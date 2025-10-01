2025 टीवीएस रेडर 125 जल्द होगी लॉन्च, सिंगल-चैनल ABS के साथ मिलेगा रियर डिस्क ब्रेक
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- रियर डिस्क ब्रेक, सिंगल-चैनल ABS, चौड़े टायर
- अपडेट किए गए रंग और ग्राफ़िक्स
- लॉन्च जल्द ही होगी
टीवीएस मोटर कंपनी रेडर 125 के 2025 वैरिएंट के लॉन्च की तैयारी में जुटी है और लॉन्च से पहले ही ये मोटरसाइकिलें डीलरशिप पर पहुँचनी शुरू हो गई हैं. 2025 वैरिएंट के लिए, टीवीएस ने मोटरसाइकिल को और अधिक आकर्षक और सुविधाओं से लैस बनाने के लिए कुछ अपडेट किए हैं.
यह भी पढ़ें: टीवीएस और नॉइज़ ने आईक्यूब के साथ ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी की
डिज़ाइन अपडेट की बात करें तो, रेडर 125 नए डुअल-टोन कलर स्कीम में उपलब्ध होगी, जिनमें से एक चमकदार लाल रंग होगा जिसमें पियानो ब्लैक पैनल होगा, साथ ही स्पोर्टी लुक के लिए सिल्वर स्ट्राइप डेकल्स भी होंगे. इससे पहले, टीवीएस रेडर 125 को लाल अलॉय व्हील्स के साथ पेश करती रही है, और 2025 एडिशन के लिए आगे का पहिया लाल रंग में और पीछे का पहिया काले रंग में उपलब्ध होगा. अंत में, ब्रेक कैलिपर्स को भी लाल रंग में फिनिश किया गया है जो इसके लुक को पूरा करता है.
साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, मुख्य अपडेट मोटरसाइकिल में रियर डिस्क ब्रेक का जोड़ा जाना है, जो अब तक केवल डिस्क-ड्रम सेटअप तक ही सीमित था. इसके अतिरिक्त, टीवीएस इस मोटरसाइकिल को सिंगल-चैनल ABS के साथ भी पेश कर रही है. अंत में, ब्रांड 80/100-R17 और 100/90-R17 कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में थोड़े चौड़े प्रोफ़ाइल वाले टायर, 90/90-R17 फ्रंट और 110/80-R17 रियर टायर दे रही है.
पावरट्रेन की बात करें तो यह वही 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड यूनिट है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 11.2 bhp और 11.2 Nm टॉर्क पैदा करता है.
हालांकि आधिकारिक कीमतें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद है कि रेडर 125 के 2025 वैरिएंट की कीमत जीएसटी सुधार के कारण हाल ही में बदलाव के बाद कीमतें कम होंगी.
