टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें

तीन वेरिएंट और पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध, टीवीएस की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रु.1.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई
  • अपाचे RTX, अपाचे टैग वाली तीसरी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है
  • बिल्कुल नए 299.1 सीसी RTX-D4 इंजन के साथ आती है

लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार टीवीएस ने अपनी पहली एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल, बिल्कुल नई अपाचे RTX लॉन्च कर दी है. रु.1.99 लाख से लेकर रु.2.29 लाख (दोनों एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की शुरुआती कीमत वाली अपाचे RTX, अपाचे नाम से आने वाली तीसरी मोटरसाइकिल है. फीचर्स के आधार पर, यह मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट में उपलब्ध है. टीवीएस मोटर कंपनी की इस नई पेशकश की खास बातें इस प्रकार हैं:

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर मोटरसाइकिल भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख

TVS Apache RTX Images Launch Details

टीवीएस अपाचे RTX: डिज़ाइन

अपाचे RTX, टीवीएस के मॉडल पोर्टफोलियो की किसी भी अन्य मोटरसाइकिल जैसी बिल्कुल नहीं दिखती. इस मोटरसाइकिल में एक लंबी बाइक स्टांस के साथ एक एडवेंचर टूरिंग-सेंट्रिक स्टाइल है. स्टील ट्रेलिस फ्रेम खुला हुआ है, जबकि बोल्ट-ऑन सबफ्रेम सफेद रंग में फिनिश किया गया है, जो मोटरसाइकिल को एक प्रीमियम अपील देती है. बॉडी पैनल्स का न्यूनतम उपयोग किया गया है, जो ज़्यादातर मोटरसाइकिल के आगे वाले हिस्से पर केंद्रित हैं, जिसमें ट्विन-एलईडी हेडलैंप और एक लंबी विंडस्क्रीन है. सीट स्प्लिट-टाइप है जिसमें एक छोटा टेल सेक्शन है जिसमें सामान रखने के लिए एक लगेज रैक या एक टॉप बॉक्स है. अन्य हिस्सों में एक इंजन गार्ड, अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट और मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील शामिल हैं.

tvs apache rtx engine carandbike 2

टीवीएस अपाचे RTX: पावरट्रेन

पावर के लिए, अपाचे RTX एक बिल्कुल नए इंजन के साथ आती है. पिछले साल मोटोसोल के 2024 वैरिएंट में इसको पेश किया गया था. इसे RTX-D4 इंजन कहा जाता है, जिसका इंजन 299.1cc है और यह 35.5 bhp और 28.5 Nm टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. यह स्लिपर क्लच द्वारा समर्थित 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. इस इंजन में डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, ट्विन ऑयल पंप, लिक्विड और ऑयल कूलिंग और डुअल सेपरेटर ब्रीदर हैं.

TVS Apache RTX features adventure carandbike edited 4

टीवीएस अपाचे RTX: फीचर्स

टीवीएस अपने मॉडल में ढेरों फीचर्स देने के लिए जानी जाती है और नई अपाचे RTX के साथ भी यही बात लागू होती है. इस मोटरसाइकिल में बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, राइड-बाय-वायर, क्रूज़ कंट्रोल, तीन लेवल का ABS, दो-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली मिटिगेशन और ब्लूटूथ से लैस 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, और अन्य जानकारियाँ जैसे कनेक्टेड फीचर्स भी हैं. इस मोटरसाइकिल में चार राइड मोड्स, रेन, अर्बन, टूर और रैली  हैं.

Untitled design 4

टीवीएस अपाचे RTX: एर्गोनॉमिक्स

एक एडवेंचर टूरिंग मशीन होने के नाते, अपाचे RTX एक सीधी और आरामदायक सवारी देती है. इसके फुटपेग बीच में लगे हैं, हैंडलबार चौड़ा है, और सीट स्प्लिट-सीट है जिसकी ऊँचाई 835 मिमी है। इस मोटरसाइकिल का कर्ब वेट 180 किलोग्राम, ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिमी और व्हीलबेस 1,430 मिमी है.

TVS Apache RTX Launch 1

टीवीएस अपाचे RTX: साइकिल पार्ट्स

साइकिल पार्ट्स के लिए, टीवीएस ने अपाचे RTX को WP से 41 मिमी लॉन्ग-ट्रेल गोल्ड-फिनिश्ड USD सोर्स, रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक, दोनों 180 मिमी ट्रेवल के साथ सुसज्जित किया है. ब्रेकिंग के लिए, मोटरसाइकिल में रेडियल कैलिपर के साथ 320 मिमी डिस्क ब्रेक और फ्लोटिंग कैलिपर के साथ 240 मिमी डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है. बाइक में 19-17-इंच व्हील सेटअप है और आगे की तरफ डुअल-पर्पस 110/80 सेक्शन और पीछे की तरफ 150/70 सेक्शन है.

# TVS Apache RTX# TVS Apache RTX highlights# TVS Apache RTX 300 Specifications# TVS Apache RTX 300# TVS Apache RTX features# TVS Apache RTX colours# TVS motor Company# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • टीवीएस की बिल्कुल नई एडवेंचर मोटरसाइकिल कुल तीन वेरिएंट और पांच रंगों में उपलब्ध होगी.
    29 पेश में से 7 को निर्माता द्वारा पहले ही पेश किया जा चुका है.
ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश
  • 29 पेश में से 7 को निर्माता द्वारा पहले ही पेश किया जा चुका है.
    ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश
  • जीएसटी 2.0 के कारण इनलाइन-4 लीटर-क्लास टूरिंग मोटरसाइकिल अब रु.89,000 महंगी हो गई है.
    GST 2.0 के कारण कावासाकी वर्सेस 1100 की कीमत में बढ़ी
  29 पेश में से 7 को निर्माता द्वारा पहले ही पेश किया जा चुका है.
ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश
    पोलारिस ने इंडियन मोटरसाइकिल को अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेची
  एक निजी इक्विटी फर्म कैरोलवुड एलपी 2026 की पहली तिमाही से इंडियन मोटरसाइकिल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी.
पोलारिस ने इंडियन मोटरसाइकिल को अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेची
    हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी
