तक अधिक दूरी तय करने में मदद करता है, और इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से अधिक नहीं है.

    Jio bp sponsored 3

    जियो-बीपी के अनुसार, एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल एडवांस एडिटिव्स से तैयार किया गया है जो इनलेट वॉल्व और इंजन के अन्य महत्वपूर्ण पार्ट्स पर जमाव को साफ करने और रोकने में मदद करता है. कंपनी का कहना है कि इंजन के आंतरिक पार्ट्स को साफ रखकर, यह ईंधन वाहनों को लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद करता है. भारत में वाहनों के औसत उपयोग के आधार पर, इससे सालाना 100 किलोमीटर तक की अतिरिक्त दूरी तय की जा सकती है.

     

    यह भी पढ़ें: जियो-बीपी ने मुंबई में 500वें EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया

     

    परंपरागत प्रीमियम ईंधनों के विपरीत, जिनकी कीमत अक्सर अधिक होती है, जियो-बीपी का एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल सामान्य पेट्रोल की तरह ही कुशल है. कंपनी का कहना है कि इससे एडवांस ईंधन के लाभ अधिक सुलभ हो जाते हैं, जिससे ग्राहक बिना अधिक खर्च किए अपने इंजनों की देखभाल कर सकते हैं.

    Jio bp sponsored 2

    अपने दावे को पुष्ट करने के लिए, जियो-बीपी ने कोयंबटूर के कोस्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किए गए एक परीक्षण का हवाला दिया. एक ही कंपनी और मॉडल की दो मोटरसाइकिलें चुनी गईं, जिनका पहले से उपयोग लगभग समान था और उनमें आंतरिक जमाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक को नियंत्रण समूह के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरी को वास्तविक परिस्थितियों में 4,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक एक्टिव टेक्नोलॉजी पेट्रोल पर चलाया गया.

    Jio bp sponsored 1

    टैस्टिंग के बाद, बोरस्कोप द्वारा निरीक्षण किया गया. कंपनी के अनुसार, परीक्षण के बाद किए गए बोरस्कोप निरीक्षणों से पता चला कि एक्टिव टेक्नोलॉजी से लैस पेट्रोल पर चलने वाले इंजन में इनलेट वॉल्व स्पष्ट रूप से साफ थे और जमाव में कमी आई थी.

     

    जियो-बीपी का कहना है कि यह फ़ॉर्मूला बीपी के वैश्विक ईंधन अनुसंधान पर आधारित है और भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों में इसका परीक्षण किया जा चुका है. कंपनी ने दोहराया कि ईंधन की कीमत सामान्य पेट्रोल के बराबर है, जिससे यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत होता है, न कि अधिक लागत वाले विकल्प के रूप में. एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला ईंधन पेट्रोल और डीजल दोनों वाहनों के लिए उपलब्ध है.

     

    जियो-बीपी एक एडिटिवाइज्ड डीजल वेरिएंट भी पेश करता है जो 4.3% तक अधिक माइलेज दे सकता है. जियो-बीपी मोबिलिटी स्टेशनों पर एक्टिव टेक्नोलॉजी वाले ईंधन स्टैंडर्ड ईंधन के रूप में उपलब्ध हैं. जियो-बीपी के अनुसार, इसके साथ ही इसका व्यापक उद्देश्य ग्राहकों के लिए एडिटिवाइज्ड ईंधन के लाभों को एक प्रीमियम अपग्रेड के बजाय एक नया मानक बनाना है.

    # Jio-bp# Latest News# Sponsored# Cars# Auto Industry# Cover Story
    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें
    • यूज़्ड 2016 रेनो क्विड,
      2016 रेनो क्विड
      RXL | 71,812 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 1.93 लाख
      ₹ 4,318/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
      2020 मारुति सुजुकी बलेनो
      Zeta BS IV | 26,501 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 6.12 लाख
      ₹ 13,699/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
      2022 मारुति सुजुकी इग्निस
      Sigma | 9,980 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.28 लाख
      Spinny
    • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी वैगन आर,
      2021 मारुति सुजुकी वैगन आर
      VXI 1.0 | 44,364 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.18 लाख
      ₹ 9,357/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर,
      2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
      ZXI 1.2 | 22,478 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.94 लाख
      ₹ 11,061/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
      2016 मारुति सुजुकी बलेनो
      Delta | 58,971 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.72 लाख
      ₹ 8,324/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2017 डैटसन रेडी-गो,
      2017 डैटसन रेडी-गो
      T(O)-0.8L BS IV | 66,361 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 2.07 लाख
      ₹ 4,629/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2022 टाटा अलट्रोज़,
      2022 टाटा अलट्रोज़
      XZ Plus Dark | 25,642 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 6.73 लाख
      ₹ 15,068/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी डिजायर,
      2018 मारुति सुजुकी डिजायर
      VXI | 27,680 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.97 लाख
      ₹ 8,884/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2020 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस,
      2020 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस
      Magna A | 35,358 km | पेट्रोल | एएमटी
      Rs. 4.97 लाख
      Spinny

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें

    • लेटेस्ट News

    • रिलेटेड आर्टिकल्स

    • टाटा मोटर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट के लिए “कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न” बने वैभव सूर्यवंशी को सम्मान स्वरूप टाटा कर्व भेंट की. पटना में परिवार के साथ डीलरशिप उद्घाटन और वाहन ग्रहण समारोह में शामिल हुए.
      IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को मिली टाटा कर्व एसयूवी
    • पंच फेसलिफ्ट की पिछली स्पाईशॉट्स की तुलना में, यहां सीएनजी कार में कुछ अतिरिक्त फीचर्स की कमी दिख रही है.
      टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा
    • बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जो उमलिंग ला (19,024 फीट) से भी ऊंची है. बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जो उमलिंग ला (19,024 फीट) से भी ऊंची है.
      भारत को मिली नई सबसे ऊंची मोटोरेबल रोड, मिग ला ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया
    • लॉन्च होने के बाद, टीवीएस एनटॉर्क 150, टीवीएस मोटर कंपनी का पहला 150 सीसी स्कूटर होगा.
      टीवीएस एनटॉर्क 150 की आधिकारिक तौर पर दिखी झलक, 1 सितंबर को होगी पेश
    • BMW F 450 जीएस को वैश्विक बाज़ार में साल के अंत तक पेश होने की उम्मीद है.
      2025 में लॉन्च से पहले डिज़ाइन पेटेंट में BMW F 450 GS का प्रोडक्शन मॉडल सामने आया
    • टाटा मोटर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट के लिए “कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न” बने वैभव सूर्यवंशी को सम्मान स्वरूप टाटा कर्व भेंट की. पटना में परिवार के साथ डीलरशिप उद्घाटन और वाहन ग्रहण समारोह में शामिल हुए.
      IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को मिली टाटा कर्व एसयूवी
    • पंच फेसलिफ्ट की पिछली स्पाईशॉट्स की तुलना में, यहां सीएनजी कार में कुछ अतिरिक्त फीचर्स की कमी दिख रही है.
      टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा
    • बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जो उमलिंग ला (19,024 फीट) से भी ऊंची है. बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जो उमलिंग ला (19,024 फीट) से भी ऊंची है.
      भारत को मिली नई सबसे ऊंची मोटोरेबल रोड, मिग ला ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया
    • लॉन्च होने के बाद, टीवीएस एनटॉर्क 150, टीवीएस मोटर कंपनी का पहला 150 सीसी स्कूटर होगा.
      टीवीएस एनटॉर्क 150 की आधिकारिक तौर पर दिखी झलक, 1 सितंबर को होगी पेश
    • BMW F 450 जीएस को वैश्विक बाज़ार में साल के अंत तक पेश होने की उम्मीद है.
      2025 में लॉन्च से पहले डिज़ाइन पेटेंट में BMW F 450 GS का प्रोडक्शन मॉडल सामने आया
    c&b icon

    भारत में ट्रेंडिंग वाहन

    सभी देखें
    • पत्रिका
    • News
    • जियो-बीपी ने एक्टिव टेक्नोलॉजी से लैस पेट्रोल को पेश किया