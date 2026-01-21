2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 हुई पेश, भारत में इसी साल होगी लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारास्कोडा New Kushaq 2026महिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 हुई पेश, भारत में इसी साल होगी लॉन्च

डेटोना 660 में दिए गए सेटअप के आधार पर, ट्राइडेंट और टाइगर स्पोर्ट को उनके लॉन्च के बाद से यह सबसे व्यापक अपडेट मिला है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 21, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 660cc इनलाइन-ट्रिपल इंजन अब 93.7bhp और 68Nm (13.8hp की वृद्धि) पैदा करता है
  • बड़ा एयरबॉक्स, बदला हुा सिलेंडर हेड, बड़े एग्जॉस्ट वाल्व और नया कैम प्रोफाइल मिलती है
  • सिंगल थ्रॉटल बॉडी के स्थान पर तीन 44mm थ्रॉटल बॉडी लगाई गई हैं

ट्रायम्फ ने 2026 के लिए अपने 660 सीसी मिडिलवेट प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, और ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 के पूरी तरह से अपडेटेड वर्जन पेश किए गए हैं. यह ट्विन-सिलेंडर तिकड़ी के लिए अब तक का सबसे बड़े बदलाव है, जिसमें इंजन, चेसिस, स्टाइलिंग और ऑनबोर्ड तकनीक में महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर मिल रही रु.13,300 की कीमत वाली एक्सेसरीज़ मुफ्त

 

सबसे बड़ा बदलाव 660cc इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन में किया गया बड़ा बदलाव है. अब इसकी पावर 11,250rpm पर 93.7bhp और टॉर्क 8,250rpm पर 68Nm है, जिससे दोनों मॉडल डेटोना 660 के बराबर हो गए हैं. पावर में 13.8bhp की अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है, पीक पावर 1,000rpm बाद और टॉर्क 2,000rpm ऊपर मिलता है. स्पोर्टी ट्यूनिंग के बावजूद, ट्रायम्फ का कहना है कि पीक टॉर्क का लगभग 80% सिर्फ 3,000rpm से ही उपलब्ध हो जाता है, जो वास्तविक दुनिया में इसकी उपयोगिता को और भी बेहतर बनाता है.

Triumph Trident and Tiger Sport 2026 unveiled carandbike edited 4

सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट यह है कि पहले के सिंगल यूनिट सिस्टम की जगह अब तीन अलग-अलग 44 मिमी थ्रॉटल बॉडी लगाई गई हैं। इसके साथ सामने की ओर लगा बड़ा एयरबॉक्स दिया गया है. इंजन में अपडेटेड सिलेंडर हेड, बड़े एग्जॉस्ट वाल्व, ज्यादा लिफ्ट वाला कैम प्रोफाइल और 12,650 आरपीएम का रेडलाइन है, जो पहले से 20% ज्यादा है. बेहतर परफॉर्मेंस को संभालने के लिए कूलिंग सिस्टम भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें बड़ा और नई पोजिशन में लगाया गया रेडिएटर और फैन शामिल है.

Triumph Trident and Tiger Sport 2026 unveiled carandbike edited 2


2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660

2026 के लिए, ट्राइडेंट 660 ने अपडेटेड बॉडीवर्क के साथ अपने रोडस्टर स्टाइल को और भी निखारा है. एक चौड़ा, अधिक आकर्षक फ्यूल टैंक जिसमें घुटनों के लिए गहरे कटआउट हैं, संशोधित सीटें और एक नया हेडलाइट डिज़ाइन बाइक को अधिक ठोस रूप देते हैं और साथ ही राइडर के आराम को भी बढ़ाते हैं.

 

साइकिल के पार्ट्स में शोवा 41 मिमी यूएसडी फ्रंट फोर्क और प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टमेंट की सुविधा वाला नया शोवा रियर शॉक शामिल है. ब्रेकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें ट्विन 310 मिमी फ्रंट डिस्क और निसिन कैलिपर्स हैं, जबकि मिशेलिन रोड 5 टायर स्टैंडर्ड के रूप में मौजूद हैं. मोटरसाइकिल का वजन 195 किलोग्राम है और इसकी सीट की ऊंचाई 810 मिमी है, जो राइडर के लिए आरामदायक है.

Triumph Trident and Tiger Sport 2026 unveiled carandbike edited 3

इलेक्ट्रॉनिक रूप से यह मोटरसाइकिल अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिसमें राइड-बाय-वायर तकनीक स्पोर्ट, रोड और रेन मोड को सक्षम बनाती है, कॉर्नरिंग एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए छह-एक्सिस आईएमयू, मानक के रूप में क्रूज कंट्रोल, ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक टीएफटी-एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं.

Triumph Trident and Tiger Sport 2026 unveiled carandbike edited 5

2026 ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660

टाइगर स्पोर्ट 660 में वही परफॉर्मेंस अपग्रेड मिलते हैं, लेकिन यह स्पोर्ट-टूरिंग की अपनी खासियत पर ज़्यादा ज़ोर देती है. 18.6 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक ज़्यादा रेंज देता है, जबकि बदला हुआ बॉडीवर्क और रेडिएटर कवर मौसम से बेहतर सुरक्षा देते हैं. एडजस्टेबल विंडस्क्रीन अब लंबी यात्राओं पर ज़्यादा आराम के लिए एडजस्टमेंट की ज़्यादा रेंज देती है.

 

दोनों सिरों पर सस्पेंशन ट्रैवल 150 मिमी बरकरार है, जिसमें शोवा यूएसडी फोर्क और रिमोट प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला रियर मोनोशॉक है, जो लगेज या पिलियन को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है. अतिरिक्त टूरिंग हार्डवेयर के बावजूद, ट्रायम्फ का दावा है कि इसका वेट 211 किलोग्राम है.

Triumph Trident and Tiger Sport 2026 unveiled carandbike edited 8

ट्राइडेंट की तरह, टाइगर स्पोर्ट 660 भी अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिसमें राइड मोड, आईएमयू-आधारित कॉर्नरिंग एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और फुल एलईडी लाइटिंग जैसी सुविधाएं मानक के रूप में दी गई हैं.

 

दोनों मॉडल 2026 के लिए नए रंग विकल्पों में उपलब्ध होंगे, जबकि भारत में इनकी लॉन्चिंग इस साल के अंत में होने की उम्मीद है.

# Triumph# Triumph Trident 660# Triumph Tiger Sport 660# Tiger Sport 660# Trident 660# 2026 Triumph Trident 800# 2026 Triumph Tiger Sport 660# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    LXI | 51,860 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.42 लाख
    ₹ 7,652/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई आए20 [2008-2014],
    2022 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 20,021 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.69 लाख
    ₹ 17,220/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना,
    2024 ह्युंडई वरना
    1.4 VTVT E | 27,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.4 लाख
    ₹ 27,772/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2013 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 54,414 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 46,642 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.23 लाख
    ₹ 9,469/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 19,466 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.52 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई सैंट्रो,
    2022 ह्युंडई सैंट्रो
    DX | 63,245 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.53 लाख
    ₹ 10,141/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा अमेज़,
    2015 होंडा अमेज़
    S | 73,103 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    ₹ 6,694/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स,
    2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
    1.0 Delta Plus | 46,577 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.92 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 स्कोडा रैपिड,
    2017 स्कोडा रैपिड
    1.6 MPI Style BS IV | 54,818 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.1 लाख
    ₹ 11,422/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह बदलाव केवल पल्सर 125 कार्बन फाइबर सीरीज तक ही सीमित हैं.
    बजाज पल्सर 125 एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर्स के साथ हुई अपडेट, कीमतें रु.89,910 से शुरू
  • अपडेटेड गोअन क्लासिक में एक फास्ट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.
    बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच
  • सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिकने वाले सभी दोपहिया वाहनों के साथ 1 जनवरी 2026 से BIS प्रमाणित दो हेलमेट अनिवार्य हुए.
    नए टू-व्हीलर की खरीद पर डीलरशिप से ग्राहकों को अनिवार्य तौर पर मिलेंगे BIS सर्टिफाइड 2 हेलमेट
  • मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च होने की पुष्टि की गई, सुजुकी का भारत के लिए पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आखिरकार ऑटो एक्सपो 2025 में अपने वैश्विक पदार्पण के लगभग एक साल बाद आ गया है,
    सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा
  • 2025 में एथर 450X खरीदने वाले 44,000 से अधिक ग्राहक ओवर-द-एयर अपडेट के लिए पात्र होंगे, जिसमें 'इन्फिनिट क्रूज़' की सुविधा शुरू की जाएगी.
    एथर 450X में क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा: 2025 के सभी मॉडल्स को OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल
  • यह बदलाव केवल पल्सर 125 कार्बन फाइबर सीरीज तक ही सीमित हैं.
    बजाज पल्सर 125 एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर्स के साथ हुई अपडेट, कीमतें रु.89,910 से शुरू
  • अपडेटेड गोअन क्लासिक में एक फास्ट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.
    बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच
  • सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिकने वाले सभी दोपहिया वाहनों के साथ 1 जनवरी 2026 से BIS प्रमाणित दो हेलमेट अनिवार्य हुए.
    नए टू-व्हीलर की खरीद पर डीलरशिप से ग्राहकों को अनिवार्य तौर पर मिलेंगे BIS सर्टिफाइड 2 हेलमेट
  • मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च होने की पुष्टि की गई, सुजुकी का भारत के लिए पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आखिरकार ऑटो एक्सपो 2025 में अपने वैश्विक पदार्पण के लगभग एक साल बाद आ गया है,
    सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा
  • 2025 में एथर 450X खरीदने वाले 44,000 से अधिक ग्राहक ओवर-द-एयर अपडेट के लिए पात्र होंगे, जिसमें 'इन्फिनिट क्रूज़' की सुविधा शुरू की जाएगी.
    एथर 450X में क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा: 2025 के सभी मॉडल्स को OTA अपडेट के ज़रिए मिलेगा इन्फिनिट क्रूज़ कंट्रोल
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 हुई पेश, भारत में इसी साल होगी लॉन्च