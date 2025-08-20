लॉन्च के केवल 4 दिनों के भीतर 5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने FASTag वार्षिक पास खरीदा

अभी कुछ समय पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने FASTag वार्षिक पास शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की थी. इस वार्षिक पास को आधिकारिक तौर पर इस स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया गया था और केवल 4 दिनों में ही 5 लाख से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं ने इसे खरीद लिया है. दरअसल, पास खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म, राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 15 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, जिससे यह शीर्ष सरकारी ऐप बन गया है.

फास्टैग वार्षिक पास 200 टोल लेनदेन या एक वर्ष की यात्रा के लिए वैध है - जो भी पहले हो.

MoRTH इंडिया का कहना है कि सबसे ज़्यादा वार्षिक पास तमिलनाडु में बिके, उसके बाद कर्नाटक और हरियाणा का स्थान है. पिछले 4 दिनों में, टोल प्लाज़ा पर FASTag वार्षिक पास के ज़रिए सबसे ज़्यादा लेन-देन तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए.

फास्टैग वार्षिक पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 200 टोल लेन-देन या एक वर्ष की यात्रा – जो भी पहले हो – की सुविधा मिलती है. यह रु.3,000 के वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है. यह पास केवल NHAI या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है. इसका अर्थ है कि यह राज्य राजमार्गों या राज्य सरकारों या निजी ऑपरेटरों द्वारा अनुरक्षित सड़कों पर लागू नहीं होता है.

उपयोगकर्ता राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से पास खरीद सकते हैं.

केवल चेसिस नंबर ही नहीं, बल्कि वैध वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या (VRN) से जुड़े फास्टैग वाले निजी वाहन ही वार्षिक पास के लिए पात्र होंगे. उपयोगकर्ता राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप (आईओएस और एंड्रॉइड) या NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से पास खरीद सकते हैं.