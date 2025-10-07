नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025
हाइलाइट्स
- iGO असिस्ट के साथ सेगमेंट-फर्स्ट बूस्ट मोड
- सिंगल-चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क सेटअप से लैस
- नए सबसे महंगे वेरिएंट के लिए नई मेटैलिक सिल्वर-रेड कलर स्कीम पेश की गई है
कुछ दिन पहले ही हमने टीवीएस रेडर के एक नए वेरिएंट के बारे में बताया था, जो डीलरशिप पर देखा गया था और इसके जल्द ही लॉन्च होने की पुष्टि करता है. अब, टीवीएस मोटर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर रेडर का एक सबसे महंगा वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु.93,800 है.
यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर की लॉन्च डिटेल्स का खुलासा हुआ
स्पोर्टी कम्यूटर सेगमेंट में तेज़ी से हो रही वृद्धि को देखते हुए, टीवीएस ने अपनी स्पोर्टी 125 सीसी कम्यूटर बाइक, रेडर, को कुछ नए फ़ीचर्स के साथ अपडेट किया है जो इसे त्योहारों के मौसम में और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाते हैं. मुख्य अपडेट ब्रेकिंग के लिए रियर डिस्क ब्रेक है, जो इसे ऑल-डिस्क सेटअप बनाता है, और सिंगल-चैनल ABS के साथ आता है, जिससे यह इस सेगमेंट की पहली मोटरसाइकिल बन गई है जिसमें ये फ़ीचर्स हैं.
सुरक्षा पहलू को और बेहतर बनाते हुए टायरों को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है, आगे के टायरों के लिए 90/90-17 और 110/80-R17, जिससे न केवल मोड़ पर मुड़ते समय अधिक संपर्क पैच उपलब्ध होता है, बल्कि मोटरसाइकिल में थोड़ा सा स्टांस भी जुड़ जाता है.
अन्य अपग्रेड फ़ीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में हैं, जिनमें एक्सेलरेशन या ओवरटेकिंग के लिए मामूली टॉर्क बूस्ट वाला बूस्ट मोड और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) शामिल हैं जो कम गति पर भी स्थिर आरपीएम बनाए रखती है. अंत में, नए फ़ीचर-लोडेड वेरिएंट को लाल रंग के कैलिपर्स के साथ नए लाल रंग में पेश किया गया है.
रेडर के नए सबसे महंगे वैरिएंट को दो वैरिएंट में चुना जा सकता है, एलसीडी स्क्रीन वाला रु.93,800 में उपलब्ध है और टीएफटी स्क्रीन वाले की कीमत रु.95,600 है, दोनों (एक्स-शोरूम) हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 - 1.69 लाख
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 42,309 - 53,126
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.71 - 3.28 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 58,732 - 73,365
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.35 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 75,447 - 1 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,999 - 99,244
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 75,626 - 88,419
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 58,933 - 65,123
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.22 - 1.47 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 69,707 - 72,383
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.27 - 1.37 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 84,493 - 94,657
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 65,632 - 67,263
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.24 - 1.96 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.36 - 1.59 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.34 - 3.03 लाख
- टीवीएस एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.16 - 1.26 लाख
- टीवीएस ऑर्बिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.06 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.64 लाख
अपकमिंग कार्स
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स