नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव

टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • iGO असिस्ट के साथ सेगमेंट-फर्स्ट बूस्ट मोड
  • सिंगल-चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क सेटअप से लैस
  • नए सबसे महंगे वेरिएंट के लिए नई मेटैलिक सिल्वर-रेड कलर स्कीम पेश की गई है

कुछ दिन पहले ही हमने टीवीएस रेडर के एक नए वेरिएंट के बारे में बताया था, जो डीलरशिप पर देखा गया था और इसके जल्द ही लॉन्च होने की पुष्टि करता है. अब, टीवीएस मोटर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर रेडर का एक सबसे महंगा वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु.93,800 है.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर की लॉन्च डिटेल्स का खुलासा हुआ

 

स्पोर्टी कम्यूटर सेगमेंट में तेज़ी से हो रही वृद्धि को देखते हुए, टीवीएस ने अपनी स्पोर्टी 125 सीसी कम्यूटर बाइक, रेडर, को कुछ नए फ़ीचर्स के साथ अपडेट किया है जो इसे त्योहारों के मौसम में और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाते हैं. मुख्य अपडेट ब्रेकिंग के लिए रियर डिस्क ब्रेक है, जो इसे ऑल-डिस्क सेटअप बनाता है, और सिंगल-चैनल ABS के साथ आता है, जिससे यह इस सेगमेंट की पहली मोटरसाइकिल बन गई है जिसमें ये फ़ीचर्स हैं.

TVS raider red abs 2025 new features carandbike edited 2

सुरक्षा पहलू को और बेहतर बनाते हुए टायरों को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है, आगे के टायरों के लिए 90/90-17 और 110/80-R17, जिससे न केवल मोड़ पर मुड़ते समय अधिक संपर्क पैच उपलब्ध होता है, बल्कि मोटरसाइकिल में थोड़ा सा स्टांस भी जुड़ जाता है.

 

अन्य अपग्रेड फ़ीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में हैं, जिनमें एक्सेलरेशन या ओवरटेकिंग के लिए मामूली टॉर्क बूस्ट वाला बूस्ट मोड और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) शामिल हैं जो कम गति पर भी स्थिर आरपीएम बनाए रखती है. अंत में, नए फ़ीचर-लोडेड वेरिएंट को लाल रंग के कैलिपर्स के साथ नए लाल रंग में पेश किया गया है.

 

रेडर के नए सबसे महंगे वैरिएंट को दो वैरिएंट में चुना जा सकता है, एलसीडी स्क्रीन वाला रु.93,800 में उपलब्ध है और टीएफटी स्क्रीन वाले की कीमत रु.95,600 है, दोनों (एक्स-शोरूम) हैं.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मील का पत्थर यूनिट रिज़्टा थी, जो आज तक एथर की सबसे अधिक बिकने वाला स्कूटर है.
    एथर एनर्जी ने 5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया
  • इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य त्यौहारी सीजन के दौरान पहुंच, बिक्री को बढ़ावा देना और ग्राहकों का विश्वास मजबूत करना है.
    त्योहारी सीज़न से पहले ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्पीड टी4 की कीमतों में हुई कटौती
  • ब्रांड की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल टीवीएस आरटीएक्स 300, 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च की जाएगी.
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर की लॉन्च डिटेल्स का खुलासा हुआ
  • त्योहारी सीजन की शुरुआत और जीएसटी 2.0 के लागू होने से सितंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा,
    सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
  • रिवर इंडी में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं और इसकी कीमत रु.1,45,999 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है.
    रिवर इंडी की तीसरी पीढ़ी हुई लॉन्च, ब्रांड ने दिल्ली स्टोर के साथ किया विस्तार
