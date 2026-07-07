ARAI की स्टडी में पता चला है कि E20 पेट्रोल से E10 गाड़ियों की रबर सील हो सकती है खराब: रिपोर्ट
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 7, 2026
हाइलाइट्स
- E20 फ़्यूल, E10 गाड़ियों के फ़्यूल सिस्टम के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुँचा सकता है
- स्टडी के अनुसार, 4-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों (OEMs) ने इंजन की ड्यूरेबिलिटी (टिकाऊपन) को 800 घंटे तक टेस्ट किया है
- 2-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों (OEMs) ने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान कोई समस्या नहीं बताई है
ARAI की एक स्टडी में पाया गया है कि E10 फ्यूल पर चलने के लिए सर्टिफाइड गाड़ियों में E20 पेट्रोल इंजन के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है. 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ARAI की स्टडी - जिसने पूरे देश में E20 लागू करने की सिफारिश की थी - में कहा गया है कि E10 के अनुकूल गाड़ियों में होज़, गैस्केट, सील और O-रिंग जैसे रबर पार्ट्स को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है. यह स्टडी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, स्टडी में E10 इंजन पर E20 फ्यूल के असर को समझने के लिए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किए गए और पाया गया कि उनका परफॉर्मेंस ठीक-ठाक था. हालांकि, स्टडी में BS6-कम्प्लायंट टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ 265 घंटे की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग के बाद एक समस्या देखी गई.
इंजन की ड्यूरेबिलिटी (टिकाऊपन) की स्टडी दो अज्ञात OEMs ने की थी. पहली कंपनी ने 400 घंटे की टेस्टिंग के बाद इंजन में कोई समस्या नहीं पाई, जबकि दूसरी कंपनी ने 800 घंटे से कुछ ज़्यादा टेस्टिंग के बाद एग्जॉस्ट वॉल्व में थर्मोमैकेनिकल खराबी की रिपोर्ट दी. हालांकि, TOI की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कंपोनेंट में खराबी की वजह दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं और इंजन की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग आम तौर पर 2,000 घंटों तक होती है.
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खबरों के मुताबिक, तीन टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों (OEMs) ने E10-कम्पैटिबल गाड़ियों पर टेस्ट किए, जिनमें गाड़ी के मेटल पार्ट्स या खुद गाड़ी पर कोई बुरा असर नहीं दिखा और एमिशन भी तय सीमा के अंदर ही रहा.
ARAI की रिपोर्ट में E10 की तुलना में गाड़ियों में ईंधन की खपत में 2 से 6% की बढ़ोतरी का भी ज़िक्र किया गया है.
Car&bike ने इस स्टडी और उसके नतीजों पर SIAM से प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन संस्था ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
E20-कम्प्लायंट फ्यूल (ईंधन) को लेकर समय-समय पर खबरें आती रही हैं, क्योंकि लोगों ने उन गाड़ियों में इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं जो इसके लिए नहीं बनी हैं. साथ ही, कार बनाने वाली कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों की ऐसी खबरें भी सामने आईं जिनमें पहले कहा गया था कि ऐसी गाड़ियों में इस फ्यूल का इस्तेमाल करने से वारंटी और इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान बदल लिए. हाल के हफ़्तों में, सरकार और कई OEMs (गाड़ी बनाने वाली कंपनियाँ) पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल के इस्तेमाल का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं. उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि E10 गाड़ियों में भी इस फ्यूल का इस्तेमाल बिना किसी बुरे असर के सुरक्षित रूप से किया जा सकता है.
E10-कम्पैटिबल गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल पर बात करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया के कॉर्पोरेट अफेयर्स सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारे पास सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हैं जो यह पक्का करते हैं कि अगर 2023 से पहले बनी और बेची गई गाड़ियों में E20 फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, तो टूट-फूट, जंग लगने या गाड़ी की उम्र या E20 फ्यूल के संपर्क में आने वाले पार्ट्स को नुकसान पहुंचने जैसी कोई समस्या नहीं होगी. एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर, हमने 2023 से पहले प्रचलित E10 गाड़ियों को E20 फ्यूल पर सभी पैमानों के लिए टेस्ट किया है, और हमें चिंता की कोई बात नहीं मिली है.
एक अलग बयान में, टोयोटा इंडिया के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट अफेयर्स और गवर्नेंस) विक्रम गुलाटी ने कहा, "E20 वह स्टैंडर्ड फ्यूल है जो उपलब्ध होगा, और यह पुरानी और नई दोनों तरह की गाड़ियों के लिए सही है. 1 अप्रैल 2023 के बाद बेची गई सभी गाड़ियां E20 के हिसाब से पूरी तरह तैयार हैं. लोगों को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि 2021 में, E20 अपनाने से पहले, देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल टेस्टिंग एजेंसी ARAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने एक बहुत ही डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की थी. इससे यह साफ हो गया है कि पुरानी कारों और दो-पहिया वाहनों को इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा. नुकसान न के बराबर है."
हाल की खबरों में नीति आयोग की 2021 की एक रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया गया है, जिसमें SIAM ने कहा है कि E20 के साथ-साथ E10 पेट्रोल भी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि 2023 से पहले की वे लाखों गाड़ियाँ चल सकें जो अभी भी भारतीय सड़कों पर दौड़ रही हैं. रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा था कि E10 पेट्रोल को बंद करने और पेट्रोल में सिर्फ़ ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण देने से आने वाले सालों में बड़ी संख्या में गाड़ियाँ इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाएँगी. साथ ही, इसमें पुरानी गाड़ियों को ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण के अनुकूल बनाने में आने वाली चुनौतियों पर भी ज़ोर दिया गया था.
पिछले एक साल में E20 पेट्रोल से जुड़ी कानूनी कार्यवाही भी हुई है. इनमें सुप्रीम कोर्ट में दायर एक PIL (जिसे बाद में खारिज कर दिया गया) और हाल ही में भारत पेट्रोलियम और इथेनॉल सप्लायर के बीच हुई अदालती कार्यवाही शामिल है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कथित तौर पर E20 को सरकार का एक प्रयोग बताया था.
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