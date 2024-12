इंडिगो के साथ चल रही कानूनी लड़ाई के कारण महिंद्रा ने BE 6e एसयूवी का नाम बदला, अब कहा जाएगा BE 6

महिंद्रा BE 6e इलेक्ट्रिक कार को अब महिंद्रा BE 6 कहा जाएगा. भारतीय कार निर्माता द्वारा यह घोषणा पिछले हफ्ते इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) द्वारा '6e' नाम टैग के ब्रांड अधिकारों पर चुनाव लड़ने के बाद की गई थी. हालाँकि, महिंद्रा ने कहा है कि वह इस मामले को अदालत में लड़ेगी और एक बार फिर प्रकाश डालेगी कि उसके नई इलेक्ट्रिक कार का नाम पहले 'BE 6e' था, न कि '6E' जो कि इंडिगो एयरलाइंस के लिए IATA डिज़ाइनर है.

महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कूप-एसयूवी BE 6 के नाम से लॉन्च होगी

IATA कोड का उपयोग कमर्शियल एयरलाइन उद्देश्यों के लिए किया जाता है और एयरलाइन के अनुरोध पर जारी किया जाता है. हालांकि, नवंबर के आखिरी सप्ताह में महिंद्रा BE 6e के लॉन्च के कुछ दिनों बाद, इंडिगो ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दायर किया. महिंद्रा ने एक बयान जारी कर जानकारी दी कि वह इंडिगो से बातचीत कर रही है. "महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी पोर्टफोलियो के एक हिस्से "BE 6e" के लिए कक्षा 12 (वाहन) के तहत ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है. इसलिए हमें कोई टकराव नजर नहीं आता क्योंकि महिंद्रा का मार्क "BE 6e" है, न कि स्टैंडअलोन "6e" , "कंपनी की ओर से एक बयान में कहा गया.

यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6e इलेक्ट्रिक एसयूवी का रिव्यू, नए ज़माने के लिए तैयार

हालाँकि, अभी के लिए, कार निर्माता ने नाम से 'ई' हटाने का विकल्प चुना है, और इससे कई मौकों की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब किसी कार मॉडल के नाम पर लोगों की भौंहें चढ़ गईं या इससे भी बदतर, तूफ़ान आ गया.

इंडिगो बनाम महिंद्रा: एमएंडएम ने टाटा मोटर्स के इंडिगो ट्रेडमार्क का उदाहरण दिया

अपने 7 दिसंबर के बयान में, महिंद्रा ने एक बार फिर दोहराया कि उसका BE 6e नाम तार्किक रूप से इंडिगो के ट्रेडमार्क पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि दोनों संस्थाएं काफी अलग उद्योगों में काम करती हैं. कंपनी के बयान में इंटरग्लोब द्वारा इंडिगो नाम का उपयोग करने पर टाटा मोटर्स की आपत्ति का भी हवाला दिया गया, जिसका इस्तेमाल टाटा ने अपनी सेडान और एस्टेट कारों के लिए किया था, और इंटरग्लोब ने इस नाम का उपयोग कैसे जारी रखा है, जिसे महिंद्रा 'असंगत' मानती है. '.

इंडिगो के पास भारत में '6E लिंक' ट्रेडमार्क का अधिकार है, और वह BE 6e नाम को उसके ट्रेडमार्क के साथ ओवरलैप मानता है

इंडिगो बनाम महिंद्रा: एमएंडएम इसे अदालत में लड़ेगी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसयूवी के कमर्शियल रोलआउट में कोई देरी न हो, महिंद्रा ने नाम के अंत से 'ई' हटाने का फैसला किया है. हालाँकि, यह मामले का अंत नहीं होगा, क्योंकि महिंद्रा ने अदालत में दावे को चुनौती देने का फैसला किया है, क्योंकि उसका मानना ​​है कि अगर मुकदमे को चुनौती नहीं दी गई, तो यह सभी क्षेत्रों की कंपनियों के लिए 'काफ़ी बाधा' बन जाएगा.