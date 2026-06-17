2026 सिट्रॉएन e-C3X रु.10.25 लाख में हुई लॉन्च, नए फ़ीचर्स और BaaS का ऑप्शन मिला
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित जून 17, 2026
हाइलाइट्स
- सिट्रॉएन ने e-C3X के लिए 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) पेश किया है
- इसमें नए LED हेडलैंप, नए अलॉय व्हील और अपडेटेड कैबिन दिया गया है
- इसमें 29.2 kWh का बैटरी पैक ही मिलता रहेगा
सिट्रॉएन इंडिया ने e-C3X को कई नए फ़ीचर्स और एक नए ओनरशिप मॉडल के साथ लॉन्च किया है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में आने वाली शुरुआती रुकावटों को कम करना है. इन अपडेट्स के साथ-साथ, कंपनी ने 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) स्कीम भी शुरू की है, जिससे ग्राहक गाड़ी को बैटरी पैक से अलग खरीद सकते हैं.
अपडेटेड e-C3X की शुरुआती कीमत रु.10.25 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो पहले की रु.11.42 लाख की शुरुआती कीमत से काफी कम है. जो खरीदार BaaS मॉडल चुनते हैं, वे इस गाड़ी को रु.6.89 लाख में खरीद सकते हैं, जिसमें बैटरी के इस्तेमाल के लिए रु.2.26 प्रति किलोमीटर का चार्ज लगेगा. देश भर में सिट्रॉएन (सिट्रॉएन) की आधिकारिक डीलरशिप और ब्रांड की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई है. यह तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है: लाइव, लाइव (O) और शाइन.
2026 सिट्रॉएन e-C3X: बाहरी बदलाव
X' नाम मिलने के साथ-साथ, इस इलेक्ट्रिक हैचबैक में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं. इसके फ्रंट में अब प्रोजेक्टर LED हेडलैंप्स दिए गए हैं, साथ ही पुराने मॉडल वाले LED DRLs भी इसमें बरकरार रखे गए हैं. नए 15-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं, और सिट्रॉएन ने इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्डिंग ORVMs भी जोड़े हैं. इस EV में व्हील आर्च और निचली बॉडी के चारों ओर ब्लैक क्लैडिंग की सुविधा पहले की तरह ही मौजूद है. नए 'X' बैजिंग को भी इस अपडेट में शामिल किया गया है.
अपडेटेड e-C3X छह बाहरी रंगों में उपलब्ध है: पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे, कॉस्मो ब्लू, पर्ला नेरा ब्लैक, गार्नेट रेड और डीप फॉरेस्ट ग्रीन.
2026 सिट्रॉएन e-C3X: कैबिन और फीचर्स
कैबिन की तरफ, डैशबोर्ड का लेआउट वैसा ही है, लेकिन e-C3X में अब नए डुअल-टोन ब्लू-और-बेज केबिन थीम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके ऊंचे वेरिएंट्स में लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है. कैबिन में एक नया 7-इंच का कलर्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है.
इसके अलावा, इसमें वायरलेस चार्जर, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर और अपडेटेड 'कनेक्टेड कार 2.0' सुइट जैसे फ़ीचर्स भी हैं, जो 40 से ज़्यादा रिमोट और कनेक्टेड फ़ंक्शन देते हैं. सिट्रॉएन ऑप्शनल एक्सेसरीज़ के तौर पर 6-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम और आगे-पीछे डैशकैम भी दे रही है. डैशकैम पैकेज में लेन डिपार्चर वॉर्निंग, आगे की गाड़ी से दूरी का अलर्ट और पैदल चलने वालों के लिए वॉर्निंग जैसे फ़ंक्शन शामिल हैं.
2026 सिट्रॉएन e-C3X: सुरक्षा
सेफ़्टी फ़ीचर्स में सबसे महंगे वैरिएंट में 6 एयरबैग तक मिलते हैं, जबकि निचले वैरिएंट्स में चार एयरबैग दिए गए हैं। अन्य फ़ीचर्स में EBD के साथ ABS, ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स, स्पीड-सेंसिटिव डोर लॉक्स और हाई-स्पीड अलर्ट्स शामिल हैं.
2026 सिट्रॉएन e-C3X: पावरट्रेन
e-C3X में अब भी वही 29.2 kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कार बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज बेहतर हुई है और फुल चार्ज पर यह 300 km से ज़्यादा की दूरी तय कर सकती है. इसमें अब भी 56 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 143 Nm का टॉर्क देती है.
चार्जिंग का काम AC और DC, दोनों तरह के चार्जिंग ऑप्शन से किया जा सकता है. AC चार्जर का इस्तेमाल करके बैटरी को 10 घंटे 30 मिनट में 10 से 100% तक चार्ज किया जा सकता है. वहीं, DC फ़ास्ट चार्जर से यही काम 57 मिनट में हो सकता है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मिनी Countryman Cएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 17, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स