ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर मिल रही रु.13,300 की कीमत वाली एक्सेसरीज़ मुफ्त
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 3, 2025
हाइलाइट्स
- स्क्रैम्बलर 400 X के साथ मुफ़्त एक्सेसरीज़ उपलब्ध हैं
- इंजन बार, मडगार्ड किट, टैंक पैड और अन्य फीचर्स शामिल हैं
- यह ऑफ़र केवल दिसंबर 2025 तक मान्य है
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंडिया ने स्क्रैम्बलर 400X के लिए साल के अंत में एक ऑफर की घोषणा की है, जिसके तहत संभावित खरीदारों को रु.13,300 मूल्य की मुफ्त एक्सेसरीज़ दी जाएँगी. यह ऑफर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच की गई खरीदारी पर लागू है और नए ग्राहकों तक सीमित है. स्क्रैम्बलर 400X के मौजूदा मालिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
एक्सेसरीज बंडल में लोअर इंजन बार, एक मडगार्ड किट, एक छोटी फ्लाईस्क्रीन, एक टैंक पैड, एक लगेज रैक किट और एक आधिकारिक ट्रायम्फ मोटरसाइकिल टी-शर्ट शामिल है. इन सभी ऐड-ऑन की कुल कीमत रु.13,300 है और यह विंडो के दौरान स्क्रैम्बलर 400 X चुनने वाले ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त कीमत के उपलब्ध कराया जाएगा. इस मोटरसाइकिल की कीमत रु.2.68 लाख (एक्स-शोरूम) है, जिसमें एक्सेसरी पैकेज महीने के अंत तक शामिल है.
यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ बोनविले और स्क्रैम्बलर रेंज 2026 के लिए किये गए बदलाव, जानिए क्या है खास
ब्रांड की एंट्री-लेवल स्क्रैम्बलर के रूप में प्रस्तुत, स्क्रैम्बलर 400 X को सड़क पर चलने के साथ-साथ हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए भी डिज़ाइन किया गया है. इस बाइक में 398 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,000 आरपीएम पर 39.5 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 37.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.
मोटरसाइकिल में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील लगा है, दोनों ही ब्लॉक-पैटर्न टायरों से लैस हैं. इसके मुख्य फीचर्स में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्विचेबल डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, फुल-एलईडी लाइटिंग और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं.
