टीवीएस ने नई मोटरसाइकिल की दिखाई झलक: नई 450 एडवेंचर कॉन्सेप्ट या कुछ और?

टीवीएस मोटर कंपनी ने एक नई मोटरसाइकिल की झलक दिखाई है, जिसके इटली के मिलान में 2025 EICMA शो में पेश होने की उम्मीद है. टीज़र इमेज में टीवीएस का लोगो साफ़ दिखाई दे रहा है और साथ ही 4 नवंबर, 2025 को मिलान में इसके पेश होने की तारीख भी बताई गई है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि टीवीएस EICMA 2025 शो में क्या पेश करेगी. आइए कुछ संभावनाओं पर नज़र डालते हैं जिन पर टीवीएस अगले महीने होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल शो में प्रदर्शन के लिए काम कर रही है.

बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस को अभी केवल कॉन्सेप्ट फॉर्म में ही पेश किया गया है

पहली संभावना एक पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल की है, जो संभवतः टीवीएस और बीएमडब्ल्यू मोटरराड की साझेदारी पर आधारित होगी. पिछले साल के EICMA शो में, बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने टीवीएस द्वारा भारत में बनी अपनी अगली पीढ़ी के GS मॉडल, बीएमडब्ल्यू 450 GS, का कॉन्सेप्ट वैरिएंट पेश किया था, और यह पूरी संभावना है कि टीवीएस 450 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन वाली एडवेंचर बाइक के अपने वैरिएंट पर काम करेगी. यह देखते हुए कि बीएमडब्ल्यू मोटरराड का प्रोडक्शन वैरिएंट अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, यह तर्कसंगत है कि टीवीएस उसी प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित एक एडवेंचर-टूरिंग मॉडल का अपना कॉन्सेप्ट वैरिएंट पेश करेगा.

TVS RTX-300 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च होगी

दूसरा विकल्प यह है कि टीवीएस अपनी जल्द ही लॉन्च होने वाली एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल, टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300, का एक नया वैरिएंट पेश करे. आरटीएक्स 300 को 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यह बाइक हार्डकोर ऑफ-रोड क्षमता वाली बाइक की बजाय एक टूरिंग-सेंट्रिक मॉडल होने की उम्मीद है. 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर व्हील सेट-अप रोड-बेस्ड अलॉय व्हील होंगे जो आरटीएक्स-300 के टूरिंग व्यक्तित्व को दर्शाते हैं.

टीवीएस आरटीएक्स-300 नए 299 सीसी आरटी-XD4 इंजन पर आधारित होगी

क्या टीवीएस पहले से ही आरटीएक्स-300 पर आधारित एक थोड़े ज़्यादा ऑफ-रोड मॉडल पर काम कर रहा है? वायर-स्पोक व्हील्स, लंबे ट्रैवल सस्पेंशन और बड़े 21-इंच के फ्रंट व्हील के साथ कुछ? यह भी एक संभावना है. लेकिन अगर टीवीएस वास्तव में आरटीएक्स-300 के किसी अलग वेरिएंट पर काम कर भी रहा है, तो भी इसके ईआईसीएमए 2025 के बजाय दिसंबर 2025 में मोटोसोल फेस्टिवल में पेश किए जाने की अधिक संभावना है.