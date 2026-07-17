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स्टड्स ट्रूपर ट्रेल फ्लिप-अप हेलमेट भारत में हुआ लॉन्च, कीमत सिर्फ Rs.2,125

स्टड्स ने अपनी 'ट्रूपर' हेलमेट रेंज का विस्तार करते हुए नया 'ट्रेल' एडिशन पेश किया है, जिसमें नए ग्राफिक्स और रंग बदलने वाला (कलर-शिफ्टिंग) पेंट ऑप्शन दिया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • इसकी कीमत ₹2,125 (टैक्स सहित) है
  • यह ग्लॉस और मैट फ़िनिश के साथ छह कलर कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है
  • इसमें ISI/BIS और DOT सर्टिफ़िकेशन के साथ फ़्लिप-अप डिज़ाइन दिया गया है

स्टड्स ने भारत में नया ट्रूपर ट्रेल फ्लिप-अप हेलमेट लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹2,125 (टैक्स सहित) है. यह नया मॉडल नए स्टाइल पर फ़ोकस करता है, जबकि इसमें स्टैंडर्ड ट्रूपर हेलमेट वाला ही मॉड्यूलर डिज़ाइन, सुरक्षा फ़ीचर्स और आराम मिलता है. यह कंपनी की ट्रूपर रेंज का सातवां ग्राफ़िक एडिशन है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले हीरो करिज़्मा XMR 250 बिना ढके आई नज़र

 

स्टड्स ने भारत में नया ट्रूपर ट्रेल फ्लिप-अप हेलमेट लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹2,125 (टैक्स सहित) है. यह नया मॉडल नए स्टाइल पर फ़ोकस करता है, जबकि इसमें स्टैंडर्ड ट्रूपर ट्रेल हेलमेट वाला ही मॉड्यूलर डिज़ाइन, सुरक्षा फ़ीचर्स और आराम मिलता है. यह कंपनी की ट्रूपर रेंज का सातवां ग्राफ़िक एडिशन है.

Studds Trooper helmet carandbike 1

इनमें से, ब्लैक-ग्रे/कैमेलियन ब्लू वैरिएंट अपने कलर-शिफ्टिंग फ़िनिश की वजह से अलग दिखता है; रोशनी और देखने के एंगल के हिसाब से इसका रंग नीला और टील (teal) के बीच बदलता रहता है. यह ऐसी पहली 'ट्रूपर एडिशन' गाड़ी है जिसमें यह पेंट फ़िनिश दिया गया है.

 

ट्रूपर ट्रेल में भी वही फ्लिप-अप चिन मैकेनिज्म है, जिससे राइडर हेलमेट उतारे बिना ही सामने का हिस्सा ऊपर उठा सकते हैं. इसमें मज़बूत ABS शेल, रेगुलेटेड-डेंसिटी फोम वाला EPS लाइनर, बिना टूल के आसानी से खुलने-बंद होने वाला (क्विक-रिलीज़) स्क्रैच-रेसिस्टेंट वाइज़र है और यह ISI/BIS और DOT सर्टिफ़ाइड है. इसकी अन्य खूबियों में UV-रेसिस्टेंट पेंट, क्विक-रिलीज़ चिन स्ट्रैप और जंग-रोधी स्टेनलेस-स्टील बकल शामिल हैं.

 

मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा-लार्ज साइज़ में उपलब्ध, स्टड्स ट्रूपर ट्रेल अब अधिकृत स्टड्स डीलरशिप और ऑनलाइन रिटेल चैनलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है.

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