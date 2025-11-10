विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- विनफास्ट लिमो ग्रीन ने इस साल की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत की थी
- भारत में राइट-हैंड ड्राइव मॉडल में टैस्टिंग के दौरान देखा गया
- इसमें 60 kWh की बैटरी और 201 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर है
भारतीय बाज़ार में VF6 और VF7 SUV के लॉन्च के बाद, वियतनामी कार निर्माता कंपनी विनफास्ट भारतीय बाज़ार के लिए और भी नए मॉडल लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. 2026 में आने वाली एंट्री-लेवल VF3 के अलावा, कंपनी विनफास्ट लिमो ग्रीन के साथ इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसे इस साल की शुरुआत में वैश्विक बाज़ारों में पेश किया गया था.
यह भी पढ़ें: विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू
आकार की बात करें तो, लिमो ग्रीन टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के आकार के करीब है, जिसकी लंबाई 4740 मिमी, चौड़ाई 1872 मिमी और ऊँचाई 1728 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2,840 मिमी है। वहीं, हाईक्रॉस 4755 मिमी लंबी, चौड़ाई 1850 मिमी और ऊँचाई 1790 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2850 मिमी है. यह इसे नई किआ कारेंज क्लैविस ईवी और यहाँ तक कि ज़्यादा महंगी BYD eMax 7 से भी बड़ी बनाता है.
डिज़ाइन की बात करें तो, लिमो ग्रीन में पारिवारिक डिज़ाइन साफ़ दिखाई देता है, जिसमें आगे के हिस्से पर ऊँचे डे-टाइम रनिंग लैंप की एक जोड़ी लगी है, जो सेंटर विनफ़ास्ट लोगो से बाहर की ओर फैली हुई है. मुख्य हेडलैंप बम्पर के नीचे की ओर लगे हैं, और सामने के हिस्से के निचले हिस्से में एक बड़ा केंद्रीय एयर वेंट लगा है.
प्रोफ़ाइल में, आकर्षक डिज़ाइन खासियतों में बड़े रियर क्वार्टर ग्लास वाली एक फैली हुई विंडो लाइन और खिड़कियों के आधार पर एक हल्की शोल्डर लाइन शामिल है. पीछे की लाइटिंग डिज़ाइन सामने के तत्वों को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें एक सेंटर VinFast लोगो से बाहर निकलने वाले लाइटगाइड हैं. अन्य उल्लेखनीय डिज़ाइन एलिमेंट्स में पीछे के हिस्से को दो भागों में स्प्लिट करने वाली काली ट्रिम, रियर बम्पर पर कृत्रिम वेंट और नीचे की ओर काली क्लैडिंग का उल्लेखनीय उपयोग शामिल है.
कैबिन का डिज़ाइन भी दूसरे विनफास्ट मॉडल्स से ज़्यादा अलग नहीं है, जिसमें एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन है और पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (डिजिटल या एनालॉग) का अभाव है. सेंटर कंसोल में फ्लोटिंग डिज़ाइन है और नीचे स्टोरेज स्पेस के साथ एक रोटरी गियर सिलेक्टर है. दूसरी और तीसरी रो में एक बेंच सीट है. यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लिमो ग्रीन के टेस्टिंग मॉडल में राइट-हैंड ड्राइव लेआउट दिया गया था, जबकि वियतनाम में बिक्री के लिए उपलब्ध मॉडल में लेफ्ट-हैंड ड्राइव है.
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, वैश्विक बाज़ारों में लॉन्च की गई इस कार में 60 kWh की बड़ी बैटरी लगी है जो आगे के पहियों को चलाने वाली एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी है. यह यूनिट 201 bhp की अधिकतम शक्ति और 280 Nm का टॉर्क बनाती है. यह MPV 11 kW AC और 80 kW DC फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. विनफास्ट का दावा है कि DC फ़ास्ट चार्जिंग में सिर्फ़ 30 मिनट लगते हैं और बैटरी 10-70% तक चार्ज हो जाती है. विनफास्ट का दावा है कि पूरी तरह चार्ज होने पर यह NEDC रेंज 450 किमी तक की है.
लिमो ग्रीन का टैस्टिंग मॉडल भारतीय बाज़ार में कंपनी द्वारा डिज़ाइन पेटेंट दाखिल करने के कुछ महीनों बाद आया है. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह एमपीवी भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगी, जहाँ इसे किआ कारेंज क्लैविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 जैसी गाड़ियों के खिलाफ उतारा जा सकता है.
