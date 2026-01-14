पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में नया बजाज चेतक C25 हुआ लॉन्च, कीमतें रु.91,399 से शुरू

यह नई सीरीज़ चेतक फैमिली में सबसे किफायती है और इसमें हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है - जो चेतक फैमिली में पहली बार है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 14, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • चेतक 30 सीरीज़ से नीचे स्थित है
  • हब मोटर 2.2 kW पीक ताकत पैदा करता है
  • 2.5 kWh की बैटरी स्कूटर को 113 km की क्लेम्ड रेंज मिलती है

बजाज ने अपने सबसे किफायती सीरीज़ - C25 के साथ चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर फैमिली का विस्तार किया है. रु.91,399 (एक्स-शोरूम, PM ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) की कीमत वाला नया C2501, 30 और 35 सीरीज़ से नीचे आता है और यह हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर वाला पहला चेतक मॉडल है.

 

यह भी पढ़ें: नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ 14 जनवरी को होगा लॉन्च

Bajaj Chetak C25 series 1

यह मोटर 2.2 kW (लगातार इस्तेमाल में 1.8 kW) की पीक आउटपुट बनाती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर को 55 kmph की टॉप स्पीड मिलती है. यह मोटर 2.5 kWh बैटरी के साथ आती है जो स्कूटर को 113 km तक की रेंज देती है. चार्जिंग की बात करें तो, स्कूटर के साथ 750W का ऑफ-बोर्ड चार्जर मिलता है जो बैटरी को 2 घंटे 25 मिनट में 0-80% तक या लगभग 3 घंटे 45 मिनट में 100% तक चार्ज कर सकता है.

Bajaj Chetak C25 series 2

अब डिज़ाइन की बात करें तो, चेतक C25 सीरीज़ में भी मेटल बॉडी शेल है, जैसा कि इसके ज़्यादा महंगे मॉडल्स में होता है, और इसका ओवरऑल डिज़ाइन अभी भी चेतक जैसा ही लगता है. हालांकि, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको कुछ डिज़ाइन में बदलाव नज़र आएंगे. फ्रंट एप्रन को नया डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें इंडिकेटर्स अब हेडलाइट्स के साथ काउलिंग पर लगे हैं. साइड पैनल्स का डिज़ाइन भी बदला गया है. पीछे की तरफ, 30 और 35 सीरीज़ के ट्विन लाइट क्लस्टर को एक सिंगल एज-टू-एज यूनिट से बदल दिया गया है.

Bajaj Chetak C25 series 4

C2501 में सीट के नीचे 25 लीटर का स्टोरेज मिलता है

 

सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किया गया है, C25 में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक दिए गए हैं. वहीं, 30 और 35 सीरीज़ में आगे लीडिंग लिंक सेटअप और पीछे मोनोशॉक दिया गया है। अपने दूसरे मॉडल्स की तरह, C25 में भी आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है.

Bajaj Chetak C25 series 3

अपने दूसरे मॉडल्स की तरह इसमें भी कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है

 

फीचर्स की बात करें तो C25 में कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED DRL, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड और 25 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है. वहीं, ऑप्शनल TecPac में हिल होल्ड, दो राइड मोड, गाइड मी होम लाइट्स और म्यूजिक कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

# Bajaj Chetak# Bajaj Chetak Electric Scooter# Bajaj Chetak Electric Price# Bajaj Chetak Electric# Bajaj Chetak Bookings# Bajaj Chetak Electric Scooter Price# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

