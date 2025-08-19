बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज, M340i 50 Jahre एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.64 लाख से शुरू

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 3 सीरीज़ सेडान के 50 Jahre स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिए हैं. 50 यूनिट तक सीमित, 330Li M-Sport के इस वर्जन की कीमत रु.64 लाख है, जबकि M340i 50 Jahre की (एक्स-शोरूम) कीमत रु.76.90 लाख है। "50 Jahre" एडिशन, जिसका जर्मन में अर्थ है '50 साल', 3 सीरीज़ मॉडल लाइन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है. इस एडिशन के खरीदारों को प्रतिष्ठित BMW 3.0 CSL का 1:18 स्केल मॉडल भी मिलेगा.

मानक मॉडलों की तुलना में, दोनों लिमिटे वैरिएंट मॉडलों में ज़्यादातर बदलाव देखने में मिलते हैं, दोनों वैरिएंट में लेज़र-एच्ड '1/50' ब्रांडिंग है. 330Li में कार्बन फाइबर कैबिन ट्रिम और 3D ऑगमेंटेड व्यू वाला हेड-अप डिस्प्ले है, जबकि M340i में काले M बैज के अलावा M परफॉर्मेंस डोर पिन, विशेष '50 Jahre' प्रतीक और हबकैप जैसे तत्व हैं.

फीचर की बात करें तो इन वैरिएंट्स में मानक 3 सीरीज रेंज के समान फीचर्स की सूची मिलती है, जिसमें की लेस एंट्री और एग्ज़िट, स्मार्टफोन-आधारित व्हीकल लॉक / अनलॉक फ़ंक्शन, 3-ज़ोन क्लाइमेंट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीटें, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6-रंग एंबियंट लाइटिंग, हैंड फ्री पार्किंग, 360 डिग्री कैमरे जैसे अधिक आरामदायक फीचर्स शामिल हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो, 330Li में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जो 254 bhp और 400 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, जबकि M340i में 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड स्ट्रेट-सिक्स इंजन है जो लगभग 374 bhp और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दोनों कारों में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है.