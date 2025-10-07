नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव

कुछ दिन पहले ही हमने टीवीएस रेडर के एक नए वेरिएंट के बारे में बताया था, जो डीलरशिप पर देखा गया था और इसके जल्द ही लॉन्च होने की पुष्टि करता है. अब, टीवीएस मोटर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर रेडर का एक सबसे महंगा वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु.93,800 है.

स्पोर्टी कम्यूटर सेगमेंट में तेज़ी से हो रही वृद्धि को देखते हुए, टीवीएस ने अपनी स्पोर्टी 125 सीसी कम्यूटर बाइक, रेडर, को कुछ नए फ़ीचर्स के साथ अपडेट किया है जो इसे त्योहारों के मौसम में और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाते हैं. मुख्य अपडेट ब्रेकिंग के लिए रियर डिस्क ब्रेक है, जो इसे ऑल-डिस्क सेटअप बनाता है, और सिंगल-चैनल ABS के साथ आता है, जिससे यह इस सेगमेंट की पहली मोटरसाइकिल बन गई है जिसमें ये फ़ीचर्स हैं.

सुरक्षा पहलू को और बेहतर बनाते हुए टायरों को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है, आगे के टायरों के लिए 90/90-17 और 110/80-R17, जिससे न केवल मोड़ पर मुड़ते समय अधिक संपर्क पैच उपलब्ध होता है, बल्कि मोटरसाइकिल में थोड़ा सा स्टांस भी जुड़ जाता है.

अन्य अपग्रेड फ़ीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में हैं, जिनमें एक्सेलरेशन या ओवरटेकिंग के लिए मामूली टॉर्क बूस्ट वाला बूस्ट मोड और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) शामिल हैं जो कम गति पर भी स्थिर आरपीएम बनाए रखती है. अंत में, नए फ़ीचर-लोडेड वेरिएंट को लाल रंग के कैलिपर्स के साथ नए लाल रंग में पेश किया गया है.

रेडर के नए सबसे महंगे वैरिएंट को दो वैरिएंट में चुना जा सकता है, एलसीडी स्क्रीन वाला रु.93,800 में उपलब्ध है और टीएफटी स्क्रीन वाले की कीमत रु.95,600 है, दोनों (एक्स-शोरूम) हैं.