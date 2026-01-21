2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 हुई पेश, भारत में इसी साल होगी लॉन्च

ट्रायम्फ ने 2026 के लिए अपने 660 सीसी मिडिलवेट प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, और ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 के पूरी तरह से अपडेटेड वर्जन पेश किए गए हैं. यह ट्विन-सिलेंडर तिकड़ी के लिए अब तक का सबसे बड़े बदलाव है, जिसमें इंजन, चेसिस, स्टाइलिंग और ऑनबोर्ड तकनीक में महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर मिल रही रु.13,300 की कीमत वाली एक्सेसरीज़ मुफ्त

सबसे बड़ा बदलाव 660cc इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन में किया गया बड़ा बदलाव है. अब इसकी पावर 11,250rpm पर 93.7bhp और टॉर्क 8,250rpm पर 68Nm है, जिससे दोनों मॉडल डेटोना 660 के बराबर हो गए हैं. पावर में 13.8bhp की अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है, पीक पावर 1,000rpm बाद और टॉर्क 2,000rpm ऊपर मिलता है. स्पोर्टी ट्यूनिंग के बावजूद, ट्रायम्फ का कहना है कि पीक टॉर्क का लगभग 80% सिर्फ 3,000rpm से ही उपलब्ध हो जाता है, जो वास्तविक दुनिया में इसकी उपयोगिता को और भी बेहतर बनाता है.

सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट यह है कि पहले के सिंगल यूनिट सिस्टम की जगह अब तीन अलग-अलग 44 मिमी थ्रॉटल बॉडी लगाई गई हैं। इसके साथ सामने की ओर लगा बड़ा एयरबॉक्स दिया गया है. इंजन में अपडेटेड सिलेंडर हेड, बड़े एग्जॉस्ट वाल्व, ज्यादा लिफ्ट वाला कैम प्रोफाइल और 12,650 आरपीएम का रेडलाइन है, जो पहले से 20% ज्यादा है. बेहतर परफॉर्मेंस को संभालने के लिए कूलिंग सिस्टम भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें बड़ा और नई पोजिशन में लगाया गया रेडिएटर और फैन शामिल है.



2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660

2026 के लिए, ट्राइडेंट 660 ने अपडेटेड बॉडीवर्क के साथ अपने रोडस्टर स्टाइल को और भी निखारा है. एक चौड़ा, अधिक आकर्षक फ्यूल टैंक जिसमें घुटनों के लिए गहरे कटआउट हैं, संशोधित सीटें और एक नया हेडलाइट डिज़ाइन बाइक को अधिक ठोस रूप देते हैं और साथ ही राइडर के आराम को भी बढ़ाते हैं.

साइकिल के पार्ट्स में शोवा 41 मिमी यूएसडी फ्रंट फोर्क और प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टमेंट की सुविधा वाला नया शोवा रियर शॉक शामिल है. ब्रेकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें ट्विन 310 मिमी फ्रंट डिस्क और निसिन कैलिपर्स हैं, जबकि मिशेलिन रोड 5 टायर स्टैंडर्ड के रूप में मौजूद हैं. मोटरसाइकिल का वजन 195 किलोग्राम है और इसकी सीट की ऊंचाई 810 मिमी है, जो राइडर के लिए आरामदायक है.

इलेक्ट्रॉनिक रूप से यह मोटरसाइकिल अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिसमें राइड-बाय-वायर तकनीक स्पोर्ट, रोड और रेन मोड को सक्षम बनाती है, कॉर्नरिंग एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए छह-एक्सिस आईएमयू, मानक के रूप में क्रूज कंट्रोल, ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक टीएफटी-एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं.

2026 ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660

टाइगर स्पोर्ट 660 में वही परफॉर्मेंस अपग्रेड मिलते हैं, लेकिन यह स्पोर्ट-टूरिंग की अपनी खासियत पर ज़्यादा ज़ोर देती है. 18.6 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक ज़्यादा रेंज देता है, जबकि बदला हुआ बॉडीवर्क और रेडिएटर कवर मौसम से बेहतर सुरक्षा देते हैं. एडजस्टेबल विंडस्क्रीन अब लंबी यात्राओं पर ज़्यादा आराम के लिए एडजस्टमेंट की ज़्यादा रेंज देती है.

दोनों सिरों पर सस्पेंशन ट्रैवल 150 मिमी बरकरार है, जिसमें शोवा यूएसडी फोर्क और रिमोट प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला रियर मोनोशॉक है, जो लगेज या पिलियन को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है. अतिरिक्त टूरिंग हार्डवेयर के बावजूद, ट्रायम्फ का दावा है कि इसका वेट 211 किलोग्राम है.

ट्राइडेंट की तरह, टाइगर स्पोर्ट 660 भी अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिसमें राइड मोड, आईएमयू-आधारित कॉर्नरिंग एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और फुल एलईडी लाइटिंग जैसी सुविधाएं मानक के रूप में दी गई हैं.

दोनों मॉडल 2026 के लिए नए रंग विकल्पों में उपलब्ध होंगे, जबकि भारत में इनकी लॉन्चिंग इस साल के अंत में होने की उम्मीद है.