15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी

15 अगस्त, 2025 से, FASTag वार्षिक पास निजी वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य एक प्रीपेड टोल योजना देगी, जानिए इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 14, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • निजी वाहनों के लिए रु.3,000 में 200 टोल ट्रिप या 1 वर्ष की वैधता शामिल है
  • यह केवल NHAI/MoRTH द्वारा प्रबंधित राजमार्गों पर लागू होती है, राज्य की सड़कों पर नहीं
  • राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI वेबसाइटों के माध्यम से 15 अगस्त से उपलब्ध है

अगर आप भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से गाड़ी चलाते हैं, तो जल्द ही आपके पास टोल भुगतान करने का एक नया तरीका होगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) कल, 15 अगस्त, 2025 को FASTag वार्षिक पास शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस प्रीपेड पास की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसी साल जून में की थी.

 

यह भी पढ़ें: फास्टैग के सालाना पास पर लगी आधिकारिक मोहर, 15 अगस्त से रु.3,000 के सालाना खर्चे पर कर सकेंगे 200 बार हाईवे का सफर

fastag on toll plazas on national highways e9623dfd69 2022 08 24 T09 31 11 786 Z

सालाना पास कीमत और ट्रिप

यह वार्षिक पास निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रु.3,000 के शुल्क पर 200 टोल लेन-देन या एक वर्ष की यात्रा – जो भी पहले हो – की सुविधा मिलती है. इसका उद्देश्य टोल कलेक्शन को सुव्यवस्थित करना और ऐसे लोगों के लिए सफर को आसान करना है, जो राजमार्ग पर अक्सर यात्रा करते हैं या लंबी सड़क यात्राएँ करते हैं. एक बार पास खरीद लेने के बाद, यह पास आपको हर यात्रा के लिए अपने फास्टैग को रिचार्ज करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, बशर्ते आप उपयोग सीमा के भीतर रहें.

 

वार्षिक फास्टैग: इसकी जरूरत किसे है?

हालाँकि, यह समझना ज़रूरी है कि यह पास किसके लिए है. यह केवल निजी, गैर-व्यावसायिक यात्री वाहनों के लिए उपलब्ध है. वाहन से जुड़ा फास्टैग एक वैध वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या (VRN) से जुड़ा होना चाहिए. केवल चेसिस नंबर से जुड़े फास्टैग इसके लिए पात्र नहीं होंगे, और व्यावसायिक वाहन पर इस पास का उपयोग करने पर उसका रद्दीकरण हो सकता है.

 

वार्षिक फास्टैग: क्या यह सभी राजमार्गों के लिए काम करता है?

जहाँ यह लागू होता है, वहाँ यह पास केवल NHAI या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है. यह राज्य राजमार्गों या राज्य सरकारों या निजी ऑपरेटरों द्वारा अनुरक्षित सड़कों पर लागू नहीं होता है. इसका मतलब है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे या आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे मार्गों पर, वार्षिक पास होने पर भी, नियमित टोल लगेगा.

 

वार्षिक फास्टटैग: कैसे खरीदें

आप राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप (iOS और Android) या NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों से पास खरीद सकते हैं. अपने वाहन और FASTag की जानकारी सत्यापित करने और रु.3,000 का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद, आपका पास कुछ ही घंटों में सक्रिय हो जाएगा. पास तैयार होने पर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा.

 

वार्षिक फास्टैग: यह कैसे काम करता है?

हर बार जब आपकी कार टोल गेट से गुज़रती है, तो उसे आमतौर पर एक ट्रिप माना जाता है. कुछ राजमार्गों पर, जहाँ टोल गेट केवल शुरुआत और अंत में होते हैं, आपकी पूरी यात्रा शुरू से अंत तक एक ही ट्रिप मानी जाती है. लेकिन रास्ते में टोल बूथ वाली दूसरी सड़कों पर, हर बार जब आप किसी गेट से गुज़रते हैं, तो उसे अलग से गिना जाता है. इसलिए, अगर आप किसी जगह जाते हैं और उसी रास्ते से वापस आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसे दो ट्रिप माना जाएगा: एक जाने के लिए और एक वापस आने के लिए.

 

वार्षिक फास्टैग: योजना समाप्त होने के बाद क्या होता है?

जब आप 200 ट्रिप या 12 महीने पूरे कर लेते हैं, जो भी पहले हो, तो आपका पास अपने आप समाप्त हो जाता है और आपका FASTag सामान्य पे-एज़-यू-गो मोड में वापस आ जाता है. अगर आप सभी 200 ट्रिप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा और पास को किसी दूसरे वाहन में ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकेगा.

 

हालांकि यह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होगा है, लेकिन फास्टैग वार्षिक पास उन नियमित राजमार्ग यात्रियों के लिए एक व्यावहारिक, लागत प्रभावी समाधान हो सकता है जो चिंता से मुक्ति चाहते हैं.

# FASTag Annual Pass# FASTag# FASTag Toll# FASTag recharge# FASTag News Today# FASTag toll plaza# FASTag New Rules# FASTag Annual Scheme# Cars# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • 2015 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बाद में निर्देश दिया कि 'जीवन-काल समाप्त' हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए.
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में '10 और 15 साल' पूरे करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई
  • CLE 300 कैब्रियोलेट का हार्ड-टॉप वैरिएंट, बोनट के नीचे ट्विन-टर्बो इन-लाइन सिक्स इंजन के साथ हॉट एएमजी रूप में आता है.
    मर्सिडीज-AMG CLE 53 भारत में रु.1.35 करोड़ में हुई लॉन्च
  • मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में मानक के रूप में छह एयरबैग के साथ, जल्द ही इसके रीबैज मॉडल टैज़र में भी 6 एयरबैग मानक तौर पर दिये गए.
    टोयोटा अर्बन क्रूजर टैज़र को अब नये रंग विकल्प के साथ मानक तौर पर मिले छह एयरबैग
  • सिट्रॉएन इंडिया ने वैरिएंट के आधार पर C3 हैचबैक की कीमतों में रु.98,000 से रु.10,000 तक की कटौती की है.
    सिट्रॉएन C3 की कीमतों में रु.98,000 तक की कटौती हुई, अब कीमत रु.5.25 लाख से शुरू
  • सिट्रॉएन ने अपने सबसे महंगे शाइन ट्रिम के लिए एक नया वैरिएंट जोड़ा है और एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमतों में रु. 98,000 की कटौती की है
    सिट्रॉएन C3 X वैरिएंट हुए पेश, कीमत रु.7.91 लाख से शुरू
  • News
  • 15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी