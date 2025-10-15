लेक्सस LM 350h की अब E20-कंप्लायंट इंजन के साथ भारत में शुरू हुई डिलेवरी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- LM 350h में अब E20 अनुपालक इंजन लगा है
- मई 2025 में बुकिंग फिर से शुरू होने के बाद डिलेवरी शुरू होगी
- 4 सीटर वैरिएंट की कीमत रु.2.69 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
लेक्सस इंडिया ने LM 350h लग्ज़री एमपीवी को E20-अनुरूप इंजन के साथ अपडेट किया है और इसकी डिलेवरी शुरू कर दी है. सप्लाई चेन की बाधाओं और उच्च ऑर्डर बैकलॉग के कारण आठ महीने के ठहराव के बाद, LM 350h की बुकिंग मई 2025 में फिर से शुरू हुई. इस मॉडल को मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसकी 7-सीटर कीमत रु.2.15 करोड़ और 4-सीटर वैरिएंट की कीमत रु.2.69 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
LM 350h का डिज़ाइन बेहद आकर्षक है और इसमें एक प्रमुख ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और क्रोम डिटेलिंग है. कैबिन ब्लैक या सॉलिस व्हाइट अपहोल्स्ट्री में उपलब्ध है और इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 48-इंच रियर डिस्प्ले, 23-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, फोल्ड-आउट टेबल, हीटेड आर्मरेस्ट और एक रेफ्रिजरेटर जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इसके अलावा, लेक्सस का दावा है कि उसने पावर्ड डोर्स और ऑटो-डिमिंग ORVM फंक्शन के लिए रियर कंसोल पर एक स्विच भी जोड़ा है.
इस एमपीवी में 2.5-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन लगा है जो 190 बीएचपी और 240 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे सीवीटी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. लेक्सस LM 350h भारतीय लग्ज़री एमपीवी सेगमेंट में अपनी समकक्ष टोयोटा वेलफायर को टक्कर देती रहेगी.
