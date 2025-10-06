टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर की लॉन्च डिटेल्स का खुलासा हुआ
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 6, 2025
हाइलाइट्स
- टीवीएस अपाचे RTX 300 15 अक्टूबर को लॉन्च होगी
- नए 299 सीसी, RTX-D4 इंजन पर आधारित पहला मॉडल है
- अपाचे RTX 300, टीवीएस का पहला एडवेंचर टूरिंग मॉडल होगा
टीवीएस मोटर कंपनी की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल, अपाचे आरटीएक्स 300, 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च होगी. आरटीएक्स 300, ब्रांड का पहला मॉडल होगा जो कंपनी के आरटी-एक्सडी4 इंजन पर आधारित होगा, जिसको टीवीएस द्वारा आयोजित वार्षिक मोटरसाइकिलिंग उत्सव, 2024 मोटोसोल में पेश किया गया था. लॉन्च के बाद हम नई आरटीएक्स 300 एडवेंचर-टूरिंग मोटरसाइकिल चलाएँगे, इसलिए जल्द ही आने वाले हमारे पहले अनुभव के लिए तैयार रहें.
यह भी पढ़ें: 2025 टीवीएस रेडर 125 जल्द होगी लॉन्च, सिंगल-चैनल ABS के साथ मिलेगा रियर डिस्क ब्रेक
टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300 को 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कुछ समय के लिए देखा गया था, जहाँ इसकी टूरिंग-ओरिएंटेड डिज़ाइन लैंग्वेज का खुलासा हुआ था. अभी तक इसको आधिकारिक तौर पर पेश नहीं किया गया है
RT-XD4 इंजन टीवीएस का नये मॉडल है, जिसमें 299 सीसी का इंजन, लिक्विड-कूलिंग, चार-वाल्व हेड और डुअल ओवरहेड कैम हैं. यह इंजन 9000 आरपीएम पर 34.5 बीएचपी और 7000 आरपीएम पर 28.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करने के लिए तैयार किया गया है और इसे स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम में कई राइड मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे अन्य फीचर्स भी शामिल होने चाहिए. स्विचेबल ABS के साथ-साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और फुल-एलईडी लाइटिंग वाला फुल-कलर TFT डिस्प्ले भी अपेक्षित है.
RTX-D4 इंजन एक 299 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, 4-वाल्व, DOHC यूनिट है जो 34.5 बीएचपी और 28.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है
RTX 300 एक टूरिंग-सेंट्रिक एडवेंचर बाइक होगी, न कि हार्डकोर ऑफ-रोड क्षमता वाली, और चेसिस और साइकिल के पुर्जे इसी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं. पेटेंट तस्वीरों में ट्रेलिस फ्रेम से लेकर बोल्ट-ऑन रियर सबफ्रेम, अपसाइड-डाउन फोर्क और रियर मोनोशॉक तक, कई खासियतें सामने आई हैं. RTX 300 की लंबी दूरी की टूरिंग पर्सनालिटी को दिखाती हैं रोड बायस्ड अलॉय व्हील्स, जिनमें 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर कॉम्बिनेशन है. डिज़ाइन की बात करें तो, TVS RTX 300 की पेटेंट तस्वीरों में एक लंबी विंडस्क्रीन, मस्कुलर फ्यूल टैंक और पीछे लगेज रैक के साथ एक स्लीक टेल सेक्शन के साथ हाफ-फेयरिंग दिखाई देती है.
टीवीएस मोटर कंपनी की नई एडवेंचर बाइक केटीएम 250 एडवेंचर, येज्दी एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 जैसे मॉडलों को टक्कर देने की संभावना है. हमारा अनुमान है कि टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300 की कीमत लगभग रु,2,50,000 (एक्स-शोरूम) होगी.
