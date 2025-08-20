पत्रिकायूज़्ड कार्स
लॉन्च के केवल 4 दिनों के भीतर 5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने FASTag वार्षिक पास खरीदा

फास्टैग वार्षिक पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 200 टोल लेनदेन या एक वर्ष की यात्रा - जो भी पहले हो, की सुविधा दी जाती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 20, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • फास्टैग वार्षिक पास 200 यात्राओं या 12 महीनों के लिए वैध है
  • यह केवल निजी यात्री वाहनों के लिए मान्य है, जिसका वार्षिक शुल्क रु.3000 है
  • फास्टैग वार्षिक पास केवल NHAI या MoRTH द्वारा प्रबंधित मार्गों पर ही मान्य है

अभी कुछ समय पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने FASTag वार्षिक पास शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की थी. इस वार्षिक पास को आधिकारिक तौर पर इस स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया गया था और केवल 4 दिनों में ही 5 लाख से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं ने इसे खरीद लिया है. दरअसल, पास खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म, राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 15 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, जिससे यह शीर्ष सरकारी ऐप बन गया है.

 

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी

fastag on toll plazas on national highways e9623dfd69 2022 08 24 T09 31 11 786 Z

फास्टैग वार्षिक पास 200 टोल लेनदेन या एक वर्ष की यात्रा के लिए वैध है - जो भी पहले हो.

 

MoRTH इंडिया का कहना है कि सबसे ज़्यादा वार्षिक पास तमिलनाडु में बिके, उसके बाद कर्नाटक और हरियाणा का स्थान है. पिछले 4 दिनों में, टोल प्लाज़ा पर FASTag वार्षिक पास के ज़रिए सबसे ज़्यादा लेन-देन तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए.

 

फास्टैग वार्षिक पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 200 टोल लेन-देन या एक वर्ष की यात्रा – जो भी पहले हो – की सुविधा मिलती है. यह रु.3,000 के वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है. यह पास केवल NHAI या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है. इसका अर्थ है कि यह राज्य राजमार्गों या राज्य सरकारों या निजी ऑपरेटरों द्वारा अनुरक्षित सड़कों पर लागू नहीं होता है.

Fastag Annual Pass

 

उपयोगकर्ता राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से पास खरीद सकते हैं.

 

केवल चेसिस नंबर ही नहीं, बल्कि वैध वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या (VRN) से जुड़े फास्टैग वाले निजी वाहन ही वार्षिक पास के लिए पात्र होंगे. उपयोगकर्ता राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप (आईओएस और एंड्रॉइड) या NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से पास खरीद सकते हैं.

 

 

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

