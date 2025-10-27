टीवीएस अपाचे RTX BTO वैरिएंट की कीमत रु.5,000 बढ़ीं

लॉन्च के समय BTO वैरिएंट की कीमत रु.2.29 लाख थी और अब इसकी कीमत रु.2.34 लाख (एक्स-शोरूम) है.
द्वारा कारएंडबाइक टीम

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित अक्तूबर 27, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • अपाचे RTX BTO में 4 पेंट विकल्प उपलब्ध हैं
  • BTO में एडजस्टेबल सस्पेंशन भी है
  • लॉन्च के दो हफ़्तों के भीतर कीमतों में संशोधन किया गया

टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल, अपाचे RTX, लॉन्च की है. यह मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेस, टॉप और बीटीओ (बिल्ट टू ऑर्डर). लॉन्च के समय, बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत रु,1.99 लाख , सबसे महंगे वैरिएंट की रु.2.14 लाख और बीटीओ वैरिएंट की रु.2.29 लाख हैं (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) थी. कंपनी ने अब सबसे महंगे बीटीओ वैरिएंट की कीमतों में रु.5,000 की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी नई कीमत रु.2.34 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें

2025 TVS Apache RTX m1

अपाचे RTX का BTO वैरिएंट दोनों सिरों पर एडजस्टेबल सस्पेंशन, पीतल-कोटेड चेन और कुछ अन्य अतिरिक्त फीचर्स के साथ अन्य दो निचले वेरिएंट से अलग है. इस ट्रिम के रंग पैलेट में चार विकल्प शामिल हैं: वाइपर ग्रीन, लाइटनिंग ब्लैक, मेटैलिक ब्लू और टार्न ब्राउन.

2025 TVS Apache RTX m31

फीचर्स की बात करें तो, इसमें 5.0-इंच का TFT डिस्प्ले है जो फुल-स्क्रीन स्मार्टफोन मिररिंग, गूगल मैप्स नेविगेशन और मुख्य सवारी जानकारी प्रदर्शित करता है. इस बाइक में 19-17-इंच के व्हील सेटअप के साथ दोहरे उद्देश्य वाले टायर लगे हैं. इसका कर्ब वज़न 180 किलोग्राम है, जिसका व्हीलबेस 1,430 मिमी, सीट की ऊँचाई 835 मिमी, ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिमी और ईंधन टैंक क्षमता 12.5 लीटर है.

2025 TVS Apache RTX m3

इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल नया 299.1 सीसी RT-XD4 इंजन लगा है, जिसे पहली बार टीवीएस मोटोसोल 2024 में पेश किया गया था. यह लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन 9,000 आरपीएम पर 35.5 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 28.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. सभी वेरिएंट में एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मानक के रूप में उपलब्ध है. इसमें चार राइडिंग मोड भी हैं: अर्बन, टूर, रेन और रैली.

  • भारतीय दोपहिया वाहन दिग्गज को केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की मंजूरी मिल गई है.
    बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू एडवांस सुरक्षा किट के साथ आती है जिसमें 33 मानक विशेषताएं शामिल हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
  • यूरोपीय रैली चैंपियन मिको मार्ज़िक द्वारा चलाई गई स्कोडा सुपर्ब 2.0 टीडीआई प्रति 100 किलोमीटर में औसतन केवल 2.61 लीटर डीजल का उपयोग किया- यानी 38.31 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है.
    स्कोडा सुपर्ब डीजल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिंगल फुल टैंक पर चली 2,831 किलोमीटर
  • यूबेक्स भारतीय बाजार के लिए हीरो की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो सकती है.
    हीरो EICMA 2025 में विडा यूबेक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को करेगा पेश
  • निसान 2026 की शुरुआत में भारत में रेनॉ ट्राइबर के अपने बैज-इंजीनियर मॉडल को लॉन्च करेगी. आगामी एमपीवी को अब पहली बार भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है.
    ट्राइबर प्लेटफॉर्म पर आधारित निसान एमपीवी के बारे में अब तक क्या पता चला
