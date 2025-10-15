टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर मोटरसाइकिल भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख

टीवीएस की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर मोटरसाइकिल, अपाचे RTX 300, आखिरकार रु.1.99 लाख से रु.2.29 लाख की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमतों पर लॉन्च हो गई है. बिल्कुल नए इंजन वाली, RTX 300, टीवीएस अपाचे बाइक्स की नेकेड और फेयर्ड सीरीज़ के बाद, अपाचे लोगो वाली तीसरी श्रेणी की मोटरसाइकिल है. स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनी RTX 300 कुल पाँच रंगों - वाइपर ग्रीन, मेटालिक ब्लू, पर्ल व्हाइट, लाइटनिंग ब्लैक और टार्न ब्रॉन्ज़ में उपलब्ध होगी.

यह भी पढ़ें: टीवीएस ने नई मोटरसाइकिल की दिखाई झलक, नई 450 एडवेंचर कॉन्सेप्ट या कुछ और?



टीवीएस अपाचे RTX 300 किन वेरिएंट में उपलब्ध है?

अपाचे RTX कुल तीन वेरिएंट में उपलब्ध है - बेस (रु.1.99 लाख ), टॉप (रु.2.14 लाख ) और बिल्ट-टू-ऑर्डर (बीटीओ, रु.2.29 लाख ). टॉप वेरिएंट में एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स के साथ क्लास डी हेडलाइट, 5.0-इंच टीएफटी डैश और एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर शामिल है. वहीं, बीटीओ मॉडल में एडजस्टेबल सस्पेंशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और ब्रास-कोटेड चेन है.

टीवीएस अपाचे RTX 300 किस इंजन और ट्रांसमिशन के साथ आती है?

अपाचे RTX 300 में बिल्कुल नया, 299.1 सीसी RTX-D4 इंजन लगा है, जिसे TVS मोटोसोल के 2024 एडिशन में पेश किया गया था. इस इंजन में डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, ट्विन ऑयल पंप, लिक्विड और ऑयल कूलिंग और डुअल सेपरेटर ब्रीदर है. 9,000 आरपीएम पर इसकी अधिकतम ताकत 35.5 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 28.5 एनएम टॉर्क है.

RTX 300 में बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन है, और मोटरसाइकिल में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है.

टीवीएस अपाचे आरटीएक्स में कौन से फीचर्स शामिल हैं?

RTX में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 5.0-इंच TFT डैशबोर्ड है। इसके अलावा, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी शामिल है, और मोटरसाइकिल में चार राइड मोड हैं - रेन, अर्बन, टूर और रैली मिलते हैं.

टीवीएस अपाचे RTX 300 में किस प्रकार का सस्पेंशन लगा है?

अपाचे RTX में WP से लॉन्ग ट्रैवल यात्रा, गोल्ड में तैयार अपसाइड डाउन फोर्क और फ्लोटिंग पिस्टन के साथ लंबी यात्रा मोनोट्यूब रियर शॉक की सुविधा है.

टीवीएस अपाचे RTX 300 में कौन से सुरक्षा फीचर्स हैं?

टीवीएस ने अपाचे RTX 300 को दो-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली मिटिगेशन और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ तीन मोड से लैस किया है ताकि अलग-अलग इलाकों के लिए बेहतर हो सके.

टीवीएस अपाचे RTX 300 के लिए कौन सी आधिकारिक एक्सेसरीज़ उपलब्ध होंगी?

RTX के लिए, TVS कई एक्सेसरीज़ पेश करेगी, जिनमें एक उठा हुआ बीक फेंडर, रियर हगर फेंडर, बैश प्लेट, टैंक गार्ड, नकल गार्ड और एक USB फ़ोन चार्जर शामिल हैं. RTX के साथ टूरिंग के इच्छुक लोगों के लिए, TVS मोनोलॉक और क्विक-रिलीज़ सिस्टम के साथ GIVI टॉप बॉक्स और साइड पैनियर भी पेश करेगी.