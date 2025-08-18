पत्रिकायूज़्ड कार्स
टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन रु.48.50 लाख में हुआ लॉन्च

कैमरी के इस वैरिँट में मानक मॉडल की तुलना में डुअल रंग विकल्प की योजनाएं, कॉस्मेटिक ऐड-ऑन और कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 18, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 5 डुअल-टोन रंगों में उपलब्ध
  • इसमें रियर स्पॉइलर और मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं
  • इसमें वही हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारतीय बाज़ार में कैमरी सेडान का एक खास एडिशन लॉन्च किया है. स्प्रिंट एडिशन नाम से इस सेडान की कीमत रु.48.50 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसके मानक वैरिएंट के समान ही है. इस वैरिएंट में कई बदलावों में डुअल-टोन कलर स्कीम, कॉस्मेटिक बदलाव और कुछ नए फ़ीचर शामिल हैं. हालाँकि, मैकेनिकल रूप से यह मॉडल पहले जैसा ही है.

 

यह भी पढ़ें: टोयोटा अर्बन क्रूजर टैज़र को अब नये रंग विकल्प के साथ मानक तौर पर मिले छह एयरबैग

 

स्प्रिंट एडिशन 5 डुअल-टोन रंगों में उपलब्ध है, जिनमें से सभी बॉडी कलर को मैट ब्लैक हुड, रूफ और ट्रंक के साथ जोड़ते हैं. उपलब्ध रंग विकल्पों में इमोशनल रेड, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, सीमेंट ग्रे, प्रेशियस मेटल और डार्क ब्लू मेटैलिक शामिल हैं. अन्य कॉस्मेटिक बदलावों में रियर स्पॉइलर और मैट ब्लैक अलॉय व्हील शामिल हैं. इस वैरिएंट में डोर वार्निंग लैंप और एम्बिएंट लाइटिंग भी हैं, जो डीलर-फिटमेंट-लेवल विकल्प हैं, और ये भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध हैं.

 

कैमरी स्प्रिंट एडिशन में, स्टैंडर्ड वर्जन की तरह ही, 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नौ-स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सेटअप, थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 10-तरफ़ा पावर-एडजेस्टेबल फ्रंट सीटें वगैरह जैसे फ़ीचर्स मिलते रहेंगे. इसके सेफ्टी किट में टोयोटा का सेफ्टी सेंस 3.0 सूट (लेवल 2 ADAS फ़ीचर्स), नौ एयरबैग और 360-डिग्री कैमरे समेत कई फ़ीचर्स शामिल हैं.

 

कैमरी में 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है और कुल मिलाकर 227 बीएचपी और 220 एनएम का पीक टॉर्क बनाती है. यह इंजन ई-सीवीटी गियरबॉक्स से जुड़ा है. इस सेडान में तीन ड्राइविंग मोड उपलब्ध हैं: इको, स्पोर्ट और नॉर्मल शामिल हैं.

# Toyota# Toyota Camry# Toyota Camry hybrid# Toyota Camry Sprint Edition# Cars# New Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
  • इस स्वतंत्रता दिवस पर चार कारों में से एक, महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित विज़न टी कॉन्सेप्ट को पेश या है. "बॉर्न आइकॉनिक" विजन के साथ डिज़ाइन किया गया, यह कॉन्सेप्ट भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए 2027 में निर्माण के लिए तैयार है.
    महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
  • विजन एस उन चार कॉन्सेप्ट में से एक है जिसको महिन्द्रा ने आज पेश किया है.
    महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट एसयूवी हुई पेश
  • महिंद्रा ने इस स्वतंत्रता दिवस पर क्वाड के पेश करने के तहत विज़न X को पेश किया है. यह एक कॉन्सेप्ट एसयूवी है जिसे कंपनी के नए NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसका उत्पादन 2027 में शुरू होगा.
    महिंद्रा विजन X कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासा, नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित
  • कंपनी के NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित, यह मूलतः विज़न टी कॉन्सेप्ट का एक ओपन टेलगेट वैरिएंट है.
    महिंद्रा विजन SXT कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा
