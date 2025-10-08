टीवीएस ने नई मोटरसाइकिल की दिखाई झलक: नई 450 एडवेंचर कॉन्सेप्ट या कुछ और?
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- टीवीएस EICMA 2025 में अपनी नई कॉन्सेप्ट बाइक पेश कर सकता है
- क्या यह BMW F 450 GS पर आधारित 450 एडवेंचर होगी?
- या टीवीएस एक नई एडवेंचर बाइक पर काम कर रही है?
टीवीएस मोटर कंपनी ने एक नई मोटरसाइकिल की झलक दिखाई है, जिसके इटली के मिलान में 2025 EICMA शो में पेश होने की उम्मीद है. टीज़र इमेज में टीवीएस का लोगो साफ़ दिखाई दे रहा है और साथ ही 4 नवंबर, 2025 को मिलान में इसके पेश होने की तारीख भी बताई गई है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि टीवीएस EICMA 2025 शो में क्या पेश करेगी. आइए कुछ संभावनाओं पर नज़र डालते हैं जिन पर टीवीएस अगले महीने होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल शो में प्रदर्शन के लिए काम कर रही है.
बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस को अभी केवल कॉन्सेप्ट फॉर्म में ही पेश किया गया है
पहली संभावना एक पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल की है, जो संभवतः टीवीएस और बीएमडब्ल्यू मोटरराड की साझेदारी पर आधारित होगी. पिछले साल के EICMA शो में, बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने टीवीएस द्वारा भारत में बनी अपनी अगली पीढ़ी के GS मॉडल, बीएमडब्ल्यू 450 GS, का कॉन्सेप्ट वैरिएंट पेश किया था, और यह पूरी संभावना है कि टीवीएस 450 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन वाली एडवेंचर बाइक के अपने वैरिएंट पर काम करेगी. यह देखते हुए कि बीएमडब्ल्यू मोटरराड का प्रोडक्शन वैरिएंट अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, यह तर्कसंगत है कि टीवीएस उसी प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित एक एडवेंचर-टूरिंग मॉडल का अपना कॉन्सेप्ट वैरिएंट पेश करेगा.
TVS RTX-300 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च होगी
दूसरा विकल्प यह है कि टीवीएस अपनी जल्द ही लॉन्च होने वाली एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल, टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300, का एक नया वैरिएंट पेश करे. आरटीएक्स 300 को 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यह बाइक हार्डकोर ऑफ-रोड क्षमता वाली बाइक की बजाय एक टूरिंग-सेंट्रिक मॉडल होने की उम्मीद है. 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर व्हील सेट-अप रोड-बेस्ड अलॉय व्हील होंगे जो आरटीएक्स-300 के टूरिंग व्यक्तित्व को दर्शाते हैं.
टीवीएस आरटीएक्स-300 नए 299 सीसी आरटी-XD4 इंजन पर आधारित होगी
क्या टीवीएस पहले से ही आरटीएक्स-300 पर आधारित एक थोड़े ज़्यादा ऑफ-रोड मॉडल पर काम कर रहा है? वायर-स्पोक व्हील्स, लंबे ट्रैवल सस्पेंशन और बड़े 21-इंच के फ्रंट व्हील के साथ कुछ? यह भी एक संभावना है. लेकिन अगर टीवीएस वास्तव में आरटीएक्स-300 के किसी अलग वेरिएंट पर काम कर भी रहा है, तो भी इसके ईआईसीएमए 2025 के बजाय दिसंबर 2025 में मोटोसोल फेस्टिवल में पेश किए जाने की अधिक संभावना है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 - 1.69 लाख
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 42,309 - 53,126
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.71 - 3.28 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 58,732 - 73,365
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.35 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 75,447 - 1 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,999 - 99,244
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 75,626 - 88,419
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 58,933 - 65,123
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.22 - 1.47 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 69,707 - 72,383
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.27 - 1.37 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 84,493 - 94,657
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 65,632 - 67,263
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.24 - 1.96 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.36 - 1.59 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.34 - 3.03 लाख
- टीवीएस एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.16 - 1.26 लाख
- टीवीएस ऑर्बिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.06 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.64 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स