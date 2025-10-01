2025 टीवीएस रेडर 125 जल्द होगी लॉन्च, सिंगल-चैनल ABS के साथ मिलेगा रियर डिस्क ब्रेक

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा New Thar 3 Doorऑडी ए5महिंद्रा नई बोलेरोह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2025 टीवीएस रेडर 125 जल्द होगी लॉन्च, सिंगल-चैनल ABS के साथ मिलेगा रियर डिस्क ब्रेक

डीलर स्टॉकयार्ड में देखी गई 2025 टीवीएस रेडर 125 में कई नए फीचर्स मिलेंगे जिनमें रियर डिस्क ब्रेक, सिंगल-चैनल एबीएस, थोड़े चौड़े टायर और नए कलरवे शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 1, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रियर डिस्क ब्रेक, सिंगल-चैनल ABS, चौड़े टायर
  • अपडेट किए गए रंग और ग्राफ़िक्स
  • लॉन्च जल्द ही होगी

टीवीएस मोटर कंपनी रेडर 125 के 2025 वैरिएंट के लॉन्च की तैयारी में जुटी है और लॉन्च से पहले ही ये मोटरसाइकिलें डीलरशिप पर पहुँचनी शुरू हो गई हैं. 2025 वैरिएंट के लिए, टीवीएस ने मोटरसाइकिल को और अधिक आकर्षक और सुविधाओं से लैस बनाने के लिए कुछ अपडेट किए हैं.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस और नॉइज़ ने आईक्यूब के साथ ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी की

TVS Raider 125 2025 edition launching soon india festival carandbike 2

डिज़ाइन अपडेट की बात करें तो, रेडर 125 नए डुअल-टोन कलर स्कीम में उपलब्ध होगी, जिनमें से एक चमकदार लाल रंग होगा जिसमें पियानो ब्लैक पैनल होगा, साथ ही स्पोर्टी लुक के लिए सिल्वर स्ट्राइप डेकल्स भी होंगे. इससे पहले, टीवीएस रेडर 125 को लाल अलॉय व्हील्स के साथ पेश करती रही है, और 2025 एडिशन के लिए आगे का पहिया लाल रंग में और पीछे का पहिया काले रंग में उपलब्ध होगा. अंत में, ब्रेक कैलिपर्स को भी लाल रंग में फिनिश किया गया है जो इसके लुक को पूरा करता है.

TVS Raider 125 2025 edition launching soon india festival carandbike 4

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, मुख्य अपडेट मोटरसाइकिल में रियर डिस्क ब्रेक का जोड़ा जाना है, जो अब तक केवल डिस्क-ड्रम सेटअप तक ही सीमित था. इसके अतिरिक्त, टीवीएस इस मोटरसाइकिल को सिंगल-चैनल ABS के साथ भी पेश कर रही है. अंत में, ब्रांड 80/100-R17 और 100/90-R17 कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में थोड़े चौड़े प्रोफ़ाइल वाले टायर, 90/90-R17 फ्रंट और 110/80-R17 रियर टायर दे रही है.

TVS Raider 125 2025 edition launching soon india festival carandbike 3

पावरट्रेन की बात करें तो यह वही 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड यूनिट है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 11.2 bhp और 11.2 Nm टॉर्क पैदा करता है.

 

हालांकि आधिकारिक कीमतें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद है कि रेडर 125 के 2025 वैरिएंट की कीमत जीएसटी सुधार के कारण हाल ही में बदलाव के बाद कीमतें कम होंगी.

 

सोर्स

# TVS Motor Co# TVS Raider# TVS Raider 125# TVS commuter bike# commuter# 125 cc bike# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट Reviews

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • X-47 दो ट्रिम्स और चार वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
    अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें
  • स्पेशल वैरिएंट की कीमत मानक वैरिएंट से रु.18,000 अधिक है तथा इसमें दिखने में बदला भी किए गए हैं.
    बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत रु.2.99 लाख केवल 310 मोटरसाइकिलों का होगा निर्माण
  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • NX500 एडीवी की कीमत अब रु.6.33 लाख है, जबकि रिबेल 500 की कीमत रु.5.49 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.
    GST 2.0: होंडा रेबेल 500 और NX500 की कीमतें रु.43,000 तक बढ़ीं
  • ट्रायम्फ 400 सीरीज और केटीएम 390 सीरीज की तरह, बजाज ऑटो ने जीएसटी 2.0 के बाद कीमतों को अपरिवर्तित रखने के लिए अपनी पल्सर एनएस400 और डोमिनार 400 की अतिरिक्त लागत को कम रखने का विकल्प चुना है.
    GST बढ़ोतरी के बाद भी बाजा पल्सर NS400 और डोमिनार 400 की कीमतें नहीं बढ़ीं
  • X-47 दो ट्रिम्स और चार वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
    अल्ट्रावॉयलेट X-47: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतें
  • स्पेशल वैरिएंट की कीमत मानक वैरिएंट से रु.18,000 अधिक है तथा इसमें दिखने में बदला भी किए गए हैं.
    बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत रु.2.99 लाख केवल 310 मोटरसाइकिलों का होगा निर्माण
  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • NX500 एडीवी की कीमत अब रु.6.33 लाख है, जबकि रिबेल 500 की कीमत रु.5.49 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.
    GST 2.0: होंडा रेबेल 500 और NX500 की कीमतें रु.43,000 तक बढ़ीं
  • ट्रायम्फ 400 सीरीज और केटीएम 390 सीरीज की तरह, बजाज ऑटो ने जीएसटी 2.0 के बाद कीमतों को अपरिवर्तित रखने के लिए अपनी पल्सर एनएस400 और डोमिनार 400 की अतिरिक्त लागत को कम रखने का विकल्प चुना है.
    GST बढ़ोतरी के बाद भी बाजा पल्सर NS400 और डोमिनार 400 की कीमतें नहीं बढ़ीं
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • Reviews
  • 2025 टीवीएस रेडर 125 जल्द होगी लॉन्च, सिंगल-चैनल ABS के साथ मिलेगा रियर डिस्क ब्रेक