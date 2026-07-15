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एथर EL01 का प्रोडक्शन मॉडल 29 अगस्त को किया जाएगा पेश

स्टील यूनिबॉडी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने वाला पहला एथर स्कूटर, आने वाले 'एथर कम्युनिटी डे' इवेंट में सड़क पर चलने के लिए तैयार रूप में पेश किया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • EL प्लेटफ़ॉर्म वाला पहला स्कूटर अब तक का सबसे सस्ता एथर (Ather) स्कूटर होगा
  • उम्मीद है कि इसका व्हीलबेस रिज़्टा (Rizta) से ज़्यादा होगा
  • इसकी कीमत रु,1 लाख से रु.1.25 लाख के बीच होने की संभावना है

इस साल सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जा रहे टू-व्हीलर लॉन्च में से एक एथऱ EL01 है, जिसे 2025 में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था. अब हम कन्फर्म कर सकते हैं कि एथर अपने आने वाले 'एथर कम्युनिटी डे' इवेंट में प्रोडक्शन-रेडी EL01 इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करेगा, जो 29 अगस्त को होगा. यह एथर का तीसरा मॉडल लाइन-अप होगा और शायद अब तक का सबसे अहम भी, क्योंकि यह अब तक का सबसे सस्ता एथर स्कूटर होगा.

 

EL01 प्रोडक्शन 'कम्युनिटी डे' का मुख्य आकर्षण होगा

Ather EL 01 concept

एथर एनर्जी ने एक बयान में घोषणा की कि 2026 कम्युनिटी डे की थीम 'जादू की एक नई सुबह' (A new dawn of magic) होगी. साथ ही, कंपनी ने पुष्टि की कि प्रोडक्शन मॉडल EL01 को 'टेक्नोलॉजी और चार्जिंग के क्षेत्र में कई तरह के इनोवेशन' और ओनरशिप के नए विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी में अतिरिक्त रु.1,000 करोड़ का किया निवेश

 

यह एथर कम्युनिटी डे के 2025 एडिशन में पेश की गई चीज़ों के अनुरूप है। पिछले साल, नए EL प्लेटफ़ॉर्म और EL01 कॉन्सेप्ट को सामने लाने के साथ-साथ, एथर ने अपने मौजूदा स्कूटरों के लिए नए फ़ीचर्स, नई फ़ास्ट-चार्जिंग टेक्नोलॉजी और अनोखे 'Redux' कॉन्सेप्ट से भी पर्दा उठाया था.

 

एथऱ EL01: अब तक हमें क्या पता है

450 सीरीज़ और रिज़्टा में एल्युमीनियम का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एथर EL01 में पूरी तरह से स्टील की यूनिबॉडी बनावट का इस्तेमाल किया जाएगा. एथर ने पहले ही संकेत दिया है कि एल्युमीनियम से स्टील पर स्विच करने के बावजूद, EL01 का वज़न मौजूदा स्कूटरों की तुलना में न के बराबर बढ़ेगा.

 

EL01 एथर का पहला स्कूटर होगा जिसमें 14-इंच का फ्रंट व्हील होगा, लेकिन उम्मीद है कि पिछला पहिया 12-इंच का होगा. टैस्टिंग मॉडल की स्पाय तस्वीरों से पता चलता है कि इसका डिज़ाइन और स्टाइल काफी हद तक कॉन्सेप्ट जैसा ही होगा, जिसमें एप्रन पर एक हल्की 'स्माइलिंग' LED डे-टाइम रनिंग लाइट होगी.

Ather EL 01 Concept 3

सस्पेंशन का काम टेलीस्कोपिक फोर्क और सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर संभालेंगे, जैसा कि रिज़्टा में है, लेकिन EL01 में ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल के लिए रियर शॉक को टेल के पास शिफ्ट किया गया है.

 

EL01 में एक इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड चार्जर होगा, ताकि पोर्टेबल चार्जर के लिए अलग से स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत न पड़े. हालांकि, सीट के नीचे कुल जगह रिज़्टा के मुकाबले कम होगी; यह दोनों स्कूटर के बीच एक मुख्य अंतर होगा, जिन्हें एथर शोरूम में एक साथ बेचा जाएगा.

ather el01 electric scooter spied on test for the first time launch by diwali 2026 carandbike 2

उम्मीद है कि EL01 को 2 kWh से 4 kWh तक की बैटरी के साथ पेश किया जाएगा, लेकिन एथर ने पहले ही कन्फर्म किया है कि इसका प्लेटफ़ॉर्म 5 kWh तक की बड़ी बैटरी को भी सपोर्ट कर सकता है. बजाज चेतक 35 की तरह ही, EL01 में भी डायरेक्ट-ड्राइव मोटर दी जाएगी.

ather el01 electric scooter spied on test for the first time launch by diwali 2026 carandbike 3

महाराष्ट्र में एथर की नई फ़ैसिलिटी में बनने वाला एथर EL01, कंपनी के स्कूटर लाइनअप में रिज़्टा (रिज़्टा) से नीचे की श्रेणी में आएगा. यह देखना बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी अगर शुरुआती ऑफ़र के तहत बेस EL01 की कीमत ₹1 लाख से कम हो, जबकि टॉप-स्पेक वैरिएंट की कीमत ₹1.25 लाख हो.

 

स्पाई इमेज का सोर्स: God-speed

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