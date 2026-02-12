टीवीएस ने रोजमर्रा के कार्यों के लिए वेटिकन सिटी स्टेट को आईक्यूबे इलेक्ट्रिक स्कूटर सौंपा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 12, 2026
हाइलाइट्स
- टीवीएस मोटर इटालिया और एक्सेलेंटिया ने आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर की दो यूनिट्स डिलीवर कीं
- यह वेटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट द्वारा शुरू की गई इकोलॉजिकल ट्रांजिशन पहल के अनुरूप है
- यह स्कूटर अपनी 2.2 kWh की बैटरी से इको मोड में अधिकतम 100 किलोमीटर तक की रेंज देती है
टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस मोटर इटालिया और एक्सेलेंटिया के सहयोग से वेटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट को iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की दो यूनिटें सौंपी हैं. शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इन ई-स्कूटरों से वेटिकन की दैनिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है. आधिकारिक सुपुर्दगी समारोह 5 फरवरी, 2026 को हुआ और यह वेटिकन और एक्सेलेंटिया के बीच मौजूदा सुदृढ़ सहयोग का हिस्सा है. एक्सेलेंटिया एक लास्ट-माइल मोबिलिटी प्रदाता है जो नवाचार और स्थिरता पर केंद्रित है.
टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटरों को शामिल करना वेटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट द्वारा शुरू की गई पर्यावरण परिवर्तन पहल के अनुरूप है. एक्सेलेंटिया के संस्थापक और मालिक जियोवानी ज़प्पिया ने कहा, "वेटिकन सिटी स्टेट के गवर्नरेट के साथ की गई यह साझेदारी शहरी और संस्थागत संदर्भों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त, परिपक्व और विश्वसनीय गतिशीलता में ठोस योगदान देने के लिए एक्सेलेंटिया की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है."
यह भी पढ़ें: टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
इस अवसर पर बोलते हुए, टीवीएस मोटर इटालिया के एमडी जियोवानी नोटारबर्टोलो डि फर्नारी ने कहा, "वेटिकन जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तैनाती विश्वसनीयता, सहज उपयोगिता और विश्व स्तरीय गुणवत्ता पर आधारित शहरी इलेक्ट्रिक गतिशीलता के लिए हमारे दृष्टिकोण को प्रमाणित करती है."
टीवीएस का कहना है कि आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसके शांत प्रदर्शन और तकनीकी खासियतों के कारण चुना गया था, जो वेटिकन के ऐतिहासिक और अत्यंत संवेदनशील वातावरण के अनुकूल हैं. यह स्कूटर 2.2 किलोवाट-घंटे की बैटरी से इको मोड में अधिकतम 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. इस ई-स्कूटर में स्मार्टएक्सकनेक्ट सिस्टम के तहत कई कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस एक स्मार्ट टीएफटी स्क्रीन भी दी गई है.
