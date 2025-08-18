टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन रु.48.50 लाख में हुआ लॉन्च

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारतीय बाज़ार में कैमरी सेडान का एक खास एडिशन लॉन्च किया है. स्प्रिंट एडिशन नाम से इस सेडान की कीमत रु.48.50 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसके मानक वैरिएंट के समान ही है. इस वैरिएंट में कई बदलावों में डुअल-टोन कलर स्कीम, कॉस्मेटिक बदलाव और कुछ नए फ़ीचर शामिल हैं. हालाँकि, मैकेनिकल रूप से यह मॉडल पहले जैसा ही है.

स्प्रिंट एडिशन 5 डुअल-टोन रंगों में उपलब्ध है, जिनमें से सभी बॉडी कलर को मैट ब्लैक हुड, रूफ और ट्रंक के साथ जोड़ते हैं. उपलब्ध रंग विकल्पों में इमोशनल रेड, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, सीमेंट ग्रे, प्रेशियस मेटल और डार्क ब्लू मेटैलिक शामिल हैं. अन्य कॉस्मेटिक बदलावों में रियर स्पॉइलर और मैट ब्लैक अलॉय व्हील शामिल हैं. इस वैरिएंट में डोर वार्निंग लैंप और एम्बिएंट लाइटिंग भी हैं, जो डीलर-फिटमेंट-लेवल विकल्प हैं, और ये भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध हैं.

कैमरी स्प्रिंट एडिशन में, स्टैंडर्ड वर्जन की तरह ही, 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नौ-स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सेटअप, थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 10-तरफ़ा पावर-एडजेस्टेबल फ्रंट सीटें वगैरह जैसे फ़ीचर्स मिलते रहेंगे. इसके सेफ्टी किट में टोयोटा का सेफ्टी सेंस 3.0 सूट (लेवल 2 ADAS फ़ीचर्स), नौ एयरबैग और 360-डिग्री कैमरे समेत कई फ़ीचर्स शामिल हैं.

कैमरी में 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है और कुल मिलाकर 227 बीएचपी और 220 एनएम का पीक टॉर्क बनाती है. यह इंजन ई-सीवीटी गियरबॉक्स से जुड़ा है. इस सेडान में तीन ड्राइविंग मोड उपलब्ध हैं: इको, स्पोर्ट और नॉर्मल शामिल हैं.