महिंद्रा BE 6e इलेक्ट्रिक एसयूवी का रिव्यू, नए ज़माने के लिए तैयार

महिंद्रा ने दो इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी लॉन्च की हैं, जिन में से छोटी है, BE 6e यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कूपे है जो एक्सयूवी400 से कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो में अपनी जगह बनाएगी और टाटा कर्व ईवी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बड़े मॉडल XEV 9e के साथ मेल खाती हैं, लेकिन इसे इस तरह से तैयार किया गया है जो इसे पूरी तरह से अलग बनाता है.

इसके और इसके स्थिर साथी एक्सयूवी 400 के बीच मुख्य अंतर यह है कि BE 6e को पूरी तरह इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जबकि एक्सयूवी 400 पेट्रोल-डीज़ल प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर आधारित है.

महिंद्रा BE 6e: डिज़ाइन और आयाम

BE 6e को नए "इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी" के लिए बनाए गए नए HEARTCORE डिज़ाइन दर्शन का उपयोग करके बनाया गया है. दर्शकों की नई (और संभवतः, युवा) पीढ़ी को आकर्षित करने के उद्देश्य से इसे जानबूझकर, बोल्ड औऱ ब्यूटीफुल दिखने के लिए बनाया गया है. अपनी नुकीली सतहों और प्रमुख आकृतियों के साथ यह लगभग एक कॉन्सेप्ट कार की तरह दिखती है. ऊंची कमर और बड़े वैकल्पिक 20 इंच के पहिये (मानक पहिये का आकार 19 इंच है) इस प्रभाव को बढ़ाते हैं. निश्चित रूप से थोड़ा पोलराइजेशन है, लेकिन यह अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकती है.

फ्रंट बोनट पर जटिल ऐड ऑन बॉडी पैनल और पीछे की छत पर रियर टू-स्कूप स्पॉइलर का उपयोग करके स्पोर्टी इरादों को भी बढ़ाया जाता है. बॉक्सी स्टैंडआउट हैच डिज़ाइन इसे इसके बड़े XEV 9e मॉडल से जोड़ता है. इसमें स्लीक हेड और टेललैंप्स हैं जो किनारों के आसपास चलते हैं. न केवल ये हाई-टेक एलईडी हैं, बल्कि इनकी स्लीव्स में एक पार्टी ट्रिक भी है, लेकिन ये ऐसे जलने में सक्षम हैं मानो म्यूज़िक पर थिरक रहे हों.

आकार के मामले में यह XUV400 से लगभग 100 मिमी लंबी है. कार का व्हीलबेस और चौड़ाई XEV 9e (क्रमशः 2775 मिमी/1907 मिमी) के समान है, लेकिन ऊंचाई में लगभग 70 मिमी कम है. हालाँकि, बाहरी तौर पर, छोटे ओवरहैंग और बड़े व्हीलबेस के बावजूद यह बहुत कॉम्पैक्ट नहीं दिखती है. यह मानक के रूप में 19 इंच के पहियों के साथ आती है और 20 इंच के पहिये विकल्प के तौर पर उपलब्ध हैं. हमें लगता है कि बड़े साइज़ के व्हील डिज़ाइन के साथ अधिक न्याय करते हैं. 255/55 R19 मानक आकार है जबकि 245/50 R20 वैकल्पिक पहियों के लिए है. ग्राउंड क्लीयरेंस 207 मिमी है, जो 400 से थोड़ा अधिक है. दिलचस्प बात यह है कि BE 6e का बिल्कुल नीचे का हिस्सा बैटरी नहीं है जो जमीन से 222 मिमी के एग्जॉस्ट पर के साथ आती है, जो कि बड़ी XEV 9e से भी 2 मिमी बेहतर है. यह ज़मीन से ऊंचाई इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म की बदौलत संभव हुई है. साथ ही टर्निंग रेडियस को कॉम्पैक्ट 5 मीटर पर रखने में मदद मिली है, जो कि छोटी टाटा कर्व ईवी से भी बेहतर है.

महिंद्रा BE 6e: पावरट्रेन और बैटरी



BE 6e का INGLO प्लेटफ़ॉर्म एक मॉड्यूलर और स्केलेबल है जो कई बॉडी साइज़ और बॉडी स्टाइल की अनुमति देता है. यह टू और ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन दोनों की भी अनुमति देता है. हालाँकि, इस BE 6e के साथ, महिंद्रा रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पर अड़ा हुआ है. इसलिए इंजन केवल रियर एक्सल को चलाता है. यह चयनित बैटरी पैक के अनुसार दो पावर स्तरों में उपलब्ध है. छोटी 59 kWh बैटरी जो 170 किलोवाट ताकत वाली मोटर के साथ आती है जबकि बड़े 79 kWh बैटरी वैरिएंट में एक मोटर मिलती है जो 40 किलोवाट अधिक ताकत बनाती है. दोनों ही बैटरी पैक समान 380 एनएम टॉर्क बनाते है. इसका मतलब यह है कि शुरुआती एक्सिलरेशन समान स्तर पर है, हालांकि टॉप स्पीड अलग होगी. हमने यहां केवल बड़े बैटरी वैरिएंमट को चलाया है और स्पीडो पर इंडिकेटर्स 202 किमी प्रति घंटे की गति सबसे ऊपर है.

बैटरी एलएफपी (लिथियम-फेरो-फॉस्फेट) संरचना का उपयोग करती है जो NMC (निकल-मैंगनीज-कोबाल्ट) जितनी एनर्जी डेंस तो नहीं है लेकिन महिंद्रा का दावा है कि यह अपेक्षाकृत सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय है. कंपनी का दावा है कि उसने पहले ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पानी, आग और प्रभाव प्रतिरोध के लिए इसकी टैस्टिंग की है. कम जगह में ज्यादा बैटरी सेल्स के लिए इसमें एलएफपी ब्लेड बैटरी सेल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कंपनी ने बीवाईडी से प्राप्त की हैं.

महिंद्रा BE 6e: चार्जिंग और रेंज

BE 6e दो AC वॉल चार्जर के विकल्प के साथ आएगी. मानक एक 7.2 किलोवाट है जबकि प्रस्ताव पर फास्ट 11 किलोवाट भी होगा. छोटे बैटरी पैक को चार्ज करने में छह से नौ घंटे का समय लगता है, जो इस्तेमाल किए गए चार्जर पर निर्भर करता है. बड़ी बैटरी के लिए इसमें दो से तीन घंटे और जोड़ दें. BE 6e 175 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग में भी सक्षम है, जहां 20-80 प्रतिशत चार्जिंग का समय 20 मिनट जितना कम है. कम क्षमता वाले फास्ट चार्जर्स को निश्चित रूप से अधिक समय लगेगा. BE 6e अनिवार्य CCS2 प्रकार के चार्ज पोर्ट का उपयोग करता है जिसे पेट्रोल/डीजल कारों पर पारंपरिक फ्यूल फ्लैप से एक्सेस किया जा सकता है. कार में एक ऑन-बोर्ड पोर्टेबल 13A चार्जर भी मिलता है जो 16A तीन-पिन घरेलू सॉकेट में लगाया जा सकता है. जबकि बाद वाला चलाने का सबसे सस्ता तरीका होगा, पूर्ण चार्ज का समय आसानी से 24 घंटे से अधिक चलता है.

BE 6e महिंद्रा की अब तक की सबसे लंबी दूरी की EV है. भारतीय टैस्टिंग में 79kWh बैटरी के साथ इसने 682 किमी से अधिक की दूरी तय की. अंतर्राष्ट्रीय WLTP चक्र पर भी इसे 550 किमी के आसपास आंक गया है. महिंद्रा का कहना है कि महंगे वैरिएंट के लिए एसी चलाने के साथ इंटरनल टैस्टिंग लगातार 500 किमी से अधिक की दूरी पर आए हैं. हमारी टैस्टिंग के दौरान, कार के ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने भी इसी तरह का परिणाम दिखाया. हमारा मानना ​​है कि छोटी बैटरी सामान्य उपयोग के साथ 400 किमी तक चल सकती है.

रेंज ड्राइविंग शैली, ड्राइविंग मोड और उपयोग किए गए रीजन लेवल पर भी निर्भर करेगी. बड़े बैटरी पैक वाले वैरिएंट को स्टीयरिंग व्हील पर +/- बटन के माध्यम से सेट किया जा सकता है. BE 6e में एक सिंगल-पैडल मोड भी है जो हर बार जब आप थ्रॉटल पेडल छोड़ते हैं तो कार की गति अधिक स्पष्ट रूप से कम हो जाती है. इससे ब्रेक पेडल का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. थोड़ी आदत डालने की आवश्यकता है लेकिन अधिकतम रीजेन सुनिश्चित करता है.

महिंद्रा BE 6e: प्रदर्शन, सवारी और हैंडलिंग



BE 6e 6.7 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. समान शक्ति लेकिन छोटे आकार के कारण कम वजन के साथ, यह अधिक महंगे XEV 9e से भी 0.1s तेज है. एक्सिलरेशन सहज है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्बाध है. हालाँकि, हमने महसूस किया कि यह बड़ी XEV की तुलना में थोड़ा अधिक अचानक था जो थोड़ा अधिक बेहतर लग रहा था. लेकिन यह कोई डील ब्रेकर नहीं है क्योंकि BE 6e तुरंत एक तेज़ और अधिक शक्तिशाली कार की तरह महसूस होती है. इसके लिए टॉप स्पीड भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि आप ऐसा करने के लिए कोई अच्छी सड़क ढूंढ सकते हैं. हमने इसे एक ट्रैक पर किया ताकि कंपनी के इस दावे को मान्य किया जा सके. ठहराव से टॉर्क का उछाल, जो कि ईवी की पहचान है, BE 6e द्वारा अच्छी तरह से अनुकरण किया जाता है. साथ ही, इसकी टॉप स्पीड अधिक है जो आपको सड़क को देखते हुए चलते रहने की अनुमति देती है.

एसयूवी कूपे XEV9e के समान सस्पेंशन सेट-अप का उपयोग करती है. फ्रंट में सेमी-ऑटोमैटिक सस्पेंशन और रियर में मल्टी-लिंक सस्पेंशन है. हमने BE 6e में सेट-अप को थोड़ा मजबूत पाया जो खराब सड़कों और धीमी गति पर काफी स्पष्ट है. इस वाहन का सबसे अच्छा आनंद तब आता है जब इसकी स्पीड अधिक होती है क्योंकि यह सवारियों को परेशान किए बिना सड़क के उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से सोख लेता है. स्टीयरिंग का वज़न भी अच्छा है जिससे किसी भी तरह की अस्पष्टता दूर हो जाती है, जो तेज़ स्पीड के समय या तेज़ मोड़ पर धकेलते समय महत्वपूर्ण है. सड़क/टायर का शोर अच्छी तरह से नियंत्रित होता है, हालांकि 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने पर हवा का शोर कम हो जाता है.

इलेक्ट्रिक ओरिजिन ईवी के लिए स्टीयरिंग को परिवर्तनीय अनुपात के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से बदला गया है जो उच्च गति पर अधिकतम सहायता देता है लेकिन गति बढ़ने पर इसे भारी बना देता है। कार में चारों तरफ डिस्क ब्रेक लगे हैं जो इसकी मजबूती में मदद करते हैं. हमें पूरे ब्रेक अनुभव और इसकी प्रगतिशीलता पसंद आई. चौड़ी टायर पकड़ यांत्रिक पकड़ को आसानी से पूरा करती है.

महिंद्रा BE 6e: कैबिन और फीचर्स



BE 6e के कैबिन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सामने वाले यात्री, विशेषकर ड्राइवर को खुश रखना है. सामने एक अलग लेआउट, एक सेमी-गोलाकार पैनल द्वारा ड्राइवर को सामने वाले यात्री से अलग करता है जो डैशबोर्ड के दाईं ओर कॉकपिट जैसा एहसास पैदा करता है. स्टीयरिंग व्हील एक टू स्पोक वाला है जिसमें एक ब्लैक सेंट्रल पैनल है जिसमें सामान्य स्विच और म्यूज़िक, फोन और क्रूज़ कंट्रोल के लिए कुछ टच बटन हैं.

डैशबोर्ड में ट्विन-स्क्रीन सेट-अप है. सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों पूरी तरह से डिजिटल हैं और एक ही यूनिट में जुड़े हुए हैं. सिस्टम का उपयोग करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन हमें लगता है कि पहली नज़र में इसमें बहुत अधिक जानकारी हो सकती है और इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा. लेकिन नया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, बड़ी स्टोरेज क्षमता और 5जी नेटवर्क की बदौलत यह बहुत तेज है.

BE 6e का व्हीलबेस बड़े XEV 9e के समान है, लेकिन अंदर उतनी जगह नहीं है, जहां आगे के दो यात्री अपेक्षाकृत आराम से बैठ सकते हैं, पीछे के यात्रियों को कम सीट स्पेस और घुटनों से ऊपर बैठने की स्थिति से निपटना होगा. फिर भी, सपाट फर्श के कारण तीन लोग अपेक्षाकृत आराम से बैठ सकते हैं. लंबे यात्रियों के लिए पीछे हेडरूम की समस्या हो सकती है. हालाँकि, उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्क्रीन का आनंद मिलता है क्योंकि आपके स्मार्टफोन को आगे की सीटों पर रखने के लिए स्टैंड हैं. टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी फ्रंट सीट बैकरेस्ट पर सुविधाजनक रूप से स्थित हैं. पीछे के एयर कॉन वेंट फैन के बिना कंट्रोल के दिये गए हैं, जो ठीक-ठाक थे. BE 6e विंडशील्ड, छत और विंडो ग्लास के लिए UV फिल्ट्रेशन ग्लास के साथ भी आती है.

यदि आपको सामान ले जाना है, तो कार में 45-लीटर फ्रंक (बोनट के नीचे स्टोरेज) के साथ 455-लीटर बूट मिलता है. जगह चौड़ी और समतल है लेकिन लोड करना आसान है. महंगे वैरिएंट रियर हैच और फ्रंट बोनट दोनों के लिए हाइड्रोलिक लिफ्टों के साथ आते हैं. बूट में अतिरिक्त पहिया जगह बचाने वाला है.

महिंद्रा BE 6e: ADAS और अधिक सुरक्षा फीचर्स

BE 6e को सबसे महंगे वैरिएंट में काफी विस्तृत ADAS मिलता है. यह पांच रडार और एक कैमरे के कॉम्बिनेशन के साथ लेवल 2+ है. तंग जगहों में ड्राइविंग और पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें 360 कैमरा व्यू है. यह पार्क किए जाने पर एंबियंट को भी रिकॉर्ड करता है. डेटा एक विशिष्ट समय के लिए संग्रहीत किया जाता है, और आप इसे अपने स्मार्टफ़ोन पर देख सकते हैं. हेड-अप डिस्प्ले और ड्राइवर अलर्टनेस चेक जैसी आधुनिक कार फीचर्स के अलावा, ऑन-बोर्ड कैमरे का उपयोग वीडियो कॉल करने के लिए भी किया जा सकता है.

BE 6e की सबसे अच्छी खासियतों में से एक इसकी ऑटो-पार्क क्षमता है. यह न केवल गति बढ़ा सकती है और ब्रेक लगा सकती है, बल्कि पार्किंग मोड पर डालने के बाद यह चल भी सकती है. यदि दरवाज़ों को खोलने के लिए जगह बहुत तंग है, तो ड्राइवर वाहन की चाबी के साथ आगे और पीछे की गति के नियंत्रण के साथ कार के बाहर खड़े होकर भी कार पार्क कर सकता है. कम स्लॉट पर पहुंचने के बाद BE 6e चलेगा और ब्रेक लगाएगा. पार्किंग स्लॉट चिह्नों से यह कार्य आसान और तेज़ हो जाएगा.

BE 6e ओवर-द-एयर अपडेट प्राप्त करने में भी सक्षम होगी, और इसमें एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट भी है.

महिंद्रा BE 6e: निर्णय और रेटिंग

BE 6e वही है जो इसे निर्धारित किया गया था. प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ शून्य उत्सर्जन इसकी खासियत है और इस आधार पर कम से कम यह कहा जा सकता है कि यह एक बहुत ही निजी कार है. आधुनिक बाहरी विशेषता और अतिरिक्त स्पोर्टी कैबिन का मतलब है कि यह एक उत्साही ड्राइवर के लिए एक कार है जो बाकियों से थोड़ी अलग होना चाहती है. कुशल हैंडलिंग और कॉम्पैक्ट आयाम कुछ नए जमाने की विशेषताओं से मेल खाते हैं जो कभी लक्जरी कारों का क्षेत्र हुआ करते थे. इसके साथ, महिंद्रा अब ग्राहकों के एक नए समूह को आकर्षित कर सकता है जो लुक्स से अपनी तरफ दूसरों का ध्यान आकर्षित करना पसंद करते हैं.

यह कार आवश्यक रूप से सस्ती नहीं है लेकिन इसमें तकनीक का भरपूर पैकेज है. यह ईवी और ICE दोनों मूल्य रेंज में कुछ अच्छे प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ खड़ी होती है. इनमें प्रत्येक कार के साथ एक व्यक्तिगत संबंध मैनेजमेंट शामिल है. यह सब कितना सफल होता है यह अगले दो महीनों में सामने आ जाएगा. फरवरी 2025 में डिलेवरी शुरू होने के साथ इस जनवरी में कारों के शोरूम में आने की उम्मीद है.

BE 6e महिंद्रा द्वारा वर्षों से बनाई गई अपनी मजबूत नींव के साथ एक विश्वसनीय कार होने का वादा करती है. एक मजबूत और विश्वसनीय बैटरी के साथ, कुछ उच्च तकनीक वाले गैजेट जो सीधे विज्ञान-फाई से दिखते हैं, और एक मनोरंजक ड्राइव के वादे के साथ, 6e इसका के बारे में डिटेल से जानकारी देने का एक उपयुक्त तरीका है.

एडिटर रेटिंग: 8/10