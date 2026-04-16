2026 यामाहा फैसिनो के पिछले हिस्से को किया गया अपडेट, कीमत रु.76,500 से शुरू

यामाहा फैसिनो 125 को 2026 के लिए अपडेट किया गया है, जिसकी कीमत अब रु.76,500 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. स्कूटर को आखिरी बार अगस्त 2025 में माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम में बदलाव के साथ अपडेट किया गया था, और नये बदलाव मुख्य रूप से बाहरी दिखावट से संबंधित है, जिसमें सबसे प्रमुख बदलाव टेल सेक्शन में देखे जा सकते हैं.

फैसिनो तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है – ड्रम, डिस्क और टॉप-एंड एस – और वेरिएंट के आधार पर कीमतों में मामूली रु.900 तक की बढ़ोतरी हुई है. ड्रम वेरिएंट की कीमत अब रु.75,600, डिस्क वेरिएंट की कीमत रु.88,000 और एस वेरिएंट की कीमत रु.95,200 है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.

अब बात करते हैं पिछले हिस्से में हुए नए बदलावों की. यामाहा ने टेल सेक्शन में बदलाव किया है और अब टेल लैंप टर्न इंडिकेटर्स से अलग एक यूनिट है, जो पहले के इंटीग्रेटेड हाउसिंग की जगह लेता है. इस बदलाव से कुल लंबाई भी कम हो गई है, जो पहले के 1,920 मिमी के मुकाबले अब 1,780 मिमी है. इसके अलावा, पूरे डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

फीचर्स की बात करें तो, स्कूटर में पहले से पेश किया गया कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बरकरार है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करता है. टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ, 21 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज और यामाहा का हाइब्रिड सेटअप जिसमें स्मार्ट मोटर जेनरेटर (एसएमजी) के साथ-साथ साइलेंट स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम और आंसर बैक फंक्शन शामिल हैं, बाकी सभी फीचर्स भी पहले जैसे ही हैं.

फैसिनो में वही 125 सीसी एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 8 बीएचपी पावर और 10.3 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और इसे सीवीटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. एसएमजी सिस्टम शुरुआती एक्सेलरेशन के दौरान हल्की इलेक्ट्रिक असिस्टेंस देता है.