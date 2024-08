जीरो FXE इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में टैस्टिंग के दौरान नज़र आई

Zero FXE क्या है? Zero FXE एक सुपरमोटो स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट बाइक है, जिसमें 7.2 kWh की बैटरी बेल्ट फाइनल ड्राइव के साथ एयर-कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर को ताकत देती है. इसमें कोई गियर नहीं है और शोवा सस्पेंशन का उपयोग आगे और पीछे किया जाता है. मोटर 34 किलोवाट (लगभग 46 बीएचपी) ताकत और 106 एनएम का मजबूत टॉर्क बनाती है. बाइक का वजन 135 किलोग्राम है, और अधिकतम गति 136 किमी प्रति घंटे और शहर में अधिकतम दावा की गई रेंज 161 किमी है, और राजमार्ग पर इसका लगभग आधा हिस्सा है.

