टीवीएस और नॉइज़ ने आईक्यूब के साथ ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी की
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 17, 2025
हाइलाइट्स
- टीवीएस आईक्यूब नॉइज़ स्मार्टवॉच ₹2,999 में उपलब्ध है
- स्पेशल एडिशन स्मार्टवॉच, iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में अपडेट देती है
- स्मार्टवॉच पर iQube के बारे में जानकारी उपलब्ध है
टीवीएस मोटर कंपनी और नॉइज़ ने भारत की पहली ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है, जो टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक स्पेशल एडिशन टीवीएस आईक्यूब नॉइज़ स्मार्टवॉच से जोड़ेगा. इस नई स्मार्टवॉच को एक मोबिलिटी साथी के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो वाहन की स्थिति, बैटरी प्रतिशत, अनुमानित खाली होने की दूरी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और चार्जिंग प्रक्रिया पर रीयल-टाइम अपडेट देती है.
यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने पर कंपनी ने लॉन्च किया एनिवर्सरी एडिशन, नए वेरिएंट भी हुए पेश
टीवीएस आईक्यूब भारत के सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है
घड़ी में चोरी और हैप्टिक्स के साथ दो अलर्ट, क्रैश और फॉल डिटेक्शन, जियोफेंस नोटिफिकेशन, और लो बैटरी या चार्जिंग पूरी होने जैसे सेफ्टी रिमाइंडर जैसी अन्य जानकारियाँ भी शामिल हैं. इस मेड-इन-इंडिया स्मार्टवॉच की कीमत रु.2,999 है और यह एक्सक्लूसिव तौर पर आधिकारिक टीवीएस आईक्यूब वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यह स्मार्टवॉच 12 महीने के नॉइज़ गोल्ड सब्सक्रिप्शन के साथ आती है.
टीवीएस आईक्यूब नॉइज़ स्मार्टवॉच एक उद्योग-प्रथम स्मार्टवॉच है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जोड़ा है
टीवीएस मोटर कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट - हेड कम्यूटर एंड ईवी बिज़नेस और हेड कॉर्पोरेट ब्रांड एंड मीडिया, अनिरुद्ध हलधर ने कहा, "हम तकनीक, स्थिरता और ग्राहक-केंद्रित नवाचार का सहज मिश्रण करके मोबिलिटी के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. नॉइज़ के साथ हमारी साझेदारी इसी दृष्टिकोण का प्रमाण है, जो स्मार्टवॉच को एक लाइफस्टाइल डिवाइस से स्मार्ट राइडिंग असिस्टेंट में बदल देती है. टीवीएस आईक्यूब को कनेक्टेड स्मार्टवॉच के साथ जोड़कर, हम अपने राइडर्स को स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक सहज यात्राओं के साथ सशक्त बना रहे हैं और साथ ही भारत में मोबिलिटी के भविष्य को आकार दे रहे हैं."
भारत में 6.50 लाख से अधिक टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे जा चुके हैं
टीवीएस आईक्यूब की भारत में 6.50 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जिससे भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स में से एक के रूप में इसकी स्थिति और मज़बूत हुई है. टीवीएस मोटर कंपनी के लिए, यह साझेदारी उसकी इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा में एक और मील का पत्थर है, साथ ही भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया एक ऐसा फ़ीचर भी है.
