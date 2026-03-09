पत्रिकायूज़्ड कार्स
महाराष्ट्र ने पुराने वाहनों पर डबल ग्रीन टैक्स और स्क्रैपेज प्रोत्साहन प्रस्तावित किया

बीएस-III या बीएस-IV मॉडल के वाहनों को स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को रोड टैक्स में 30% तक की छूट मिल सकती है, जबकि पुराने वाहनों के लिए प्रस्तावित ग्रीन टैक्स की दरें दोगुनी हो सकती हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 9, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • बीएस-III वाहनों को स्क्रैप करने पर 30% तक की टैक्स छूट
  • पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स दोगुना हो सकता है
  • प्रस्ताव राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति से जुड़ा होने की संभावना है

महाराष्ट्र सरकार ने वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय प्रस्तावित किए हैं. इस प्रस्ताव में पुराने वाहनों पर अधिक हरित कर लगाने के साथ-साथ स्वेच्छा से पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए मॉडल खरीदने वाले मालिकों के लिए कर छूट का प्रावधान शामिल है.

Delhi Scrappage Plant 2022 10 20 T10 31 03 757 Z

प्रस्तावित योजना के तहत, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदते समय मोटर वाहन कर में छूट मिल सकती है. बीएस-III या उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन टैक्स में 30% की छूट मिल सकती है, जबकि बीएस-IV वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिक नए वाहन खरीदते समय 16% की छूट के पात्र हो सकते हैं. इस कदम का उद्देश्य पुराने वाहनों को सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले नए मॉडलों से बदलने को प्रोत्साहित करना है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स दिल्ली एनसीआर में घर-घर चार्जिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएगी मोबाइल वैन

 

प्रोत्साहन योजनाओं के साथ-साथ, राज्य सरकार ने पुराने वाहनों पर लागू पर्यावरण कर में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है. प्रस्ताव के अनुसार, पर्यावरण कर को दोगुना किया जा सकता है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो दोपहिया वाहनों पर पर्यावरण टैक्स रु.2,000 से बढ़कर रु.4,000 हो सकता है, जबकि पेट्रोल कारों पर यह रु.3,000 से बढ़कर रु.6,000 हो सकता है. डीजल कारों पर यह टैक्स रु.3,500 से बढ़कर रु.7,000 हो सकता है. ये कर आमतौर पर वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय तब वसूले जाते हैं जब वाहन एक निश्चित आयु सीमा पार कर लेता है.

cd4m9acc vehicle scrapping 625x300 13 September 19

यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वाहन स्क्रैपेज नीति के व्यापक ढांचे के अनुरूप है. इस प्रणाली के तहत, अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) में स्क्रैप किए गए वाहनों को एक जमा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिसका उपयोग नया वाहन खरीदते समय लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है.

 

राज्य सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य वाहन मालिकों को पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए प्रोत्साहित करना है. ये उपाय फिलहाल विचाराधीन हैं और प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के साथ ही कार्यान्वयन की समयसीमा के बारे में जानकारी स्पष्ट होने की उम्मीद है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रेनॉ का कहना है कि नया मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के टॉप हैट और 4 मीटर से कम लंबाई से लेकर 4.7 मीटर तक के मॉडलों को एडजेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
    नई रेनॉ डस्टर का ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म नेक्सॉन की प्रतिद्वंदी, सेडान, एमपीवी और अन्य वाहनों को दे सकता है जन्म
  • महिंद्रा ने सबसे पहले अगस्त 2025 में बैटमैन को लॉन्च किया था, जब इसकी सभी 999 यूनिट्स देखते ही देखते बिक गई थीं.
    महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग फिर करेगा शुरू
  • आगामी जेएसडब्ल्यू मोटर्स एसयूवी चीन की चेरी ऑटोमोबाइल द्वारा बनी जैकू जे5 पर आधारित होगी.
    JSW की क्रेटा इलेक्ट्रिक राइवल Chery Jaecoo J5 पुणे में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने के लगभग एक साल बाद, जापानी लग्जरी ब्रांड अपनी नई सेडान को भारतीय बाजार में ला रहा है.
    नई पीढ़ी की लेक्सस ES लग्जरी सेडान 20 मार्च को भारत में होगी लॉन्च
  • मासेराती इंडिया ने Fuoriserie प्रोग्राम के तहत दो खास कस्टम-मेड कारों के ऑर्डर हासिल किए हैं. इनमें नई दिल्ली में एक ग्रेकेल GT और अहमदाबाद में एक ग्रॉनकैब्रियो ट्रोफियो शामिल है.
    मासेराती ने भारत की पहली बेस्पोक ग्रेकेल फ्यूरीसेरी और ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो की डिलेवरी की
  • महाराष्ट्र ने पुराने वाहनों पर डबल ग्रीन टैक्स और स्क्रैपेज प्रोत्साहन प्रस्तावित किया