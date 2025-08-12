2025 येज़्दी रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.10 लाख

जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने भारत में 2025 मॉडल वर्ष के लिए येज़्दी रोडस्टर को अपडेट किया है. पाँच रंगों में उपलब्ध इस मोटरसाइकिल की कीमत रु.2.10 लाख से रु.2.26 लाख के बीच है. मोटरसाइकिल में मुख्य रूप से बदलाव स्टाइलिंग के साथ-साथ मैकेनिकल मोर्चे पर कुछ अन्य बदलाव भी शामिल हैं. 2025 येज़्दी रोडस्टर के साथ मानक 4 साल/50,000 किलोमीटर की वारंटी उपलब्ध होगी.

रंग विकल्प कीमतें (एक्स-शोरूम) शॉर्कस्किन ब्लू रु.2.10 लाख स्मोक ग्रे रु.2.13 लाख ब्लडरश मेरून रु.2.17 लाख सेवेज ग्रीन रु.2.22 लाख शैडो ब्लैक रु.2.26 लाख

मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से को बदला गया है और अब इसमें छोटा रियर फेंडर दिया गया है

दिखने में, येज़्दी रोडस्टर के इस नए मॉडल में मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में कई स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं. पिछले हिस्से को नए डिज़ाइन वाले फेंडर से अपडेट किया गया है, जिसके नीचे अब एक नया आकर्षक टेललैंप सेटअप दिया गया है. सीट के डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया है, क्योंकि सीट का पिछला हिस्सा अब हटाने योग्य है. एक और बदलाव है हल्के-फुल्के अलॉय व्हील्स. इसके अलावा, मोटरसाइकिल में वही गोल हेडलैंप सेटअप और वही फ्यूल टैंक कवर दिखाई देता है. कंपनी कई कस्टम एक्सेसरीज़ भी पेश कर रही है जिनका इस्तेमाल मोटरसाइकिल की विशेषताओं के अनुसार किया जा सकता है.

मोटरसाइकिल में नए 150-सेक्शन वाले रियर टायर लगे हैं

मैकेनिकल मोर्चे पर, येज़्दी रोडस्टर में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ ट्विन शॉक सेटअप दिया गया है. ब्रेकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 240 मिमी रियर डिस्क शामिल हैं. एक और बदलाव मोटरसाइकिल में नए 150-सेक्शन रियर टायर हैं. मोटरसाइकिल की सीट की ऊँचाई 795 मिमी और ईंधन टैंक 12.5 लीटर है.

इस मोटरसाइकिल में अपडेटेड 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड अल्फा2 इंजन है जो 28.6 बीएचपी की ताकत और 30 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन, जो पहले येज़्दी एडवेंचर में दिया गया था, अब रोडस्टर में भी उपलब्ध है. यह इंजन स्लिपर क्लच से लैस छह-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.