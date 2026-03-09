महाराष्ट्र ने पुराने वाहनों पर डबल ग्रीन टैक्स और स्क्रैपेज प्रोत्साहन प्रस्तावित किया

महाराष्ट्र सरकार ने वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय प्रस्तावित किए हैं. इस प्रस्ताव में पुराने वाहनों पर अधिक हरित कर लगाने के साथ-साथ स्वेच्छा से पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए मॉडल खरीदने वाले मालिकों के लिए कर छूट का प्रावधान शामिल है.

प्रस्तावित योजना के तहत, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदते समय मोटर वाहन कर में छूट मिल सकती है. बीएस-III या उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन टैक्स में 30% की छूट मिल सकती है, जबकि बीएस-IV वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिक नए वाहन खरीदते समय 16% की छूट के पात्र हो सकते हैं. इस कदम का उद्देश्य पुराने वाहनों को सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले नए मॉडलों से बदलने को प्रोत्साहित करना है.

प्रोत्साहन योजनाओं के साथ-साथ, राज्य सरकार ने पुराने वाहनों पर लागू पर्यावरण कर में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है. प्रस्ताव के अनुसार, पर्यावरण कर को दोगुना किया जा सकता है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो दोपहिया वाहनों पर पर्यावरण टैक्स रु.2,000 से बढ़कर रु.4,000 हो सकता है, जबकि पेट्रोल कारों पर यह रु.3,000 से बढ़कर रु.6,000 हो सकता है. डीजल कारों पर यह टैक्स रु.3,500 से बढ़कर रु.7,000 हो सकता है. ये कर आमतौर पर वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय तब वसूले जाते हैं जब वाहन एक निश्चित आयु सीमा पार कर लेता है.

यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वाहन स्क्रैपेज नीति के व्यापक ढांचे के अनुरूप है. इस प्रणाली के तहत, अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSF) में स्क्रैप किए गए वाहनों को एक जमा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिसका उपयोग नया वाहन खरीदते समय लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है.

राज्य सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य वाहन मालिकों को पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए प्रोत्साहित करना है. ये उपाय फिलहाल विचाराधीन हैं और प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के साथ ही कार्यान्वयन की समयसीमा के बारे में जानकारी स्पष्ट होने की उम्मीद है.