GST दर में कटौती के बाद लेक्सस कारें और एसयूवी रु.20.80 लाख तक सस्ती हुईं
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- लेक्सस हाइब्रिड सेडान और एसयूवी की कीमतों में ₹1.47 लाख से ₹20.80 लाख तक की कटौती की गई है
- फ्लैगशिप LX 500d की कीमत में सबसे ज़्यादा ₹20.80 लाख की कटौती की गई है
- नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी
भारत सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब को सरल बनाने के फैसले के बाद, लेक्सस इंडिया अपने सभी मॉडलों की कीमतों में कटौती की घोषणा करने वाली नवीनतम लग्जरी कार निर्माता कंपनी बन गई है. यात्री वाहनों पर जीएसटी कम करने के इस कदम का लेक्सस की हाइब्रिड लग्जरी सेडान और एसयूवी की कीमतों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है, जिसमें ES 300h पर ₹1.47 लाख से लेकर LM 350h पर ₹5.77 लाख तक की कटौती की गई है.
यह भी पढ़ें: बदली हुई लेक्सस NX 350h भारत में हुई लॉन्, नए रंग के साथ मिले नए फीचर्स
वहीं, बड़ी गाड़ियों को 40% के स्लैब में लाने के संशोधन से फ्लैगशिप एसयूवी को भी फायदा हुआ है, क्योंकि लेक्सस LX 500d अब ₹20.80 लाख तक सस्ती हो गई है. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी.
सबसे ज़्यादा छूट लेक्सस LX 500d पर है, जिसकी कीमत में ₹20.80 लाख तक की कटौती हुई है. सबसे कम छूट लेक्सस ES 300h (₹1.47 लाख तक) की है, जबकि NX 350h (₹1.58 लाख तक), RX 350h (₹2.10 लाख तक) और RX 500h (₹2.58 लाख तक) की कीमतें अब और भी ज़्यादा किफायती हो गई हैं.
कंपनी वर्तमान में भारत में पाँच वाहनों का पोर्टफोलियो पेश करती है, जिनमें से चार सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल हैं. 2020 में, लेक्सस ने अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित मॉडल, ES 300h, पेश किया, जो ब्रांड के भारतीय लाइनअप में सबसे लोकप्रिय पेशकश बनी हुई है.
