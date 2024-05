हॉलीवुड अभिनेता और पूर्व WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने 2024 होंडा सिविक टाइप आर खरीदी

हॉलीवुड अभिनेता जॉन सीना ने अपनी 2021 होंडा सिविक टाइप आर को बिल्कुल नई 2024 होंडा सिविक टाइप आर से बदल दिया है. हां, आपने सही पढ़ा. फास्ट एंड फ्यूरियस अभिनेता और पूर्व WWE सुपरस्टार ने अपनी पुरानी पीढ़ी की सिविक को एक नई अधिक शक्तिशाली सिविक के साथ बदल दिया है. हालाँकि, नई होंडा सिविक की उनकी खरीदारी लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि 'पीसमेकर' अभिनेता एक फैंसी शानदार सवारी के बजाय अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए ड्राइवर के रूप में एक साधारण कार का विकल्प चुना है.

What a day! Brought my ‘21 Civic Type R in for service and saw brand new @Honda ‘24 Type R and fell in love! Thanks to the folks @WC_Honda for all the help and some more horsepower! For those asking.. yes my ‘21 Boost Blue Civic is there now and looking for a new home 👀 pic.twitter.com/SvVhGtnH4o

— John Cena (@JohnCena) May 25, 2024