बीएमडब्ल्यू इंडिया ने सितंबर से 3% कीमत बढ़ाने की घोषणा की

कैलेंडर वर्ष 2025 में यह ब्रांड के लिए तीसरी बढ़ोतरी होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 14, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू कारें 3 प्रतिशत महंगी हो जाएँगी
  • यह बढ़ोतरी 1 सितंबर, 2025 से लागू होगी
  • देश में बिकने वाले सभी मॉडलों पर लागू होगी

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने घोषणा की है कि 1 सितंबर, 2025 से उसकी पूरी लाइनअप की कीमतें 3% तक बढ़ जाएँगी. कंपनी विदेशी मुद्रा दरों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के निरंतर दबाव का हवाला दे रही है, जिससे पूरे मटेरियल और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ गई है. 1 जनवरी और 1 अप्रैल को इसी तरह की बढ़ोतरी के बाद, यह इस साल भारत में बीएमडब्ल्यू वाहनों की कीमतों में तीसरी बढ़ोतरी होगी.

 

यह भी पढ़ें: भारत में बीएमडब्ल्यू S 1000 RR की बिक्री 1,000 मोटरसाइकिल के पार पहुंची

BMW i7 28 4f0673d305

भारत में, बीएमडब्ल्यू के चेन्नई स्थित प्लांट में 10 मॉडल असेंबल किए जाते हैं. इनमें 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे, 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस, 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस और 7 सीरीज़ के अलावा X1, X3, X5, X7 और M340i शामिल हैं. वहीं, CBU मॉडल की बात करें तो, लाइन-अप और भी बड़ा है, जिसमें i4, i5, i7, i7 M70, iX1 और iX जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल के साथ-साथ Z4 M40i, M2 कूपे, M4 कॉम्पिटिशन, M5, M4 CS, M8 कॉम्पिटिशन कूपे और XM SUV जैसे हाई-परफॉर्मेंस M मॉडल शामिल हैं.

BMW X3 Web 1

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ, विक्रम पावाह ने कहा, "साल की पहली छमाही में बीएमडब्ल्यू इंडिया की वृद्धि और बिक्री की गति उल्लेखनीय रही है. हालाँकि, विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर निरंतर प्रभाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता जैसे कारकों के कारण सामग्री और लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि हुई है. ग्राहकों को सर्वोत्तम मूल्य और अनुभव देने की हमारी प्रतिबद्धता अटल है. त्योहारी सीज़न में, हम अपनी कारों के कई नए और दमदार मॉडल पेश करने के लिए तैयार हैं. जैसे-जैसे बीएमडब्ल्यू की शानदार और अग्रणी कारों की माँग बढ़ती रहेगी, हम अपने मूल्यवान ग्राहकों को शानदार प्रदर्शन और इनोवेटिव वाहन देते रहेंगे."

BMW M5 30

बीएमडब्ल्यू इंडिया भी विशेष वित्तीय समाधान उपलब्ध करा रही है, जिसमें मासिक भुगतान योजनाएं, चुनिंदा मॉडलों पर कम ब्याज दरें, सुनिश्चित बाय-बैक योजनाएं और अवधि के अंत में लाभ शामिल हैं.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 15 अगस्त, 2025 से, FASTag वार्षिक पास निजी वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य एक प्रीपेड टोल योजना देगी, जानिए इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं.
    15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी
  • 2015 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बाद में निर्देश दिया कि 'जीवन-काल समाप्त' हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए.
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में '10 और 15 साल' पूरे करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई
  • CLE 300 कैब्रियोलेट का हार्ड-टॉप वैरिएंट, बोनट के नीचे ट्विन-टर्बो इन-लाइन सिक्स इंजन के साथ हॉट एएमजी रूप में आता है.
    मर्सिडीज-AMG CLE 53 भारत में रु.1.35 करोड़ में हुई लॉन्च
  • मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में मानक के रूप में छह एयरबैग के साथ, जल्द ही इसके रीबैज मॉडल टैज़र में भी 6 एयरबैग मानक तौर पर दिये गए.
    टोयोटा अर्बन क्रूजर टैज़र को अब नये रंग विकल्प के साथ मानक तौर पर मिले छह एयरबैग
  • सिट्रॉएन इंडिया ने वैरिएंट के आधार पर C3 हैचबैक की कीमतों में रु.98,000 से रु.10,000 तक की कटौती की है.
    सिट्रॉएन C3 की कीमतों में रु.98,000 तक की कटौती हुई, अब कीमत रु.5.25 लाख से शुरू
