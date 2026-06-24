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स्कोडा Peaq इलेक्ट्रिक SUV से उठा पर्दा, कंपनी की सबसे बड़ी एसयूवी में 7 सीटों के साथ मिलेगी 640 किमी की रेंज

पीक लगभग 4.9 मीटर लंबा है और इसे पांच और सात सीट वाले वेरिएंट में, साथ ही रियर और ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 24, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • दो बैटरी विकल्प मिलते हैं - 63 kWh और 91 kWh
  • WLTP रेंज 450 से 640 किमी के बीच
  • पहली स्कोडा जो पैनोरमिक सनरूफ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसपैरेंसी एडजस्टमेंट पाएगी

स्कोडा ने अपनी लाइनअप में सबसे बड़ी एसयूवी पेश की है, नाम है पीक, नई पीक EV. 4.87 मीटर लंबी यह पीक फोक्सवैगन ग्रुप के MEB+ प्लेटफॉर्म पर आधारित है और स्कोडा की अब तक की सबसे बड़ी एसयूवी है, जो 7-सीटर कोडियाक से 200 मिमी लंबी है. 2022 में विज़न 7S के जरिए इसको पहले दिखाया गया था, पीक में कांसेप्ट के बहुत सारे बेसिक डिजाइन डिटेल्स हैं, जैसे सीधी प्रोपोर्शन, T-आकार के लाइट क्लस्टर्स, मोटा D-पिलर और फ्लश-सिटिंग डोर हैंडल्स - ये स्कोडा के लिए पहली बार हैं. स्कोडा का कहना है कि पीक उसकी पहली एसयूवी है जिसे डायनामिक शेड कंट्रोल (एडजेस्टेबल ट्रांसपरेंसी) वाली पैनोरमिक ग्लास रूफ मिलेगी.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा कोडियाक RS की बुकिंग भारत में लॉन्च से पहले हुई शुरू

 

स्कोडा Peaq डिज़ाइन

Skoda Peaq EV 3

जैसा कि ऊपर बताया गया है, Peaq का अंतिम डिजाइन 2022 के विजन 7S कॉन्सेप्ट के अनुरूप है, लेकिन प्रोडक्शन मॉडल के लिए कई डिज़ाइन डिटेल्स को थोड़ी सॉफ्ट कर दी गई हैं. सामने की तरफ, Peaq में एक लेयर्ड फेसिया है जिसमें ट्रेडमार्क स्कोडा ग्रिल है, इसके किनारे T-शेप की लाइट क्लस्टर्स हैं जिनमें डे टाइम रनिंग लैंप्स हैं. ग्रिल में सेगमेंटेड लाइट बार है, जो अन्य स्कोडा EVs के अनुरूप है. हेडलाइट्स की निचली आर्म्स को जोड़ने वाली एक काली स्ट्रिप सामने को और लेयर्ड लुक देती है, जबकि बंपर में पतली काली फिनिश्ड साइड वेंट्स और बेस के पास एक चौड़ी सेंट्रल इंटेक है.

Skoda Peaq EV 1

साइड से देखने पर, Peaq में बड़े और चौकोर पहियों के चारों तरफ काले चमकदार क्लैडिंग के साथ व्हील आर्च हैं. एक अपेक्षाकृत फ्लैट विंडो लाइन, प्रमुख रियर हांश और मोटा डी-पिलर EV के डिज़ाइन में भारीपन जोड़ते हैं. पहियों के साइज 19 से 21 इंच तक के हैं.

Skoda Peaq EV 2

पीछे की ओर, पीक में फिर से रैप-अराउंड टी-आकार की लाइटें हैं जिनसे काले स्ट्रिप निकलते हैं जो लाइट यूनिट्स की निचले हिस्से से चलकर टेलगेट के किनारे तक जाती हैं. एक रैपअराउंड रूफ-माउंटेड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और साफ-सुथरा, झगड़ालू नहीं बम्पर लुक को पूरा करते हैं.

 स्कोडा Peaq
लंबाईxचौड़ाxऊंचाई4874x1867x1664 मिमी
व्हीलबेस2965 मिमी

स्कोडा Peaq कैबिन

कैबिन, Peaq एक मिनिमलिस्ट डिज़ाइन थीम के साथ आती है जिसमें लेयर्ड डैशबोर्ड फेसिया है. कैबिन की खासियतों में एक बड़ा 13.6-इंच का पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड सेंट्रल टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, दो Qi2 वायरलेस फोन चार्जर, हीटेड स्टीयरिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ शामिल हैं – जो अब तक की सबसे बड़ी स्कोडा रूफ है – और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल भी है.

Skoda Peaq EV 5

पीक को पांच या सात सीटर में पेश किया गया है, जिसमें बूट की क्षमता पांच-सीटर में 299 लीटर से लेकर 935 लीटर तक हो सकती है.

Skoda Peaq EV 6

तकनीक पर ध्यान दें तो, सेंट्रल टचस्क्रीन एंड्रॉइड-आधारित सॉफ़्टवेयर चलाती है जो स्कोडा के नटिव एप्लिकेशन्स के साथ-साथ थर्ड-पार्टी ऐप्स तक पहुंच देती है. प्रीमियम ऑडियो अनुभव चाहने वाले खरीदार 755W के 16-स्पीकर Sonos साउंड सिस्टम के साथ डुअल सबवूफर्स का विकल्प चुन सकते हैं. अन्य उपलब्ध फीचर्स में पावर्ड फ्रंट सीट्स (ऑप्शनल मसाजिंग और पावर्ड लेग रेस्ट के साथ), 360-डिग्री कैमरे, हैंड्स-फ्री पार्किंग, मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, ऑप्शनल सेकंड रो हीटेड सीट्स, हेड्स-अप डिस्प्ले और ADAS सेफ्टी सूट शामिल हैं.

Skoda Peaq EV 7

स्कोडा Peaq पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो, स्कोडा पीक को तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ पेश करेगा, जो दो बैटरी पैक में फैले होंगे. एंट्री लेवल पीक 60 में 63 kWh (59 kWh नेट) बैटरी है और यह रियर एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है, जो 150 kW और 350 Nm की ताकत बनाती है. स्कोडा का दावा है कि इस वेरिएंट की रेंज लगभग 450 किमी है, 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार बस 8.4 सेकेंड में पकड़ती है और टॉप स्पीड 160 किमी/घंटा है. वजन की बात करें तो एंट्री वेरिएंट का कर्ब वेट 2125-2253 किग्रा है.

Skoda Peaq EV 4

जो खरीदार ज्यादा रेंज और ताकत चाहते हैं, उनके पास रियर व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट (क्रमशः Peaq 90 और Peaq 90x) में बड़े 91 kWh (86 kWh नेट) बैटरी का विकल्प भी है. RWD वेरिएंट में इलेक्ट्रिक मोटर 210 kW और 545 Nm की ताकत देती है, जबकि 90x में पीक पावर 220 kW तक बढ़ा दी गई है. स्कोडा का दावा है कि 90x की रेंज 610 किमी और RWD 90 की 640 किमी है, जिसमें 0-100 किमी/घंटा की स्पीड क्रमशः 6.7 सेकंड और 7.1 सेकंड है. इसकी टॉप स्पीड 180 किमी/घंटा तक बढ़ा दी गई है.

 

पीक 90 का कर्ब वेट 2309 से 2432 किग्रा के बीच है, जबकि 90x का वजन 2382 से 2504 किग्रा के बीच है.

 

स्कोडा Peaq: चार्जिंग

Skoda Peaq EV 8

जहां तक चार्जिंग की बात है, पीक ज्यादा से ज्यादा 199 kW DC फास्ट चार्जिंग और 11 kW AC चार्जिंग को सपोर्ट करता है. पीक 60 पीक 160 kW DC फास्ट चार्जिंग रेट सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी 10 से 80% तक करीब 27 मिनट में चार्ज हो जाती है. पीक 90 और 90x पूरी 199 kW सपोर्ट करते हैं, जो बैटरी को 1 से 80% तक करीब 28 मिनट में चार्ज कर देता है.

 

जहाँ तक पीक 11 kW रेट पर एसी चार्जिंग की बात है, पीक 60 को 0-100 प्रतिशत चार्ज करने में लगभग 6.5 घंटे लगते हैं, जबकि 90 और 90x को इसमें लगभग 9 घंटे लगते हैं.

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