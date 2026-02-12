टीवीएस ने रोजमर्रा के कार्यों के लिए वेटिकन सिटी स्टेट को आईक्यूबे इलेक्ट्रिक स्कूटर सौंपा

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमह्युंडई नई आई20फॉक्सवैगन Tayron R-Lineबीएमडब्ल्यू नई एक्स3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250हीरोबेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टीवीएस ने रोजमर्रा के कार्यों के लिए वेटिकन सिटी स्टेट को आईक्यूबे इलेक्ट्रिक स्कूटर सौंपा

शून्य उत्सर्जन वाली गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इन ई-स्कूटरों से वेटिकन की दैनिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 12, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टीवीएस मोटर इटालिया और एक्सेलेंटिया ने आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर की दो यूनिट्स डिलीवर कीं
  • यह वेटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट द्वारा शुरू की गई इकोलॉजिकल ट्रांजिशन पहल के अनुरूप है
  • यह स्कूटर अपनी 2.2 kWh की बैटरी से इको मोड में अधिकतम 100 किलोमीटर तक की रेंज देती है

टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस मोटर इटालिया और एक्सेलेंटिया के सहयोग से वेटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट को iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की दो यूनिटें सौंपी हैं. शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इन ई-स्कूटरों से वेटिकन की दैनिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है. आधिकारिक सुपुर्दगी समारोह 5 फरवरी, 2026 को हुआ और यह वेटिकन और एक्सेलेंटिया के बीच मौजूदा सुदृढ़ सहयोग का हिस्सा है. एक्सेलेंटिया एक लास्ट-माइल मोबिलिटी प्रदाता है जो नवाचार और स्थिरता पर केंद्रित है.

TVS i Qube Static 4

टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटरों को शामिल करना वेटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट द्वारा शुरू की गई पर्यावरण परिवर्तन पहल के अनुरूप है. एक्सेलेंटिया के संस्थापक और मालिक जियोवानी ज़प्पिया ने कहा, "वेटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट के साथ की गई यह साझेदारी शहरी और संस्थागत संदर्भों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त, परिपक्व और विश्वसनीय गतिशीलता में ठोस योगदान देने के लिए एक्सेलेंटिया की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है."

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू

 

इस अवसर पर बोलते हुए, टीवीएस मोटर इटालिया के एमडी जियोवानी नोटारबर्टोलो डि फर्नारी ने कहा, "वेटिकन जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तैनाती विश्वसनीयता, सहज उपयोगिता और विश्व स्तरीय गुणवत्ता पर आधारित शहरी इलेक्ट्रिक गतिशीलता के लिए हमारे दृष्टिकोण को प्रमाणित करती है."

tvs iqube st touchscreen 1

टीवीएस का कहना है कि आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसके शांत प्रदर्शन और तकनीकी खासियतों के कारण चुना गया था, जो वेटिकन के ऐतिहासिक और अत्यंत संवेदनशील वातावरण के अनुकूल हैं. यह स्कूटर 2.2 किलोवाट-घंटे की बैटरी से इको मोड में अधिकतम 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. इस ई-स्कूटर में स्मार्टएक्सकनेक्ट सिस्टम के तहत कई कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस एक स्मार्ट टीएफटी स्क्रीन भी दी गई है.

 

# TVS iQube electric scooter# TVS iQube Vatican City# Vatican City# iQube Electric Scooter# TVS Motor Company# TVS Motor Company Electric# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वेन्यू,
    2024 ह्युंडई वेन्यू
    S(O) Plus 1.2 | 10,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.21 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 56,573 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.75 लाख
    ₹ 12,878/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI | 13,903 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.54 लाख
    ₹ 10,166/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 एमजी हेक्टर प्लस,
    2023 एमजी हेक्टर प्लस
    Style 7 Seater | 81,761 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 14.03 लाख
    ₹ 29,663/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 रेनो ट्राइबर,
    2022 रेनो ट्राइबर
    RXT | 15,376 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 11,609/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 होंडा अमेज़,
    2016 होंडा अमेज़
    S | 41,394 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    ₹ 7,391/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2018 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Asta | 81,725 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.85 लाख
    ₹ 8,623/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा अलट्रोज़,
    2022 टाटा अलट्रोज़
    XZ Plus | 29,218 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.62 लाख
    ₹ 14,819/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI A | 71,575 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.9 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस,
    2020 किया सेल्टोस
    GTX Plus | 12,203 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 12.42 लाख
    ₹ 27,821/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  • रोनिन अगोंडा को धारीदार ग्राफिक्स के साथ सफेद रंग में रंगा गया है, जबकि RTX 300 अपाचे मॉडल की 20वें एनिवर्सरी लाइनअप में शामिल हो गया है.
    मोटोसोल 2025: टीवीएस रोनिन अगोंडा हुई लॉन्च, अपाचे RTX 300 को मिला 20वां एनिवर्सरी एडिशन
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • तीन वेरिएंट और पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध, टीवीएस की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं.
    टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें
  • टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
    नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  • रोनिन अगोंडा को धारीदार ग्राफिक्स के साथ सफेद रंग में रंगा गया है, जबकि RTX 300 अपाचे मॉडल की 20वें एनिवर्सरी लाइनअप में शामिल हो गया है.
    मोटोसोल 2025: टीवीएस रोनिन अगोंडा हुई लॉन्च, अपाचे RTX 300 को मिला 20वां एनिवर्सरी एडिशन
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • तीन वेरिएंट और पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध, टीवीएस की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं.
    टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें
  • टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
    नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टीवीएस ने रोजमर्रा के कार्यों के लिए वेटिकन सिटी स्टेट को आईक्यूबे इलेक्ट्रिक स्कूटर सौंपा