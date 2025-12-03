पत्रिकायूज़्ड कार्स
ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर मिल रही रु.13,300 की कीमत वाली एक्सेसरीज़ मुफ्त

यह स्कीम 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगी और केवल नए खरीदारों के लिए उपलब्ध है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 3, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • स्क्रैम्बलर 400 X के साथ मुफ़्त एक्सेसरीज़ उपलब्ध हैं
  • इंजन बार, मडगार्ड किट, टैंक पैड और अन्य फीचर्स शामिल हैं
  • यह ऑफ़र केवल दिसंबर 2025 तक मान्य है

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंडिया ने स्क्रैम्बलर 400X के लिए साल के अंत में एक ऑफर की घोषणा की है, जिसके तहत संभावित खरीदारों को रु.13,300 मूल्य की मुफ्त एक्सेसरीज़ दी जाएँगी. यह ऑफर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 के बीच की गई खरीदारी पर लागू है और नए ग्राहकों तक सीमित है. स्क्रैम्बलर 400X के मौजूदा मालिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

undefined

एक्सेसरीज बंडल में लोअर इंजन बार, एक मडगार्ड किट, एक छोटी फ्लाईस्क्रीन, एक टैंक पैड, एक लगेज रैक किट और एक आधिकारिक ट्रायम्फ मोटरसाइकिल टी-शर्ट शामिल है. इन सभी ऐड-ऑन की कुल कीमत रु.13,300 है और यह विंडो के दौरान स्क्रैम्बलर 400 X चुनने वाले ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त कीमत के उपलब्ध कराया जाएगा. इस मोटरसाइकिल की कीमत रु.2.68 लाख (एक्स-शोरूम) है, जिसमें एक्सेसरी पैकेज महीने के अंत तक शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ बोनविले और स्क्रैम्बलर रेंज 2026 के लिए किये गए बदलाव, जानिए क्या है खास

 

ब्रांड की एंट्री-लेवल स्क्रैम्बलर के रूप में प्रस्तुत, स्क्रैम्बलर 400 X को सड़क पर चलने के साथ-साथ हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए भी डिज़ाइन किया गया है. इस बाइक में 398 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,000 आरपीएम पर 39.5 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 37.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

Triumph Scrambler 400 18

मोटरसाइकिल में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील लगा है, दोनों ही ब्लॉक-पैटर्न टायरों से लैस हैं. इसके मुख्य फीचर्स में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्विचेबल डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, फुल-एलईडी लाइटिंग और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • X440T में बदला हुआ रियर-एंड है और इसका लुक X440 मोटरसाइकिल जैसा ही है.
    नई हार्ली डेविडसन X440T लॉन्च से पहले आई सामने
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बोमन आर. ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में येजदी ट्रेडमार्क को बहाल कर दिया है, और फैसला सुनाया है कि आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड ने ट्रेडमार्क "येजदी" का उपयोग "त्याग" कर दिया था.
    बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता
  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी2, डुकाटी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर है, जिसका सूखा वजन मात्र 175 किलोग्राम है.
    2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख
