भारत में नया बजाज चेतक C25 हुआ लॉन्च, कीमतें रु.91,399 से शुरू

बजाज ने अपने सबसे किफायती सीरीज़ - C25 के साथ चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर फैमिली का विस्तार किया है. रु.91,399 (एक्स-शोरूम, PM ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) की कीमत वाला नया C2501, 30 और 35 सीरीज़ से नीचे आता है और यह हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर वाला पहला चेतक मॉडल है.

यह मोटर 2.2 kW (लगातार इस्तेमाल में 1.8 kW) की पीक आउटपुट बनाती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर को 55 kmph की टॉप स्पीड मिलती है. यह मोटर 2.5 kWh बैटरी के साथ आती है जो स्कूटर को 113 km तक की रेंज देती है. चार्जिंग की बात करें तो, स्कूटर के साथ 750W का ऑफ-बोर्ड चार्जर मिलता है जो बैटरी को 2 घंटे 25 मिनट में 0-80% तक या लगभग 3 घंटे 45 मिनट में 100% तक चार्ज कर सकता है.

अब डिज़ाइन की बात करें तो, चेतक C25 सीरीज़ में भी मेटल बॉडी शेल है, जैसा कि इसके ज़्यादा महंगे मॉडल्स में होता है, और इसका ओवरऑल डिज़ाइन अभी भी चेतक जैसा ही लगता है. हालांकि, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको कुछ डिज़ाइन में बदलाव नज़र आएंगे. फ्रंट एप्रन को नया डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें इंडिकेटर्स अब हेडलाइट्स के साथ काउलिंग पर लगे हैं. साइड पैनल्स का डिज़ाइन भी बदला गया है. पीछे की तरफ, 30 और 35 सीरीज़ के ट्विन लाइट क्लस्टर को एक सिंगल एज-टू-एज यूनिट से बदल दिया गया है.

C2501 में सीट के नीचे 25 लीटर का स्टोरेज मिलता है

सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किया गया है, C25 में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक दिए गए हैं. वहीं, 30 और 35 सीरीज़ में आगे लीडिंग लिंक सेटअप और पीछे मोनोशॉक दिया गया है। अपने दूसरे मॉडल्स की तरह, C25 में भी आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है.

अपने दूसरे मॉडल्स की तरह इसमें भी कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है

फीचर्स की बात करें तो C25 में कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED DRL, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड और 25 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है. वहीं, ऑप्शनल TecPac में हिल होल्ड, दो राइड मोड, गाइड मी होम लाइट्स और म्यूजिक कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.