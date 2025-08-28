लेक्सस इंडिया ने नया 'स्मार्ट ओनरशिप' एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम शुरू किया

लेक्सस इंडिया ने 'स्मार्ट ओनरशिप प्लान' नाम का एक नए फाइनेंस विकल्प की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खरीदारों को अधिक लचीलापन देना है. इस योजना में एक 'एश्योर्ड बायबैक' सुविधा शामिल है जो ग्राहकों को कई अंतिम-अवधि विकल्पों में से चुनने की सुविधा देती है. बिना किसी अतिरिक्त दायित्व के वाहन वापस करना, पूर्व-निर्धारित गारंटीकृत भविष्य मूल्य (GFV) का भुगतान करके उसे अपने पास रखना, या नए लेक्सस मॉडल में अपग्रेड करना है.

खरीद के समय ही GFV की जानकारी दे दी जाती है, जिससे खरीदारों को कार के भविष्य के मूल्य के बारे में स्पष्टता मिलती है. यह योजना वर्तमान में लेक्सस ES, NX और RX मॉडलों के लिए उपलब्ध है.

इस योजना में नियमित वाहन अपग्रेड भी शामिल हैं, जिससे ग्राहक हर तीन से पाँच साल में एक नई लेक्सस कार खरीद सकेंगे. लेक्सस इंडिया का कहना है कि यह पहल लग्जरी कार खरीदारों के बीच लचीले स्वामित्व समाधानों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए शुरू की गई है.

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, लेक्सस इंडिया के अध्यक्ष, हिकारू इकेउची ने कहा, "हमें लेक्सस प्रॉमिस के तहत नए स्मार्ट ओनरशिप प्लान की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जो भारतीय बाज़ार के प्रति हमारी मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ओमोटेनाशी की भावना से प्रेरित - हमारे मेहमानों की ज़रूरतों का अनुमान लगाने और उन्हें पूरा करने के हमारे अनूठे दृष्टिकोण - यह योजना लग्ज़री देने से कहीं आगे जाकर सच्ची मानसिक शांति और सुविधा देती है. यह हमारे मेहमानों की उभरती हुई आकांक्षाओं को दर्शाता है, खासकर उन मेहमानों की जो प्रीमियम अनुभवों के साथ-साथ वित्तीय लचीलेपन की तलाश में हैं."

फाइनेंस योजना के अलावा, लेक्सस 1 जून, 2024 से भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मॉडलों के लिए 8 साल/1.60 लाख किमी वाहन वारंटी देता है. इसके साथ लेक्सस लक्ज़री केयर सर्विस पैकेज भी है, जो तीन विकल्पों में रखरखाव कवरेज देता है: कम्फर्ट, रिलैक्स और प्रीमियर, जो 3 साल/60,000 किमी, 5 साल/1 लाख किमी या 8 साल/1.60 लाख किमी की अवधि में उपलब्ध है.