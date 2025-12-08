पत्रिकायूज़्ड कार्स
मोटोसोल 2025: टीवीएस रोनिन अगोंडा हुई लॉन्च, अपाचे RTX 300 को मिला 20वां एनिवर्सरी एडिशन

रोनिन अगोंडा को धारीदार ग्राफिक्स के साथ सफेद रंग में रंगा गया है, जबकि RTX 300 अपाचे मॉडल की 20वें एनिवर्सरी लाइनअप में शामिल हो गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 8, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • इस वैरिएंट में रोनिन दक्षिण गोवा के अगोंडा बीच से प्रेरित है
  • रोनिन अगोंडा की कीमत रु.1.31 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • RTX 300 में शैंपेन गोल्ड और ब्लैक पेंट स्कीम है

टीवीएस मोटोसोल का पाँचवाँ एडिशन शुरू हो गया है, और पहले दिन रोनिन अगोंडा और हाल ही में लॉन्च हुई अपाचे आरटीएक्स 300 का 20वीं वर्षगांठ एडिशन लॉन्च किया गया. टीवीएस ने अभी केवल रोनिन अगोंडा की कीमतों की घोषणा की है, जिसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.1.31 लाख होगी. स्पेशल-एडिशन RTX 300 की कीमतों की घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है.

TVS Ronin Agonda Launched Moto Soul 2025

रोनिन अगोंडा दक्षिण गोवा के अगोंडा बीच से प्रेरित एक लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट है. इसमें सफ़ेद रंग की पेंट स्कीम है जिसके साथ फ्यूल टैंक पर पाँच-पट्टी वाले ग्राफ़िक्स हैं, और डिज़ाइन में "अगोंडा" भी लिखा है. हेडलाइट काउल को टैंक से मेल खाने के लिए उसी रंग में फ़िनिश किया गया है. ₹1.31 लाख की कीमत के साथ, यह बेस रोनिन से ₹5,300 ज़्यादा महंगा है, जिसकी कीमत ₹1.26 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे RTX BTO वैरिएंट की कीमत रु.5,000 बढ़ी

 

अंदर से, अगोंडा रोनिन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 225.9 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है जो 7,750 आरपीएम पर 20.12 बीएचपी और 3,750 आरपीएम पर 19.93 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह इंजन स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाले पाँच-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

 

टीवीएस अपाचे RTX 300 20वीं एनिवर्सरी एडिशन

TVS Apache RTX 300 20th Anniversary Edition Moto Soul 2025

अपाचे RTX 300, टीवीएस के 20वां एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में शामिल होने वाला नया मॉडल बन गया है, जो अपाचे ब्रांड के दो दशक पूरे होने का प्रतीक है. इस खास एडिशन में अन्य एनिवर्सरी मॉडलों की तरह ही शैंपेन गोल्ड और ब्लैक रंग की थीम के साथ-साथ लिमिटेड-एडिशन बैजिंग भी है. इसके फ्यूल टैंक पर 20 साल का यादगार लोगो भी है, जबकि डुअल-टोन गोल्ड और ब्लैक व्हील्स इसे स्टैंडर्ड वर्जन से और भी अलग बनाते हैं.

 

इन कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, RTX 300 पहले जैसी ही है. इसमें नया 299.1 सीसी RT-XD4 इंजन है, जो 9,000 आरपीएम पर 35.5 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 28.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और राइड-बाय-वायर सिस्टम से लैस 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • तीन वेरिएंट और पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध, टीवीएस की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं.
    टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें
  • टीवीएस की बिल्कुल नई एडवेंचर मोटरसाइकिल कुल तीन वेरिएंट और पांच रंगों में उपलब्ध होगी.
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर मोटरसाइकिल भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख
  • टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
    नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
  • ब्रांड की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल टीवीएस आरटीएक्स 300, 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च की जाएगी.
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर की लॉन्च डिटेल्स का खुलासा हुआ
