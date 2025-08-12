2025 येज़्दी रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.10 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53विनफ़ास्ट वीएफ7एमजी जेडएस एचईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2025 येज़्दी रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.10 लाख

मोटरसाइकिल में मुख्य रूप से बदलाव स्टाइलिंग के अलावा यांत्रिक मोर्चे पर कुछ अन्य बदलाव शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग में बदलाव किया गया है
  • इसमें अपडेटेड अल्फा2 334 सीसी इंजन लगा है
  • 4 साल/50,000 किमी की वारंटी के साथ उपलब्ध है

जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने भारत में 2025 मॉडल वर्ष के लिए येज़्दी रोडस्टर को अपडेट किया है. पाँच रंगों में उपलब्ध इस मोटरसाइकिल की कीमत रु.2.10 लाख से रु.2.26 लाख के बीच है. मोटरसाइकिल में मुख्य रूप से बदलाव स्टाइलिंग के साथ-साथ मैकेनिकल मोर्चे पर कुछ अन्य बदलाव भी शामिल हैं. 2025 येज़्दी रोडस्टर के साथ मानक 4 साल/50,000 किलोमीटर की वारंटी उपलब्ध होगी.

रंग विकल्पकीमतें (एक्स-शोरूम)
शॉर्कस्किन ब्लूरु.2.10 लाख
स्मोक ग्रेरु.2.13 लाख
ब्लडरश मेरूनरु.2.17 लाख
सेवेज ग्रीनरु.2.22 लाख
शैडो ब्लैकरु.2.26 लाख

यह भी पढ़ें: BSA स्क्रैम्बलर 650 यूके में हुई पेश, भारत में जल्द होगी लॉन्च

2025 Yezdi Roadster Launched In India At Rs 2 10 Lakh

मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से को बदला गया है और अब इसमें छोटा रियर फेंडर दिया गया है

 

दिखने में, येज़्दी रोडस्टर के इस नए मॉडल में मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में कई स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं. पिछले हिस्से को नए डिज़ाइन वाले फेंडर से अपडेट किया गया है, जिसके नीचे अब एक नया आकर्षक टेललैंप सेटअप दिया गया है. सीट के डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया है, क्योंकि सीट का पिछला हिस्सा अब हटाने योग्य है. एक और बदलाव है हल्के-फुल्के अलॉय व्हील्स. इसके अलावा, मोटरसाइकिल में वही गोल हेडलैंप सेटअप और वही फ्यूल टैंक कवर दिखाई देता है. कंपनी कई कस्टम एक्सेसरीज़ भी पेश कर रही है जिनका इस्तेमाल मोटरसाइकिल की विशेषताओं के अनुसार किया जा सकता है.

2025 Yezdi Roadster Launched In India At Rs 2 10 Lakh

मोटरसाइकिल में नए 150-सेक्शन वाले रियर टायर लगे हैं

 

मैकेनिकल मोर्चे पर, येज़्दी रोडस्टर में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ ट्विन शॉक सेटअप दिया गया है. ब्रेकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 240 मिमी रियर डिस्क शामिल हैं. एक और बदलाव मोटरसाइकिल में नए 150-सेक्शन रियर टायर हैं. मोटरसाइकिल की सीट की ऊँचाई 795 मिमी और ईंधन टैंक 12.5 लीटर है.

 

इस मोटरसाइकिल में अपडेटेड 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड अल्फा2 इंजन है जो 28.6 बीएचपी की ताकत और 30 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन, जो पहले येज़्दी एडवेंचर में दिया गया था, अब रोडस्टर में भी उपलब्ध है. यह इंजन स्लिपर क्लच से लैस छह-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

# Yezdi Adventure# Yezdi Motorcycles# Yezdi Roadster# Bikes# Two wheeler# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2022 टाटा पंच
    Adventure | 55,088 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.75 लाख
    ₹ 12,878/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय येज़्दि मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई हीरो मैवरिक 440 भी आ चुकी है.
    वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित नई केटीएम आरसी 160 के सितंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.
    नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक अब केटीएम ड्यूक परिवार का एंट्री लेवल मॉडल है और केटीएम 200 ड्यूक से नीचे रखा गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • मोबस्टर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा,
    वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च
  • स्पीड 400 की कीमत अब रु.2.51 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    भारत में ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमतें बढ़ीं
  • यह दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी से बनने वाली तीसरी बाइक होगी, इससे पहले X440 और हाल ही में बंद हुई हीरो मैवरिक 440 भी आ चुकी है.
    वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नई 440 सीसी हार्ली-डेविडसन मोटरसाइकिल होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित नई केटीएम आरसी 160 के सितंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.
    नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च
  • केटीएम 160 ड्यूक अब केटीएम ड्यूक परिवार का एंट्री लेवल मॉडल है और केटीएम 200 ड्यूक से नीचे रखा गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • मोबस्टर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा,
    वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च
  • स्पीड 400 की कीमत अब रु.2.51 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    भारत में ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमतें बढ़ीं
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2025 येज़्दी रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.10 लाख