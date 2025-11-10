विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05जीप एवेंजरह्युंडई आयोनिक 6एमजी 7
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155यामाहा एक्सएसआर155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

यदि भारत में इसकी लॉन्चिंग की पुष्टि हो जाती है तो सात सीटों वाली ईवी का मुकाबला किआ कारेंज क्लैविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 से हो सकता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 10, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • विनफास्ट लिमो ग्रीन ने इस साल की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत की थी
  • भारत में राइट-हैंड ड्राइव मॉडल में टैस्टिंग के दौरान देखा गया
  • इसमें 60 kWh की बैटरी और 201 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर है

भारतीय बाज़ार में VF6 और VF7 SUV के लॉन्च के बाद, वियतनामी कार निर्माता कंपनी विनफास्ट भारतीय बाज़ार के लिए और भी नए मॉडल लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. 2026 में आने वाली एंट्री-लेवल VF3 के अलावा, कंपनी विनफास्ट लिमो ग्रीन के साथ इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसे इस साल की शुरुआत में वैश्विक बाज़ारों में पेश किया गया था.

 

यह भी पढ़ें: विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू

Vin Fast Limo Green

आकार की बात करें तो, लिमो ग्रीन टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के आकार के करीब है, जिसकी लंबाई 4740 मिमी, चौड़ाई 1872 मिमी और ऊँचाई 1728 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2,840 मिमी है। वहीं, हाईक्रॉस 4755 मिमी लंबी, चौड़ाई 1850 मिमी और ऊँचाई 1790 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2850 मिमी है. यह इसे नई किआ कारेंज क्लैविस ईवी और यहाँ तक कि ज़्यादा महंगी BYD eMax 7 से भी बड़ी बनाता है.

Vin Fast Limo Green spied 1

डिज़ाइन की बात करें तो, लिमो ग्रीन में पारिवारिक डिज़ाइन साफ़ दिखाई देता है, जिसमें आगे के हिस्से पर ऊँचे डे-टाइम रनिंग लैंप की एक जोड़ी लगी है, जो सेंटर विनफ़ास्ट लोगो से बाहर की ओर फैली हुई है. मुख्य हेडलैंप बम्पर के नीचे की ओर लगे हैं, और सामने के हिस्से के निचले हिस्से में एक बड़ा केंद्रीय एयर वेंट लगा है.

Vin Fast Limo Green spied 2

प्रोफ़ाइल में, आकर्षक डिज़ाइन खासियतों में बड़े रियर क्वार्टर ग्लास वाली एक फैली हुई विंडो लाइन और खिड़कियों के आधार पर एक हल्की शोल्डर लाइन शामिल है. पीछे की लाइटिंग डिज़ाइन सामने के तत्वों को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें एक सेंटर VinFast लोगो से बाहर निकलने वाले लाइटगाइड हैं. अन्य उल्लेखनीय डिज़ाइन एलिमेंट्स में पीछे के हिस्से को दो भागों में स्प्लिट करने वाली काली ट्रिम, रियर बम्पर पर कृत्रिम वेंट और नीचे की ओर काली क्लैडिंग का उल्लेखनीय उपयोग शामिल है.

Vin Fast Limo Green 1

कैबिन का डिज़ाइन भी दूसरे विनफास्ट मॉडल्स से ज़्यादा अलग नहीं है, जिसमें एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन है और पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (डिजिटल या एनालॉग) का अभाव है. सेंटर कंसोल में फ्लोटिंग डिज़ाइन है और नीचे स्टोरेज स्पेस के साथ एक रोटरी गियर सिलेक्टर है. दूसरी और तीसरी रो में एक बेंच सीट है. यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लिमो ग्रीन के टेस्टिंग मॉडल में राइट-हैंड ड्राइव लेआउट दिया गया था, जबकि वियतनाम में बिक्री के लिए उपलब्ध मॉडल में लेफ्ट-हैंड ड्राइव है.

Vin Fast Limo Green 2

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, वैश्विक बाज़ारों में लॉन्च की गई इस कार में 60 kWh की बड़ी बैटरी लगी है जो आगे के पहियों को चलाने वाली एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी है. यह यूनिट 201 bhp की अधिकतम शक्ति और 280 Nm का टॉर्क बनाती है. यह MPV 11 kW AC और 80 kW DC फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. विनफास्ट का दावा है कि DC फ़ास्ट चार्जिंग में सिर्फ़ 30 मिनट लगते हैं और बैटरी 10-70% तक चार्ज हो जाती है. विनफास्ट का दावा है कि पूरी तरह चार्ज होने पर यह NEDC रेंज 450 किमी तक की है.

 

लिमो ग्रीन का टैस्टिंग मॉडल भारतीय बाज़ार में कंपनी द्वारा डिज़ाइन पेटेंट दाखिल करने के कुछ महीनों बाद आया है. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह एमपीवी भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगी, जहाँ इसे किआ कारेंज क्लैविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 जैसी गाड़ियों के खिलाफ उतारा जा सकता है.

 

स्पाई शॉट्स सोर्स

# VinFast# Vinfast Electric Vehicles# VinFast Limo Green# VinFast Limo Green MPV# VinFast 7 seater# VinFast MPV# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एमजी कॉमेट के समान, मिनियो ग्रीन, विनफास्ट की वैश्विक लाइनअप में सबसे छोटी और सबसे सस्ती ईवी है, और इसे सस्ती शहरी आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है.
    विनफास्ट मिनियो ग्रीन 3-डोर ईवी डिज़ाइन भारत में रजिस्टर्ड हुआ
  • वियतनामी कार निर्माता कंपनी भारत में अपनी पारी की शुरुआत दो इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ कर रही है, और उसने एक नई एसयूवी का डिजाइन दर्ज कराया है, जो एक बड़ी, तीन-रो वाली मॉडल हो सकती है.
    क्या विनफास्ट भारत के लिए एक नई पारिवारिक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कर रही काम?
  • शोरूम शुरुआत में कार निर्माता की दो पेशकशों- वीएफ6 और वीएफ7 को प्रदर्शित करेगा, जो जल्द ही यहां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी.
    विनफ़ास्ट ने भारत में पहला शोरूम सूरत में खोला
  • भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में पदार्पण के बाद, विनफास्ट ने भारत में दो इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी बुकिंग शुरू कर दी है.
    विनफास्ट VF6 और VF7 की बुकिंग रु.21,000 में हुई शुरू, अगले महीने से होगी बिक्री
  • भारत में अपनी पहली कार लॉन्च करने की पूर्व संध्या पर, वियतनामी ब्रांड ने अपने संभावित ग्राहकों के लिए कुशल सर्विस सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
    विन्फास्ट ने भारत में वाहन सर्विस और चार्जिंग के लिए MyTVS के साथ मिलाया हाथ
  • एमजी कॉमेट के समान, मिनियो ग्रीन, विनफास्ट की वैश्विक लाइनअप में सबसे छोटी और सबसे सस्ती ईवी है, और इसे सस्ती शहरी आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है.
    विनफास्ट मिनियो ग्रीन 3-डोर ईवी डिज़ाइन भारत में रजिस्टर्ड हुआ
  • वियतनामी कार निर्माता कंपनी भारत में अपनी पारी की शुरुआत दो इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ कर रही है, और उसने एक नई एसयूवी का डिजाइन दर्ज कराया है, जो एक बड़ी, तीन-रो वाली मॉडल हो सकती है.
    क्या विनफास्ट भारत के लिए एक नई पारिवारिक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कर रही काम?
  • शोरूम शुरुआत में कार निर्माता की दो पेशकशों- वीएफ6 और वीएफ7 को प्रदर्शित करेगा, जो जल्द ही यहां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी.
    विनफ़ास्ट ने भारत में पहला शोरूम सूरत में खोला
  • भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में पदार्पण के बाद, विनफास्ट ने भारत में दो इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी बुकिंग शुरू कर दी है.
    विनफास्ट VF6 और VF7 की बुकिंग रु.21,000 में हुई शुरू, अगले महीने से होगी बिक्री
  • भारत में अपनी पहली कार लॉन्च करने की पूर्व संध्या पर, वियतनामी ब्रांड ने अपने संभावित ग्राहकों के लिए कुशल सर्विस सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
    विन्फास्ट ने भारत में वाहन सर्विस और चार्जिंग के लिए MyTVS के साथ मिलाया हाथ
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी