नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख

वॉल्वो EX30 पर यह त्योहारी मूल्य 19 अक्टूबर, 2025 तक की बुकिंग के लिए मान्य है. उसके बाद, इसकी कीमत ₹41 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 23, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक SUV भारत में आधिकारिक तौर पर रु.39.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है. यह विशेष कीमत केवल त्योहारी सीज़न के लिए है और 19 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों के लिए मान्य होगी. इसके बाद, EX30 की कीमत बढ़कर रु.41 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाएगी, जो भी सीमित अवधि के लिए लागू होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले हफ़्ते में शुरू होने वाली है.

     

    यह भी पढ़ें: वॉल्वो XC60 फेसलिफ्ट भारत में रु.71.90 लाख में हुई लॉन्च

    2025 Volvo EX 30 m50

    वॉल्वो कार इंडिया के एमडी, श्री ज्योति मल्होत्रा ​​ने कहा, "हमें भारतीय बाज़ार में वॉल्वो EX30 को इतनी आकर्षक कीमत पर पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जिसमें पहले से बुकिंग कराने वालों के लिए विशेष लाभ भी शामिल हैं." उन्होंने आगे कहा, "हमारा मानना ​​है कि यह मॉडल लक्ज़री इलेक्ट्रिक वाहनों को नए आविष्कारकों और उपलब्धि हासिल करने वालों के एक नए वर्ग के लिए आकर्षक बनाने में अहम भूमिका निभाएग., जो ताकत, डिज़ाइन और टिकाऊ लग्ज़री की कद्र करते हैं. अपने प्रभावशाली प्रदर्शन, लंबी रेंज, बेहतरीन लुक और परेशानी मुक्त स्वामित्व पैकेज की सुविधा के साथ, EX30 हमारे समझदार ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनुभव को नई परिभाषा देने के लिए तैयार है."

    2025 Volvo EX 30 m54

    EX30, कंपनी के भारतीय लाइन-अप में एंट्री-लेवल वॉल्वो कार होगी, जो EX40 से नीचे स्थित होगी, जिसे पहले XC40 रिचार्जर के नाम से जाना जाता था. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी सिंगल मोटर सेटअप के साथ आती है, जिसमें 69 kWh की लिथियम-आयन बैटरी लगी है, जो इलेक्ट्रिक मोटर को 268 bhp और 343 Nm का पीक टॉर्क पैदा करने की शक्ति देती है. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की रेंज 480 किमी बताई गई है और यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.3 सेकंड में पकड़ सकती है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित टॉप स्पीड 180 किमी/घंटा है.

    2025 Volvo EX 30 m2

    दिखने में, इस एसयूवी में स्कैंडिनेवियाई डिज़ाइन, बारीक रेखाएँ और बोल्ड लेकिन शार्प लाइटिंग, जो पूरी तरह से LED हैं, के साथ सिग्नेचर वॉल्वो लुक है. इस एसयूवी में समर टायर्स के साथ 19-इंच के 5-स्पोक एयरो व्हील्स का एक सेट भी है. कार निर्माता का यह भी दावा है कि EX30 में अब तक की किसी भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वॉल्वो की तुलना में सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट है. क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके कैबिन को डेनिम, PET बोतलों, एल्युमीनियम और PVC पाइप जैसी रिसाइकल्ड मटेरियल से डिज़ाइन किया गया है.

    2025 Volvo EX 30 m61

    सब कुछ टचस्क्रीन, स्टीयरिंग व्हील या आर्मरेस्ट में है. स्क्रीन की बात करें तो, अब तक की सबसे छोटी वॉल्वो में 12.3 इंच की सबसे बड़ी स्क्रीन है, जो वर्टिकली स्टैक्ड है और इसमें गूगल बिल्ट-इन है. वॉल्वो ने EX30 में खास बात यह की है कि ड्राइवर के सामने कोई क्लस्टर नहीं है, और पारंपरिक क्लस्टर डिटेल्स टचस्क्रीन के ऊपरी हिस्से में रखी गई हैं. यह डिजिटल की प्लस और NFC स्मार्ट कार्ड की को भी सपोर्ट करती है.

    2025 Volvo EX 30 m59

    कार के सुरक्षा पैकेज में सेफ स्पेस टेक्नोलॉजी, पोस्ट इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैदल यात्री और साइकिल चालक पहचान के साथ ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, SIPS एयरबैग, लेन कीपिंग एड, BLIS और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं. इसमें 360° कैमरा के साथ पार्क पायलट असिस्ट, ऑटोब्रेक के साथ रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट, ऑनकमिंग लेन मिटिगेशन, इंटरसेक्शन ऑटोब्रेक और संबंधित ब्रेकिंग एड्स भी शामिल हैं.

    रिलेटेड आर्टिकल्स

    • नई कोडियाक में पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट, 12.9 इंच टचस्क्रीन और कैंटन ऑडियो सिस्टम की कमी खल रही है.
      स्कोडा कोडियाक लाउंज रु.39.99 लाख में हुई लॉन्च, नए एंट्री वैरिएंट में मिलेंगी केवल 5 सीटें
    • रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
      टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू
    • ह्यून्दे पिछले एक साल से भारत में नई वेन्यू की बड़े स्तर पर टैस्टिंग कर रही है, और यह मॉडल अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा.
      अक्टूबर में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
    • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
      जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
    • अपने सीईओ इन्वेस्टर डे 2025 में, कोरियाई कार निर्माता ने भारत के लिए निर्मित ए+ सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी की योजना का खुलासा किया, जो 2027 में लॉन्च होगी.
      ह्यून्दे भारत में लॉन्च करेगा छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2027 में होगी लॉन्च
