महाराष्ट्र ने पुराने वाहनों पर डबल ग्रीन टैक्स और स्क्रैपेज प्रोत्साहन प्रस्तावित किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 9, 2026
हाइलाइट्स
- बीएस-III वाहनों को स्क्रैप करने पर 30% तक की टैक्स छूट
- पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स दोगुना हो सकता है
- प्रस्ताव राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति से जुड़ा होने की संभावना है
महाराष्ट्र सरकार ने वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय प्रस्तावित किए हैं. इस प्रस्ताव में पुराने वाहनों पर अधिक हरित कर लगाने के साथ-साथ स्वेच्छा से पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए मॉडल खरीदने वाले मालिकों के लिए कर छूट का प्रावधान शामिल है.
प्रस्तावित योजना के तहत, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदते समय मोटर वाहन कर में छूट मिल सकती है. बीएस-III या उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन टैक्स में 30% की छूट मिल सकती है, जबकि बीएस-IV वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिक नए वाहन खरीदते समय 16% की छूट के पात्र हो सकते हैं. इस कदम का उद्देश्य पुराने वाहनों को सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले नए मॉडलों से बदलने को प्रोत्साहित करना है.
यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स दिल्ली एनसीआर में घर-घर चार्जिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएगी मोबाइल वैन
प्रोत्साहन योजनाओं के साथ-साथ, राज्य सरकार ने पुराने वाहनों पर लागू पर्यावरण कर में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है. प्रस्ताव के अनुसार, पर्यावरण कर को दोगुना किया जा सकता है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो दोपहिया वाहनों पर पर्यावरण टैक्स रु.2,000 से बढ़कर रु.4,000 हो सकता है, जबकि पेट्रोल कारों पर यह रु.3,000 से बढ़कर रु.6,000 हो सकता है. डीजल कारों पर यह टैक्स रु.3,500 से बढ़कर रु.7,000 हो सकता है. ये कर आमतौर पर वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय तब वसूले जाते हैं जब वाहन एक निश्चित आयु सीमा पार कर लेता है.
यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वाहन स्क्रैपेज नीति के व्यापक ढांचे के अनुरूप है. इस प्रणाली के तहत, अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) में स्क्रैप किए गए वाहनों को एक जमा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिसका उपयोग नया वाहन खरीदते समय लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है.
राज्य सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य वाहन मालिकों को पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए प्रोत्साहित करना है. ये उपाय फिलहाल विचाराधीन हैं और प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के साथ ही कार्यान्वयन की समयसीमा के बारे में जानकारी स्पष्ट होने की उम्मीद है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स