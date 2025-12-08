2026 मर्सिडीज-बेंज GLB SUV का वैश्विक बाज़ार में हुई पेश, सिंगल चार्ज पर देगी 631 किमी तक की रेंज

मर्सिडीज-बेंज ने वैश्विक बाज़ारों में दूसरी पीढ़ी की GLB को पेश कर दिया है. नई GLB शुरुआत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वैरिएंट में उपलब्ध होगी, जिसमें GLB विद EQ टेक (GLB EV) दुनिया भर के बाज़ारों में अब बंद हो चुकी EQB की जगह लेगी. आने वाले महीनों में इसका पेट्रोल-डीज़ल (ICE) मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा. EV और ICE वेरिएंट, ज़्यादातर मामलों में एक जैसे ही दिखते हैं, बस ग्रिल डिज़ाइन और पहियों के डिज़ाइन में बदलाव है.

लुक्स की बात करें तो, नई GLB में पहली पीढ़ी की SUV जैसा बॉक्सी और सीधा आकार बरकरार है, हालाँकि दिखने में यह बड़ी है. नई GLB का व्हीलबेस 60 मिमी लंबा है, जो 98 मिमी तक लंबा और 27 मिमी चौड़ा है. ऊँचाई के मामले में, यह पुराने मॉडलों से 14 मिमी कम है, हालाँकि मर्सिडीज़ का दावा है कि कैबिन में हेडरूम में सुधार हुआ है.

आगे की तरफ, नई GLB में CLA से प्रेरित नया फेसिया है जिसमें कनेक्टेड हेडलाइट डिज़ाइन और थोड़ा नीचे की ओर ग्रिल है. GLB EV में ग्रिल खुद एक बंद यूनिट है जिसमें स्टार पैटर्न और बीच में एक बड़े 3-प्वाइंट वाले स्टार के साथ दो हॉरिजॉन्टल लाउवर हैं. पेट्रोल-डीज़ल मॉडल में इसकी जगह एक कार्यात्मक ग्रिल है जिसके बीच में मर्सिडीज़ स्टार लोगो भी है और चारों ओर एक रोशन रोशनी है.

साइड्स की बात करें तो, नई GLB में फेंडर्स पर हल्के फ्लेयर्स, थोड़े चौकोर व्हील आर्च और नए फ्लश-सिटिंग डोर हैंडल दिए गए हैं. पीछे का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है, जबकि बदला हुआ ग्लासहाउस डी-पिलर को भी ज़्यादा उभारदार बनाता है. पीछे की तरफ, नई GLB का सबसे खास स्टाइलिंग एलिमेंट थ्री-पॉइंट-स्टार लाइटिंग एलिमेंट्स से जुड़े टेल लैंप हैं.

कैबिन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मर्सिडीज-बेंज ने कुछ हफ़्ते पहले नई GLB के कैबिन की पहली झलक दिखाई थी. पहले की तरह, नई GLB पाँच और 7 सीटों वाले वेरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, और मर्सिडीज का दावा है कि सभी रो में बैठने की जगह में सुधार हुआ है. कम ऊँचाई के बावजूद, मर्सिडीज का कहना है कि आगे की तरफ़ हेडरूम 35 मिमी तक, दूसरी रो में 68 मिमी तक और तीसरी रो में 10 मिमी तक बढ़ गया है.

जैसा कि पहले बताया गया था, GLB के खरीदारों को नई मर्सिडीज MBUX सुपरस्क्रीन का विकल्प मिलता है जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट व को-ड्राइवर डिस्प्ले के लिए 14-इंच की दो डिस्प्ले शामिल हैं. इस सिस्टम में मर्सिडीज का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक एम्बेडेड AI वॉइस असिस्टेंट और ऑन-बोर्ड नेविगेशन सिस्टम में गूगल मैप्स शामिल हैं. GLB EV के मैप्स गंतव्यों तक पहुँचने के मार्ग को निर्धारित करते समय कई कारकों को ध्यान में रखते हैं, जैसे स्थलाकृति, मार्ग प्रोफ़ाइल, परिवेश का तापमान, गति, हीटिंग और कूलिंग की ज़रूरतें, ट्रैफ़िक और चार्जर की उपलब्धता.

को-पैसेंजर डिस्प्ले अतिरिक्त रूप से थर्ड पार्टी ऐप्स को सपोर्ट करता है, जिससे कई प्लेटफार्मों पर वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलती है.

तकनीक और फीचर्स के मामले में, मर्सिडीज़ का कहना है कि GLB में मानक के रूप में एक पैनोरमिक सनरूफ है, जिसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक फ़ंक्शन की उपलब्धता, जिससे कांच की छत की अपारदर्शिता को एडजेस्ट किया जा सकता है, और ग्लास पैनल के भीतर उभरे हुए 3-प्वाइंट वाले स्टार लोगो के साथ एक रोशनी फ़ंक्शन जैसे विकल्प भी शामिल हैं. अन्य विकल्पों में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला बर्मेस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम शामिल है.

पावरट्रेन की बात करें तो, मर्सिडीज-बेंज ने GLB के लिए इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीज़ल पावरट्रेन विकल्पों की पुष्टि की है. शुरुआत में, नई GLB केवल 250+ और 350 इंजन में इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें 85 kWh की बैटरी होगी और स्पेसिफिकेशन के आधार पर इसकी रेंज 631 किमी तक होगी. 250+ में सिंगल एक्सल ड्राइव है और यह 268 bhp और 335 Nm टॉर्क पैदा करता है, जबकि 350 में डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (4MATIC) है और यह 349 bhp और 515 Nm का अधिकतम ताकत बनाता है. GLB EV में रियर-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है, जबकि 4MATIC वेरिएंट में फ्रंट एक्सल के लिए एक डिस्कनेक्ट फंक्शन है जो बेहतर दक्षता के लिए फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर को अलग करता है. नई CLA की तरह, GLB में 800V आर्किटेक्चर है जो 320 kW DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, हालाँकि मर्सिडीज़ का कहना है कि यह वैकल्पिक अडैप्टर के साथ 400V चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकता है. 22 kW पर अधिकतम AC चार्जिंग स्टैंडर्ड मिलता है.

सस्पेंशन की बात करें तो GLB में आगे की तरफ मैकफर्सन स्ट्रट्स और पीछे की तरफ मल्टीलिंक सेट-अप है, जिसमें 20-इंच के अलॉय के साथ चुनिंदा वेरिएंट में अडेप्टिव डैम्पर्स दिए गए हैं.

पेट्रोल-डीज़ल के मामले में, मर्सिडीज-बेंज ने पुष्टि की है कि GLB में 48V माइल्ड हाइब्रिड तकनीक होगी और इसमें CLA में इस्तेमाल किया गया नया 1.5-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी होगा. मर्सिडीज का दावा है कि 48V सिस्टम सीमित इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को सपोर्ट करेगा और 8-स्पीड DCT गियरबॉक्स में लगी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1.3 kWh की बैटरी के साथ मिलकर काम करेगा। GLB ICE की पूरी जानकारी बाद में जारी की जाएगी.