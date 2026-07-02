नई BMW iX5 141 kWh बैटरी और 800+ km की रेंज के साथ हुई पेश

बीएमडब्ल्यू ने हाल ही में अपनी लग्ज़री SUV, X5 की पांचवीं पीढ़ी (जनरेशन) से पर्दा उठाया है. इसे साल की दूसरी छमाही में ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा. जहां ग्लोबल मार्केट में इंटरनल कंबशन SUV की पांचवीं पीढ़ी पेश की गई, वहीं नई iX5 की पहली पीढ़ी को भी सामने लाया गया. iX5, X5 का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन है और माना जा रहा है कि यह लोकप्रिय iX इलेक्ट्रिक SUV की जगह लेगी.

अपने छोटे X3 के उलट, जिसमें इंटरनल कंबशन एसयूवी में अभी भी बीएमडब्ल्यू की पुरानी डिज़ाइन शैली दिखती है, नई X5 में सभी पावरट्रेन ऑप्शन (ICE, PHEV, EV या आने वाली FCEV) के लिए 'Neue Klasse' डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है. पेट्रोल-डीज़ल और EV के बीच मुख्य अंतर बंपर के डिज़ाइन में है; पेट्रोल, डीज़ल और PHEV मॉडल में फ्रंट नंबर प्लेट के ऊपर एक दूसरा एयर इनलेट होता है, जो EV में नहीं होता. पेट्रोल डीज़ल और EV की फ्रंट लाइटिंग में भी थोड़ा अंतर है, जो हेडलैंप से शुरू होकर रोशन होने वाली किडनी ग्रिल तक फैले हुए ब्लैंक-आउट पैनल पर केंद्रित है.

BMW iX5 EV (बाएं) और BMW X5 ICE (दाएं)

वहीं, पीछे के डिज़ाइन में अंतर सिर्फ़ ICE और PHEV मॉडल में निचले बम्पर के साथ एग्ज़ॉस्ट को जोड़ने का है.

अंदर की तरफ, iX और X5 दोनों में एक जैसा 'Neue Klasse' कैबिन दिया गया है, जिसमें विंडशील्ड के बेस पर BMW पैनोरमिक डिस्प्ले और 17.9-इंच का एंगुलर सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल है. इसमें पैसेंजर के लिए 14.6-इंच का ऑप्शनल डिस्प्ले भी उपलब्ध है। पैनोरमिक ग्लास रूफ, 2.5-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड फ्रंट सीट्स स्टैंडर्ड फ़ीचर्स हैं. इसके अलावा, ऑप्शनल टेक फ़ीचर्स में 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड और मसाज फ़ंक्शन वाली फ्रंट सीट्स और Bowers & Wilkins का सराउंड साउंड सिस्टम शामिल है.

पावरट्रेन की बात करें तो, iX5 ग्लोबल मार्केट में iX5 60 xDrive स्पेक के साथ आ रही है, जिसमें BMW की इलेक्ट्रिक SUV में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी – 141 kWh (नेट) – लगी है. इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं – एक आगे और एक पीछे – जो SUV को कुल मिलाकर 570 bhp की ताकत और 805 Nm का टॉर्क बनाती हैं. बीएमडब्ल्यू का कहना है कि iX5 की पीछे वाली इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर मुख्य ड्राइव यूनिट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 325 bhp की ताकत और 500 Nm का टॉर्क पैदा करती है, जबकि दूसरी आगे वाली मोटर – एक एसिंक्रोनस मोटर – अतिरिक्त 245 bhp की ताकत और 305 Nm का टॉर्क बनाती है. कम लोड होने पर आगे वाली मोटर को बंद किया जा सकता है ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके. BMW का दावा है कि SUV का वज़न 2,800 kg से ज़्यादा होने के बावजूद यह 0-100 kmph की रफ़्तार 4.6 सेकंड में पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 210 kmph तक सीमित है. रेंज की बात करें तो, BMW का कहना है कि iX5 एक बार चार्ज करने पर 845 km तक चल सकती है.

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नई iX3 की तरह ही, नई iX5 में BMW की छठी पीढ़ी की eDrive टेक्नोलॉजी और 800V आर्किटेक्चर दिया गया है. BMW का कहना है कि iX5 में 460 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा है, जिससे बैटरी को 23 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है. iX5 में इंटीग्रेटेड स्विचिंग मैट्रिक्स वाला एक इनबिल्ट कंट्रोल यूनिट भी है, जिससे इसे 400V DC चार्जिंग स्टेशनों पर भी चार्ज किया जा सकता है. इस SUV में स्टैंडर्ड तौर पर 22 kW AC चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है.

iX5 में बाई-डायरेक्शनल चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे यह SUV दूसरी गाड़ियों, घरेलू उपकरणों और यहां तक ​​कि घर और ग्रिड को भी बिजली दे सकती है. घर और ग्रिड को बिजली देने की सुविधा BMW वॉलबॉक्स प्रोफेशनल, फोटोवोल्टिक सिस्टम और इंटेलिजेंट मीटरिंग सिस्टम के ज़रिए मिलती है, जिन्हें गाड़ी के साथ ऑप्शन के तौर पर लेना होता है. बीएमडब्ल्यू, E.On के साथ मिलकर 'व्हीकल-टू-ग्रिड' की सुविधा देती है.

सस्पेंशन की बात करें तो, iX5 में आगे डबल विशबोन और पीछे 5-लिंक सेटअप के साथ स्टैंडर्ड तौर पर एडेप्टिव डैम्पर्स मिलते हैं. इसके अलावा, ऑटोमैटिक सेल्फ-लेवलिंग और एक्टिव रोल कंट्रोल वाला एयर सस्पेंशन भी ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है.

iX5 EV 2027 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और इस SUV को अमेरिका के स्पार्टनबर्ग में BMW के प्लांट में बनाया जाएगा.