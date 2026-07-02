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स्कोडा कोडियाक RS भारत में रु.66.99 लाख में हुई लॉन्च

कोडियाक RS के पहले बैच में अलॉट की गई सभी 50 यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 2, 2026

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हाइलाइट्स

  • बुकिंग 22 जून को शुरू हुई; सभी 50 यूनिट रिज़र्व हो गईं
  • 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन 261 bhp की ताकत और 400 Nm का टॉर्क बनाता है
  • इसकी टॉप स्पीड 231 kmph है

स्कोडा ऑटो इंडिया ने आखिरकार कोडियाक RS की कीमतों का ऐलान कर दिया है. भारत के लिए कंपनी की पहली RS-बैज वाली SUV पूरी तरह से इम्पोर्ट होकर आएगी और इसकी कीमत रु.66.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. 22 जून को जब ऑर्डर बुकिंग शुरू हुई, तो कोडियाक RS की पहली खेप की सभी 50 यूनिट्स सिर्फ़ छह मिनट में ही बुक हो गईं. स्टैंडर्ड कोडियाक के टॉप-स्पेक ट्रिम की तुलना में, जिसकी कीमत रु.46.99 लाख (एक्स-शोरूम) है और जिसे स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाता है, RS की कीमत रु.20 लाख ज़्यादा है.

 

स्कोडा कोडियाक RS: पावरट्रेन

Skoda Kodaiq RS 34

शुरुआत इंजन से करते हैं. इसमें जाना-पहचाना 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो ऑक्टेविया RS में भी इस्तेमाल होता है. कोडियाक RS में, यह फोर-सिलेंडर इंजन है, जो 261 bhp की ताकत और 400 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो रेगुलर कोडियाक के मुकाबले 60 bhp और 80 Nm ज़्यादा है. इस इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा Peaq इलेक्ट्रिक SUV से उठा पर्दा, कंपनी की सबसे बड़ी एसयूवी में 7 सीटों के साथ मिलेगी 640 किमी की रेंज

 

स्कोडा का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 6.3 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 231 kmph है. RS में प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग भी मिलता है, जो इनपुट के आधार पर स्टीयरिंग रेश्यो को बदलता है. साथ ही, इसमें डायनामिक चेसिस कंट्रोल (DCC) एडेप्टिव डैम्पर्स भी दिए गए हैं, जिनमें एडजस्टमेंट के कई लेवल मिलते हैं.

 

स्कोडा कोडियाक RS: बाहरी लुक

Skoda Kodaiq RS 38

दिखने में, कोडियाक RS अपनी स्पोर्टी बॉडी किट, नए डिज़ाइन वाले बंपर, 20-इंच के RS-स्पेसिफिक अलॉय व्हील और पॉलिश्ड स्टेनलेस-स्टील डुअल एग्जॉस्ट टिप्स की वजह से अलग दिखती है. ग्रिल और टेलगेट पर RS बैज लगे हैं, जबकि फ्रंट ग्रिल, ORVMs, रूफ़ रेल्स, ऊपरी विंडो सराउंड और D-पिलर्स पर ग्लॉस-ब्लैक फ़िनिश दी गई है. थोड़ा बड़ा रूफ़ स्पॉइलर इसके एग्रेसिव लुक को और बढ़ाता है. खरीदार मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे पेंट फ़िनिश में से चुन सकते हैं.

 

स्कोडा कोडियाक RS: कैबिन

Skoda Kodaiq RS 13

इसके कैबिन की बात करें तो, इस 7-सीट वाली SUV में ऑल-ब्लैक थीम दी गई है. इसमें सीटों, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील पर रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है, साथ ही सीटों पर RS की एम्बॉसिंग और डैशबोर्ड व दरवाज़ों पर मेटैलिक ट्रिम इंसर्ट्स भी दिए गए हैं. इसके फीचर्स में 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, RS-स्पेसिफिक लेआउट वाला 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज, मेमोरी व थाई-एक्सटेंशन फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें शामिल हैं.

 

इसमें सबवूफर के साथ 13-स्पीकर वाला कैंटन ऑडियो सिस्टम भी मिलता है, जबकि सेफ्टी फीचर्स में नौ एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और ADAS सुइट शामिल हैं.

 

स्कोडा कोडियाक RS: प्रतिद्वंद्वी

कोडियाक RS का मुकाबला फोक्सवैगन टैरॉन R-Line से है, जो MQB Evo प्लैटफ़ॉर्म पर भी आधारित है. हालाँकि, टैरॉन को भारत में ही असेंबल किया जाता है और इसकी कीमत रु.46.99 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो काफी कम है.

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