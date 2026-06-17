2026 कावासाकी निंजा 500, रु.5.76 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 17, 2026
हाइलाइट्स
- कीमत में रु.10,000 की बढ़ोतरी हुई
- इसमें 451 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता रहेगा
- यह सिर्फ़ लाइम ग्रीन रंग के विकल्प में उपलब्ध है
ऑनलाइन ऐसी खबरें आने के कुछ ही दिनों बाद कि E20 कंप्लायंस न होने और बिक्री कम होने के कारण भारत में कावासाकी निंजा 500 को बंद किया जा सकता है, इंडिया कावासाकी मोटर्स ने 2026 निंजा 500 को ₹5.76 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है. यह एक छोटा सा अपडेट है; मोटरसाइकिल के मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस नए मॉडल ईयर के लिए इसमें E20 कम्पैटिबिलिटी जोड़ी गई है और अब यह पहले से ₹10,000 महंगी है.
अनुपालन (कम्प्लायंस) अपडेट के अलावा, 2026 निंजा 500 अब कावासाकी के सिग्नेचर लाइम ग्रीन कलर स्कीम में उपलब्ध है और इसमें पहले जैसा ही डिज़ाइन और हार्डवेयर पैकेज दिया गया है.
निंजा 500 को 2024 में भारत में निंजा 400 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया गया था. हालाँकि इसमें पुराने मॉडल के कई पार्ट्स, जैसे कि स्टील ट्रेलिस फ़्रेम, का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कावासाकी ने इसमें ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पावरफ़ुल इंजन दिया है. इसमें 451 cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 9,000 rpm पर 44.38 bhp की ताकत और 6,000 rpm पर 42.6 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच भी दिया गया है.
सस्पेंशन का काम अब भी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स (120 mm ट्रैवल के साथ) और रियर मोनोशॉक (130 mm व्हील ट्रैवल के साथ) संभालते हैं. ब्रेकिंग सेटअप में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है; इसमें डुअल-पिस्टन कैलिपर के साथ 310 mm का सेमी-फ्लोटिंग फ्रंट डिस्क और डुअल-पिस्टन कैलिपर के साथ 220 mm का रियर डिस्क शामिल है.
नए मॉडल ईयर के लिए भी मोटरसाइकिल के डाइमेंशन वही रखे गए हैं. निंजा 500 में 785 mm सीट की ऊंचाई, 1,375 mm व्हीलबेस, 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 14-लीटर का फ्यूल टैंक और 171 kg कर्ब वेट बरकरार है.
इसकी खासियतों में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला पूरा LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल है, जिससे राइडर्स अपने मोबाइल डिवाइस के ज़रिए गाड़ी की जानकारी देख सकते हैं. इसकी स्टाइलिंग भी जानी-पहचानी है, जिसमें ट्विन LED हेडलैंप, शार्प फेयरिंग लाइन्स और निंजा फ़ैमिली की बड़ी मोटरसाइकिलों से प्रेरित फ्रंट लुक दिया गया है.
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अपकमिंग कार्स
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