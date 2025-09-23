नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित सितंबर 23, 2025
हाइलाइट्स
वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक SUV भारत में आधिकारिक तौर पर रु.39.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है. यह विशेष कीमत केवल त्योहारी सीज़न के लिए है और 19 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों के लिए मान्य होगी. इसके बाद, EX30 की कीमत बढ़कर रु.41 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाएगी, जो भी सीमित अवधि के लिए लागू होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले हफ़्ते में शुरू होने वाली है.
वॉल्वो कार इंडिया के एमडी, श्री ज्योति मल्होत्रा ने कहा, "हमें भारतीय बाज़ार में वॉल्वो EX30 को इतनी आकर्षक कीमत पर पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जिसमें पहले से बुकिंग कराने वालों के लिए विशेष लाभ भी शामिल हैं." उन्होंने आगे कहा, "हमारा मानना है कि यह मॉडल लक्ज़री इलेक्ट्रिक वाहनों को नए आविष्कारकों और उपलब्धि हासिल करने वालों के एक नए वर्ग के लिए आकर्षक बनाने में अहम भूमिका निभाएग., जो ताकत, डिज़ाइन और टिकाऊ लग्ज़री की कद्र करते हैं. अपने प्रभावशाली प्रदर्शन, लंबी रेंज, बेहतरीन लुक और परेशानी मुक्त स्वामित्व पैकेज की सुविधा के साथ, EX30 हमारे समझदार ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनुभव को नई परिभाषा देने के लिए तैयार है."
EX30, कंपनी के भारतीय लाइन-अप में एंट्री-लेवल वॉल्वो कार होगी, जो EX40 से नीचे स्थित होगी, जिसे पहले XC40 रिचार्जर के नाम से जाना जाता था. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी सिंगल मोटर सेटअप के साथ आती है, जिसमें 69 kWh की लिथियम-आयन बैटरी लगी है, जो इलेक्ट्रिक मोटर को 268 bhp और 343 Nm का पीक टॉर्क पैदा करने की शक्ति देती है. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की रेंज 480 किमी बताई गई है और यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.3 सेकंड में पकड़ सकती है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित टॉप स्पीड 180 किमी/घंटा है.
दिखने में, इस एसयूवी में स्कैंडिनेवियाई डिज़ाइन, बारीक रेखाएँ और बोल्ड लेकिन शार्प लाइटिंग, जो पूरी तरह से LED हैं, के साथ सिग्नेचर वॉल्वो लुक है. इस एसयूवी में समर टायर्स के साथ 19-इंच के 5-स्पोक एयरो व्हील्स का एक सेट भी है. कार निर्माता का यह भी दावा है कि EX30 में अब तक की किसी भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वॉल्वो की तुलना में सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट है. क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके कैबिन को डेनिम, PET बोतलों, एल्युमीनियम और PVC पाइप जैसी रिसाइकल्ड मटेरियल से डिज़ाइन किया गया है.
सब कुछ टचस्क्रीन, स्टीयरिंग व्हील या आर्मरेस्ट में है. स्क्रीन की बात करें तो, अब तक की सबसे छोटी वॉल्वो में 12.3 इंच की सबसे बड़ी स्क्रीन है, जो वर्टिकली स्टैक्ड है और इसमें गूगल बिल्ट-इन है. वॉल्वो ने EX30 में खास बात यह की है कि ड्राइवर के सामने कोई क्लस्टर नहीं है, और पारंपरिक क्लस्टर डिटेल्स टचस्क्रीन के ऊपरी हिस्से में रखी गई हैं. यह डिजिटल की प्लस और NFC स्मार्ट कार्ड की को भी सपोर्ट करती है.
कार के सुरक्षा पैकेज में सेफ स्पेस टेक्नोलॉजी, पोस्ट इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैदल यात्री और साइकिल चालक पहचान के साथ ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, SIPS एयरबैग, लेन कीपिंग एड, BLIS और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं. इसमें 360° कैमरा के साथ पार्क पायलट असिस्ट, ऑटोब्रेक के साथ रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट, ऑनकमिंग लेन मिटिगेशन, इंटरसेक्शन ऑटोब्रेक और संबंधित ब्रेकिंग एड्स भी शामिल हैं.
लेटेस्ट Reviews
