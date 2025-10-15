पत्रिकायूज़्ड कार्स
लेक्सस LM 350h की अब E20-कंप्लायंट इंजन के साथ भारत में शुरू हुई डिलेवरी

LM 350h दो वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत रु.2.15 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • LM 350h में अब E20 अनुपालक इंजन लगा है
  • मई 2025 में बुकिंग फिर से शुरू होने के बाद डिलेवरी शुरू होगी
  • 4 सीटर वैरिएंट की कीमत रु.2.69 करोड़ (एक्स-शोरूम) है

लेक्सस इंडिया ने LM 350h लग्ज़री एमपीवी को E20-अनुरूप इंजन के साथ अपडेट किया है और इसकी डिलेवरी शुरू कर दी है. सप्लाई चेन की बाधाओं और उच्च ऑर्डर बैकलॉग के कारण आठ महीने के ठहराव के बाद, LM 350h की बुकिंग मई 2025 में फिर से शुरू हुई. इस मॉडल को मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसकी 7-सीटर कीमत रु.2.15 करोड़ और 4-सीटर वैरिएंट की कीमत रु.2.69 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

 

यह भी पढ़ें: GST दर में कटौती के बाद लेक्सस कारें और एसयूवी रु.20.80 लाख तक सस्ती हुईं

Lexus LM 36

LM 350h का डिज़ाइन बेहद आकर्षक है और इसमें एक प्रमुख ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और क्रोम डिटेलिंग है. कैबिन ब्लैक या सॉलिस व्हाइट अपहोल्स्ट्री में उपलब्ध है और इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 48-इंच रियर डिस्प्ले, 23-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, फोल्ड-आउट टेबल, हीटेड आर्मरेस्ट और एक रेफ्रिजरेटर जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इसके अलावा, लेक्सस का दावा है कि उसने पावर्ड डोर्स और ऑटो-डिमिंग ORVM फंक्शन के लिए रियर कंसोल पर एक स्विच भी जोड़ा है.

Lexus LM 21

इस एमपीवी में 2.5-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन लगा है जो 190 बीएचपी और 240 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे सीवीटी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. लेक्सस LM 350h भारतीय लग्ज़री एमपीवी सेगमेंट में अपनी समकक्ष टोयोटा वेलफायर को टक्कर देती रहेगी.

  • लेक्सस पोर्टफोलियो में कीमतों में सबसे अधिक कमी LX 500d के लिए है, उसके बाद RX 500h और RX 350h का स्थान है.
    GST दर में कटौती के बाद लेक्सस कारें और एसयूवी रु.20.80 लाख तक सस्ती हुईं
  • यह योजना वर्तमान में लेक्सस ES, NX और RX मॉडलों के लिए उपलब्ध है.
    लेक्सस इंडिया ने नया 'स्मार्ट ओनरशिप' एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम शुरू किया
  • कंपनी ने आपूर्ति शृंखला संबंधी समस्याओं और ऑर्डरों की अधिक संख्या का हवाला देते हुए सितंबर 2024 में वाहन की बुकिंग रोक दी थी.
    भारत में लेक्सस LM 350h की बुकिंग फिर से हुई शुरू
  • 2025 मॉडल वर्ष के लिए, LX अधिक तकनीक से सुसज्जित है और इसे एक नया ऑफ-रोड-केंद्रित ओवरट्रेल वैरिएंट मिलता है.
    2025 लेक्सस LX500d भारत में रु.3 करोड़ में हुई लॉन्च, LX500d ओवरट्रेल की कीमत रु.3.12 करोड़
  • नई डिजायर के कैबिन में डुअल-टोन ट्रीटमेंट मिलेगा, जबकि फीचर्स नई स्विफ्ट की तरह प्रतीत होते हैं.
    भारत में लेक्सस LM 350h की बुकिंग रुकी
  • लेक्सस LM 350h की अब E20-कंप्लायंट इंजन के साथ भारत में शुरू हुई डिलेवरी