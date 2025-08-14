बीएमडब्ल्यू इंडिया ने सितंबर से 3% कीमत बढ़ाने की घोषणा की

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने घोषणा की है कि 1 सितंबर, 2025 से उसकी पूरी लाइनअप की कीमतें 3% तक बढ़ जाएँगी. कंपनी विदेशी मुद्रा दरों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के निरंतर दबाव का हवाला दे रही है, जिससे पूरे मटेरियल और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ गई है. 1 जनवरी और 1 अप्रैल को इसी तरह की बढ़ोतरी के बाद, यह इस साल भारत में बीएमडब्ल्यू वाहनों की कीमतों में तीसरी बढ़ोतरी होगी.

यह भी पढ़ें: भारत में बीएमडब्ल्यू S 1000 RR की बिक्री 1,000 मोटरसाइकिल के पार पहुंची

भारत में, बीएमडब्ल्यू के चेन्नई स्थित प्लांट में 10 मॉडल असेंबल किए जाते हैं. इनमें 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे, 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस, 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस और 7 सीरीज़ के अलावा X1, X3, X5, X7 और M340i शामिल हैं. वहीं, CBU मॉडल की बात करें तो, लाइन-अप और भी बड़ा है, जिसमें i4, i5, i7, i7 M70, iX1 और iX जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल के साथ-साथ Z4 M40i, M2 कूपे, M4 कॉम्पिटिशन, M5, M4 CS, M8 कॉम्पिटिशन कूपे और XM SUV जैसे हाई-परफॉर्मेंस M मॉडल शामिल हैं.

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ, विक्रम पावाह ने कहा, "साल की पहली छमाही में बीएमडब्ल्यू इंडिया की वृद्धि और बिक्री की गति उल्लेखनीय रही है. हालाँकि, विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर निरंतर प्रभाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता जैसे कारकों के कारण सामग्री और लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि हुई है. ग्राहकों को सर्वोत्तम मूल्य और अनुभव देने की हमारी प्रतिबद्धता अटल है. त्योहारी सीज़न में, हम अपनी कारों के कई नए और दमदार मॉडल पेश करने के लिए तैयार हैं. जैसे-जैसे बीएमडब्ल्यू की शानदार और अग्रणी कारों की माँग बढ़ती रहेगी, हम अपने मूल्यवान ग्राहकों को शानदार प्रदर्शन और इनोवेटिव वाहन देते रहेंगे."

बीएमडब्ल्यू इंडिया भी विशेष वित्तीय समाधान उपलब्ध करा रही है, जिसमें मासिक भुगतान योजनाएं, चुनिंदा मॉडलों पर कम ब्याज दरें, सुनिश्चित बाय-बैक योजनाएं और अवधि के अंत में लाभ शामिल हैं.