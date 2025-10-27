टीवीएस अपाचे RTX BTO वैरिएंट की कीमत रु.5,000 बढ़ीं

टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल, अपाचे RTX, लॉन्च की है. यह मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेस, टॉप और बीटीओ (बिल्ट टू ऑर्डर). लॉन्च के समय, बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत रु,1.99 लाख , सबसे महंगे वैरिएंट की रु.2.14 लाख और बीटीओ वैरिएंट की रु.2.29 लाख हैं (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) थी. कंपनी ने अब सबसे महंगे बीटीओ वैरिएंट की कीमतों में रु.5,000 की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी नई कीमत रु.2.34 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

अपाचे RTX का BTO वैरिएंट दोनों सिरों पर एडजस्टेबल सस्पेंशन, पीतल-कोटेड चेन और कुछ अन्य अतिरिक्त फीचर्स के साथ अन्य दो निचले वेरिएंट से अलग है. इस ट्रिम के रंग पैलेट में चार विकल्प शामिल हैं: वाइपर ग्रीन, लाइटनिंग ब्लैक, मेटैलिक ब्लू और टार्न ब्राउन.

फीचर्स की बात करें तो, इसमें 5.0-इंच का TFT डिस्प्ले है जो फुल-स्क्रीन स्मार्टफोन मिररिंग, गूगल मैप्स नेविगेशन और मुख्य सवारी जानकारी प्रदर्शित करता है. इस बाइक में 19-17-इंच के व्हील सेटअप के साथ दोहरे उद्देश्य वाले टायर लगे हैं. इसका कर्ब वज़न 180 किलोग्राम है, जिसका व्हीलबेस 1,430 मिमी, सीट की ऊँचाई 835 मिमी, ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिमी और ईंधन टैंक क्षमता 12.5 लीटर है.

इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल नया 299.1 सीसी RT-XD4 इंजन लगा है, जिसे पहली बार टीवीएस मोटोसोल 2024 में पेश किया गया था. यह लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन 9,000 आरपीएम पर 35.5 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 28.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. सभी वेरिएंट में एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मानक के रूप में उपलब्ध है. इसमें चार राइडिंग मोड भी हैं: अर्बन, टूर, रेन और रैली.