बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज, M340i 50 Jahre एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.64 लाख से शुरू

यह खास वैरिएंट, जिसकी बिक्री केवल 50 कारों तक सीमित है, 3 सीरीज मॉडल लाइन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पेश किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 19, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • कीमत रु.64 लाख और रु.76.90 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • इसमें खास लेज़र-एच्ड '1/50' ब्रांडिंग है
  • इसमें कई अन्य खास फीचर्स भी हैं

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 3 सीरीज़ सेडान के 50 Jahre स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिए हैं. 50 यूनिट तक सीमित, 330Li M-Sport के इस वर्जन की कीमत रु.64 लाख है, जबकि M340i 50 Jahre की (एक्स-शोरूम) कीमत रु.76.90 लाख है। "50 Jahre" एडिशन, जिसका जर्मन में अर्थ है '50 साल', 3 सीरीज़ मॉडल लाइन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है. इस एडिशन के खरीदारों को प्रतिष्ठित BMW 3.0 CSL का 1:18 स्केल मॉडल भी मिलेगा.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू इंडिया ने सितंबर से 3% कीमत बढ़ाने की घोषणा की

BMW 3 Series 50 Jahre Edition Launched In India Prices Start From Rs 64 Lakh

मानक मॉडलों की तुलना में, दोनों लिमिटे वैरिएंट मॉडलों में ज़्यादातर बदलाव देखने में मिलते हैं, दोनों वैरिएंट में लेज़र-एच्ड '1/50' ब्रांडिंग है. 330Li में कार्बन फाइबर कैबिन ट्रिम और 3D ऑगमेंटेड व्यू वाला हेड-अप डिस्प्ले है, जबकि M340i में काले M बैज के अलावा M परफॉर्मेंस डोर पिन, विशेष '50 Jahre' प्रतीक और हबकैप जैसे तत्व हैं.

 

फीचर की बात करें तो इन वैरिएंट्स में मानक 3 सीरीज रेंज के समान फीचर्स की सूची मिलती है, जिसमें की लेस एंट्री और एग्ज़िट, स्मार्टफोन-आधारित व्हीकल लॉक / अनलॉक फ़ंक्शन, 3-ज़ोन क्लाइमेंट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीटें, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6-रंग एंबियंट लाइटिंग, हैंड फ्री पार्किंग, 360 डिग्री कैमरे जैसे अधिक आरामदायक फीचर्स शामिल हैं.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, 330Li में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जो 254 bhp और 400 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, जबकि M340i में 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड स्ट्रेट-सिक्स इंजन है जो लगभग 374 bhp और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दोनों कारों में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कैमरी के इस वैरिँट में मानक मॉडल की तुलना में डुअल रंग विकल्प की योजनाएं, कॉस्मेटिक ऐड-ऑन और कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं.
    टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन रु.48.50 लाख में हुआ लॉन्च
  • प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
  • इस स्वतंत्रता दिवस पर चार कारों में से एक, महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित विज़न टी कॉन्सेप्ट को पेश या है. "बॉर्न आइकॉनिक" विजन के साथ डिज़ाइन किया गया, यह कॉन्सेप्ट भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए 2027 में निर्माण के लिए तैयार है.
    महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
  • विजन एस उन चार कॉन्सेप्ट में से एक है जिसको महिन्द्रा ने आज पेश किया है.
    महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट एसयूवी हुई पेश
  • महिंद्रा ने इस स्वतंत्रता दिवस पर क्वाड के पेश करने के तहत विज़न X को पेश किया है. यह एक कॉन्सेप्ट एसयूवी है जिसे कंपनी के नए NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसका उत्पादन 2027 में शुरू होगा.
    महिंद्रा विजन X कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासा, नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित
