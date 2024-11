महिंद्रा BE 6e बनाम टाटा कर्व ईवी: आकार, रेंज और पावरट्रेन की तुलना

26 नवंबर को महिंद्रा द्वारा दो मॉडलों को पेश किया गया है जिसमें से एक ऑल-इलेक्ट्रिक BE 6e थी, जो 2022 से BE.05 कॉन्सेप्ट पर आधारित थी. यह दोनों के बीच स्पोर्टियर, अधिक ड्राइवर-सेंट्रिक कार है, और महिंद्रा ने BE 6e की कीमतों का खुलासा किया है, जिसकी कीमत रु.18.90 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी. इस कीमत पर, इसका निकटतम प्रतिद्वंद्वी टाटा कर्व ईवी होगी, जो कुछ महीने पहले अगस्त 2024 में बिक्री पर गई थी. यहां हम दोनों ऑल-इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी के बीच प्रमुख अंतरों पर करीब से नज़र डालते हैं.

डिज़ाइन और आयाम



कर्व ईवी की तुलना में महिंद्रा BE 6e अधिक आधुनिक दिखने वाली कार है, जहां कर्व ईवी अपने छोटे मॉडल नेक्सॉन से कई स्टाइलिंग संकेत उधार लेती है, BE 6e का डिज़ाइन महिंद्रा द्वारा पहले डिज़ाइन की गई किसी भी चीज़ से काफी अलग है और एक फैशन स्टेटमेंट जैसा दिखता है. यह भी देखा जा सकता है कि BE 6e की छत अधिक समान रूप से नीचे बहती है, जबकि कर्व की छत फ्लोटिंग है, और एक स्प्लिट रियर स्पॉइलर और उच्च डेक ढक्कन के साथ आती है. BE 6e में कर्व की तुलना में अधिक प्रमुख रुख है, जो प्रमुख हंच, साइड स्कर्ट और व्हील आर्च के चारों ओर विपरीत काले रंग के कारण है.

डाइमेंशन महिंद्रा BE 6e टाटा कर्व EV लंबाई 4371 मिमी 4310 मिमी चौड़ाई 1907 मिमी 1810 मिमी ऊंचाई 1627 मिमी 1637 मिमी व्हीलबेस 2775 मिमी 2560 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 207 मिमी 186 मिमी बूट स्पेस 455-लीटर 500-लीटर फ्रंक में जगह 45-लीटर 11.5-लीटर

आयामों की बात करें तो BE 6e यहां सबसे लंबी कार है, जो टाटा की तुलना में 61 मिमी लंबी और 97 मिमी चौड़ी है. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि BE 6e का व्हीलबेस कर्व की तुलना में 215 मिमी लंबी है. हालाँकि, लम्बे यात्रियों को BE 6e के अंदर बैठना कठिन होगा, क्योंकि इसकी ऊँचाई कर्व ईवी के 1637 मिमी के आंकड़े से थोड़ी कम है. कर्व ईवी में थोड़ा बड़ा बूट भी है, जो BE 6e की तुलना में अतिरिक्त 45-लीटर है. हालाँकि, BE 6e में बूट के अलावा 45-लीटर का फ्रंक भी मिलता है, जबकि कर्व में 11.5-लीटर का छोटा फ्रंक मिलता है.

बैटरी, रेंज, चार्जिंग समय

महिंद्रा BE 6e टाटा कर्व ईवी बैटरी क्षमता 59 kWh/ 79 kWh 45 kWh/ 55 kWh दावा की गई रेंज 556 किमी/ 682 किमी 430 किमी/ 502 किमी एसी चार्जिंग टाइम (7.2 kW चार्जर) 11.7 घंटे/ 8.7 घंटे (0 to 100%) 7.9 घंटे/ 6.5 घंटे (10% to 100%) एसी चार्जिंग टाइम (11 kW चार्जर)

8 घंटे/ 6 घंटे (0 to 100%) NA अधिकतम डीसी चार्जिंग क्षमता और टाइम (140 kW/175 kW) ~ 20 मिनट (60 kW/70 kW) ~ 40 मिनट

BE 6e, बड़े 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के साथ, क्रमशः 535 किमी और 682 किमी की रेंज के साथ आती है. दूसरी ओर टाटा कर्व ईवी को 45 kWh (430 किमी) और 55 kWh (502 किमी) बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. 7.2 किलोवाट एसी चार्जर के साथ, 59 किलोवाट बैटरी के साथ BE 6e को 11.7 घंटे तक 0 से 100% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि 79 किलोवाट बैटरी वैरिएंट को 8.7 घंटे में चार्ज किया जा सकता है. टाटा ने अभी तक कर्व ईवी के लिए 0 से 100% तक के चार्जिंग समय नहीं बताया है, जिसे 55 kWh बैटरी पैक के साथ 10% से 100% तक चार्ज होने में 7.9 घंटे लगते हैं. इसलिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर्व का 0 से 100% चार्जिंग समय संभवतः 9 घंटे के करीब होगा.

वैकल्पिक रूप से, BE 6e को 11 किलोवाट चार्जर का उपयोग करके भी चार्ज किया जा सकता है, जो 59 kWh वैरिएंट के लिए चार्जिंग समय को 8 घंटे और 79 kWh वैरिएंट के लिए 6 घंटे तक कम कर देता है. हालाँकि, जब डीसी चार्जिंग की बात आती है, तो कर्व ईवी के दोनों वैरिएंट को 60 किलोवाट (45 किलोवाट) और 70 किलोवाट (55 किलोवाट) चार्जर का उपयोग करके 40 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है. दूसरी ओर, BE 6e को क्रमशः 175 किलोवाट चार्जर और 140 किलोवाट चार्जर के साथ, 79 किलोवाट और 59 किलोवाट दोनों वैरिएंट के लिए 20 से 80% तक चार्ज होने में 20 मिनट लगते हैं.

पावरट्रेन

महिंद्रा BE 6e टाटा कर्व ईवी मोटर टाइप परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनिस मोटर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनिस मोटर बैटरी पैक 59 kWh / 79 kWh 45 kWh / 55 kWh अधिकतम ताकत 170 kW/ 210 kW 110 kW / 123 kW अधिकतम टॉर्क 380 एनएम 215 Nm ड्राइव कॉन्फिगरेशन रियर व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव 0 to 100 किलोमीटर/प्रतिघंटा 6.7 सेकेंड (79 kWh) 9 सेकेंड/ 8.6 सेकेंड

पावरट्रेन की बात करें तो BE 6e हर पहलू में अव्वल है और संभवतः बिक्री पर भारतीय ऑटोमोटिव ब्रांड के सबसे शक्तिशाली वाहनों में से एक है. यह कर्व ईवी के 147 बीएचपी की ताकत और 165 बीएचपी मोटर्स की तुलना में 228 बीएचपी और 281 बीएचपी की ताकत के साथ अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ पेश किया गया है. महिंद्रा का पीक टॉर्क आउटपुट 380 एनएम है, जो टाटा के 215 एनएम के आंकड़े से भी काफी अधिक है. जबकि महिंद्रा ने अभी तक BE 6e के 59 kWh वैरिएंट के 0 से 100 किमी प्रति घंटे के स्पीड के समय का खुलासा नहीं किया है, वहीं इसका 79 kWh वैरिएंट 6.7 सेकंड में स्प्रिंट कर सकता है. यह कर्व के 55 kWh वैरिएंट से लगभग 2 सेकंड तेज है. इसके अलावा, उत्साही लोग इस तथ्य की भी सराहना करेंगे कि BE 6e, जो महिंद्रा के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, में रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में आता है.